Eteläesplanadi 10 siirtyy uusille omistajille
Senaatti-kiinteistöt on allekirjoittanut kiinteistökaupan esisopimuksen Alma Property Partnersin ja Cobbleyard Real Estaten perustaman Kiinteistö Oy Alma Propco 2 kanssa osoitteessa Eteläesplanadi 10 sijaitsevasta toimistokiinteistöstä. Lopullinen kiinteistökauppa allekirjoitetaan joulukuun aikana. Kauppahinta on 16 milj. euroa.
Helsingin Eteläesplanadin varrelle vuonna 1910 valmistunut Apollon talo rakennettiin alun perin hotelli-, ravintola- ja teatteritaloksi. Viimeisimpänä rakennuksessa toimi oikeusministeriö. Kohteeseen on suunniteltu mittava peruskorjaushanke ja pysyy siten pääosin toimistokäytössä myös uudessa omistuksessa.
“Eteläesplanadi 10 on ollut osa Helsingin ydinkeskustan historiaa jo yli vuosisadan ajan. Meille oli tärkeää löytää kohteelle omistaja, joka arvostaa sen ainutlaatuisuutta ja kehittää tiloja pitkäjänteisesti myös tulevaisuudessa. Myyntiprosessi ostajan kanssa eteni erinomaisessa yhteistyössä ja nyt Apollon talon tarinassa kääntyy uusi sivu”, sanoo Senaatin myyntipäällikkö Ella Sperling.
“Eteläesplanadi 10 on meille loistava sijoituskohde, jossa yhdistyy sijainti ydinkeskustassa sekä hyvät vuokrausmahdollisuudet. Tavoitteemme on kehittää Apollon talosta moderni ja muuntojoustava toimistokohde, jossa kunnioitetaan rakennuksen arvoja. Saneeraamalla vanhaa kiinteistöä edistetään vastuullista kiinteistönomistusta pitkälle tulevaisuuteen”, sanoo Robert Landtman, Partner, Alma Property Partners.
“Apollon talo tarjoaa poikkeuksellisen mahdollisuuden kehittää historiallinen kohde yhteistyössä Alma Property Partnersin kanssa. Meillä on vahva kokemus vaativista peruskorjauksista, ja Helsingin keskustassa on kasvava kysyntä korkealaatuisille toimistotiloille. Kohteen ainutlaatuisuus tulee olemaan hankkeen keskiössä, ja suunnitelmat julkaistaan pian”, sanoo Mattias Lindfors, Osakas, Cobbleyard Real Estate Oy.
Jugendrakennus Helsingin Kaartinkaupungissa
Eteläesplanadi 10, Apollon talo, on jugendrakennus Helsingin Kaartinkaupungissa. Professori ja arkkitehti Onni Tarjanteen suunnittelema viisikerroksinen rakennus valmistui vuonna 1910 Apollo-yhtiön käyttöön. Siinä toimi teatteri, ravintola, hotelli sekä elokuvantekijä Karl Emil Ståhlbergin ateljee ja koti, mistä talon nimi juontaa juurensa.
Rakennus on kokenut monivaiheisen historian, johon kuuluu muun muassa laajennuksia, sotilaskäyttöä ja hallinnollisia toimintoja. Kiinteistö siirtyi Ståhlbergilta Venäjän meriministeriölle vuonna 1917, toimi myöhemmin matruusikerhona ja eri esikuntien tiloina ja siirtyi edelleen Oy Alkoholiliike Ab:n omistukseen vuonna 1934, jolloin sitä korotettiin kahdella kerroksella. Rakennus oli puolustusvoimien käytössä ennen siirtymistään Suomen valtiolle vuonna 1946.
