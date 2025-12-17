KUTSU MEDIATILAISUUTEEN: Onko vuosi 2026 Helsingin pörssissä tuloskasvun vuosi?
Suomen osakemarkkinat ovat nousseet yli 30 % vuoden 2025 aikana vaikka talous sakkaa. Samaan aikaan Helsingin pörssin osinkosumma on polkenut paikoillaan kohta 10 vuotta. Onko nousu kestävällä pohjalla? Tuoko 2026 osinkoihin muutosta? Entä mitä valopilkkuja S-Pankki näkee suomalaissijoittajalle?
Tammikuun mediatilaisuudessa tarkastelemme ajankohtaisia kehityssuuntia Suomen osakemarkkinoilla sekä kerromme näkemyksemme Suomen markkinoista ja kotimaisista yrityksistä.
Tilaisuuden avaa varallisuudenhoidon johtaja Mike Peltola, joka kertoo vuoden mittaisesta S-Pankki matkastaan sekä alan kehityksestä ja näkymistä. Tämän jälkeen päästrategi Tanja Wennonen‑Kärnä avaa markkinoiden isoa kuvaa ja sen keskeisiä ajureita. Salkunhoitajat Juha Varis ja Jyrki Nyberg puolestaan kertovat näkemyksensä kotimaisesta osakemarkkinasta, sen riskeistä ja mahdollisuuksista. Tilaisuuden lopussa on varattu aikaa kysymyksille ja yksilöhaastatteluille.
Aika: keskiviikkona 14.1.2026, 8.30-9.30
Paikka: Mikonkatu 9, 7. krs (Teams‑linkki toimitetaan ilmoittautuneille)
Tarjoilu: aamiaistarjoilu
Pyydämme ilmoittautumiset sekä tiedon mahdollisesta erikoisruokavaliosta ma 12.1.2026 mennessä osoitteeseen viestinta@s-pankki.fi.
Lämpimästi tervetuloa!
