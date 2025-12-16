Huolet huijauspuheluista ja -viesteistä vaihtelevat ikäryhmittäin – ”Valppaus on paikallaan myös digitaalisesti etevillä”
Telian kyselyn mukaan kolmekymppiset ovat selkeästi muita ikäluokkia vähemmän huolissaan huijauksista. Eniten huijaussoitoista ja -viesteistä kantavat huolta yli 70-vuotiaat.
Ikäryhmien välillä on huomattavia eroja huijauspuheluihin ja -viesteihin liittyvissä huolissa. Telian kyselyn mukaan kaikista eniten huolta kantavat yli 70-vuotiaat, joista liki puolet nimeää erilaiset huijaukset kolmen suurimman huolenaiheen joukkoon, kun puhutaan puhelin- ja nettiyhteyksien tietoturvasta.
”On toki valitettavaa, että niin moni vanhempi kansalainen on huolissaan huijauksista, mutta toisaalta fiksulla tasolla pysyttelevä huoli tuo mukanaan myös valppautta. Huijauksista tietoista ihmistä on lähtökohtaisesti vaikeampi huijata”, Telian turvallisuusasiantuntija Kristian Westerstråhle sanoo.
Keskimäärin reilu kolmannes suomalaisista nostaa huijauspuhelut ja -viestit suurimpien puhelin- ja nettiyhteyksiin liittyvien turvallisuushuolien joukkoon. Kaikista vähiten huijauksista kantavat huolta 31–39-vuotiaat, joista vain yksi neljästä nimeää huijaukset suurimpiin huolenaiheisiin.
”Valppaus on paikallaan myös digitaalisesti etevillä. Moni kolme-nelikymppinen elää elämän ruuhkavuosia, ja tyypillisesti huijauksiin langetaan heikkona hetkenä keskittymisen herpaantuessa”, Westerstråhle muistuttaa.
Kuluneen vuoden aikana Telia on torjunut yli 15,4 miljoonaa Suomeen soitettua huijauspuhelua.
Suomalaisten tietoturvahuolet
Prosenttiluku kuvastaa, mikä osuus vastaajista nimesi kyseisen uhan kolmen suurimman tietoturvahuolen joukkoon.
Tietomurrot (esim. pankkitilin tai maksukorttitietojen joutuminen vääriin käsiin) – 56 %
Informaatiotulva ja lähdekritiikin puute – 39 %
Huijausviestit- ja puhelut – 34 %
Henkilö- ja yritystietoihin kohdistuvat uhat – 25 %
Virukset ja haittaohjelmat sekä haavoittuvuudet – 25 %
Lisätietoa Telian kyselytutkimuksesta
Telian Kantarilla teetättämään kyselytutkimukseen vastasi 1095 manner-Suomessa asuvaa täysi-ikäistä suomalaista. Yrittäjiä vastaajista oli 311. Kysely toteutettiin internet-paneelissa ja aineisto kerättiin elokuussa 2025. Tulosten virhemarginaali on +- 3 prosenttiyksikköä kaikkien vastaajien osalta.
Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3300 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,4 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.
Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2024 oli 8 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.
Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.
