Asiakasmaksut muuttuvat 1.1.2026 alkaen
Maksujen korotukset perustuvat aluevaltuuston 16. joulukuuta tekemään päätökseen.
Hyvinvointialueen perimät asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/1992), ja sitä täydentävään asiakasmaksuista annettuun asetukseen (912/1992). Asiakasmaksun saa periä, jos laissa ei toisin säädetä. Maksuttomista palveluista säädetään laissa erikseen.
Aluevaltuusto hyväksyi 16.12.2025 valtioneuvoston antaman asetuksen mukaiset korotukset asiakasmaksujen enimmäismääriin. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2026.
Asiakasmaksujen korotukset koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen maksuja. Uudet asiakasmaksut päivitetään hyvinvointialueen verkkosivuille laajemmin vuodenvaihteessa, mutta uuteen hinnastoon voi jo nyt tutustua: Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen asiakasmaksut 1.1.2026 alkaen
Terveydenhuollon palveluiden asiakasmaksut
Asiakasmaksujen enimmäismääriä korotetaan pääsääntöisesti 6,93 prosenttia.
Esimerkkejä terveydenhuollon palveluiden maksujen muutoksista:
• Terveysaseman lääkäripalveluiden maksu 18 vuotta täyttäneille 30,20 euroa/käynti (nykyinen maksu 28,20 euroa/käynti)
• Terveysaseman kiirevastaanoton käyntimaksu on 18 vuotta täyttäneille 41,40 euroa/käynti (nykyinen maksu 38,70)
• Päivystyspoliklinikkakäynnin maksu 18 vuotta täyttäneille 71,30 euroa/käynti (nykyinen maksu 66,70)
• Suuhygienistin tutkimuksen ja hoidon maksu 14,80 euroa/käynti (nykyinen maksu 13,80)
• Hammaslääkärin tutkimuksen ja hoidon maksu 19,10 euroa/käynti (nykyinen maksu 17,90). Lisäksi asiakas maksaa hoito- ja toimenpidekohtaiset maksut / käynti.
• Etävastaanotosta peritään asiakkaalta vastaava maksu kuin lähipalveluna tuotetusta vastaanotosta
• Käyttämättä ja peruuttamatta käytetyn palvelun maksu 73,70 euroa/käynti (nykyinen maksu 56,70)
Diabeteskeskuksen asiakasmaksut
Oma Häme perustaa Diabeteskeskuksen, joka kokoaa yhteen diabeteksen hoidon palvelut perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta. 1.1.2026 toimintansa aloittava Diabeteskeskus toimii hallinnollisesti yhtenä yksikkönä, mutta asiakkaan palvelut voivat kuulua joko perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon piiriin.
Asiakasmaksut määräytyvät palvelun sisällön mukaan – eli maksu riippuu siitä, minkä tyyppistä hoitoa tai tutkimusta asiakas saa. Näin varmistamme, että maksut ovat oikeudenmukaisia ja vastaavat palvelun laajuutta. Diabeteskeskuksen toiminnasta julkaistaan pian oma, erillinen tiedote.
Terveydenhuollon maksukatto ja suoja asiakkaille
Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuilla on kalenterivuosittainen maksukatto, joka suojaa asiakkaita liiallisilta maksuilta. Vuoden 2026 alusta maksukatto on 815 euroa kalenterivuodessa. Kun maksukatto täyttyy, maksukattoon kuuluvat palvelut ovat asiakkaalle loppuvuoden ajan maksuttomia.
Maksukattoa kerryttävät muun muassa:
• terveyskeskuslääkärin käyntimaksut
• päivystyspoliklinikkakäynnit
• sairaalan poliklinikkamaksut
• suun terveydenhuollon käyntimaksut (hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta)
• fysioterapia ja muut kuntoutuspalvelut
Huom! Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyn ajan maksu ei kerrytä maksukattoa.
Maksukaton täyttymisen jälkeen suurin osa palveluista on maksuttomia, mutta lyhytaikaisesta osastohoidosta peritään edelleen ylläpitomaksu 26,80 euroa hoitopäivältä 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä.
Tärkeää tietoa Suomi.fi viesteistä:
1.1.2026 alkaen käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä vastaanottoajasta perittävä maksu on 73,70 euroa. Maksu koskee 18 vuotta täyttäneitä asiakkaita, ja maksu peritään myös palveluista, jotka olisivat muutoin maksuttomia.
Vuoden 2026 alussa tulee voimaan lakimuutos, joka velvoittaa viranomaisia lähettämään asiakasviestit ensisijaisesti sähköisesti. Viestit lähetetään Suomi.fi-palvelun kautta, jos asiakas on ottanut palvelun käyttöönsä. Oma Häme ottaa tammikuussa käyttöön Suomi.fi -viestit terveydenhuollon ajanvarauskirjeissä.
Kyseessä on valtakunnallinen muutos, joka koskee kaikkia hyvinvointialueita. Jos käytät jo Suomi.fi-viestejä muiden viranomaisten kanssa (esimerkiksi poliisi tai verottaja), tulevat myös Oma Hämeen viestit sinulle jatkossa automaattisesti. Jos haluat palata paperipostiin, sinun täytyy tehdä muutos itse Suomi.fi-palvelussa.
Näin ollen sinulle voi tulla maksu käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä vastaanottoajasta siksi, ettet ole nähnyt ajanvarausta Suomi.fi -viesteistä. Tarkistathan omat Suomi.fi-viestisi säännöllisesti. Helpointa on, jos lisäät palveluun sähköpostiosoitteesi tai käytät Suomi.fi-sovellusta, jolloin saat ilmoitukset uusista viesteistä. Näin varmistat, että saat ajoissa tiedon ajanvarauksista.
Jatkossa Oma Häme lähettää asiakkaille postia ensisijaisesti sähköisesti, jos asiakas on ottanut Suomi.fi-viestit käyttöön. Asiakkaat, joilla ei ole Suomi.fi-palvelua käytössä, saavat edelleen postinsa paperisena. Lisätietoa: Suomi.fi-viestit - Oma Häme
Sosiaalihuollon palveluiden ja pelastustoimen asiakasmaksut
Vuonna 2026 sosiaalihuollon palveluiden ja pelastustoimen asiakasmaksuja korotetaan pääsääntöisesti kolme prosenttia.
Sosiaalihuollon alaisten palveluiden asiakasmaksuihin tulee korotuksia esimerkiksi lyhytaikaisen asumisen palveluihin sekä vammaispalveluiden ylläpitomaksuihin.
Pelastuslain ja kemikaalilain mukaisten valvontatehtävien osalta asiakasmaksujen enimmäismääriin sovelletaan vastaavaa kolmen prosentin korotusta. Ajantasaiset hinnat julkaistaan verkkosivuilla vuodenvaihteessa.
Mahdollisuus alentaa tai jättää perimättä sosiaalihuollon maksu
Sosiaalihuollon asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos maksun periminen vaarantaisi asiakkaan tai perheen toimeentulon tai elatusvelvollisuuden hoitamisen. Maksua voidaan esimerkiksi alentaa tai jättää perimättä määräajaksi työttömyyden, sairausloman tai yllättävän välttämättömän menoerän vuoksi. Päätös tehdään yksilöllisen selvityksen perusteella.
Asiakasmaksuihin ja laskutukseen liittyvät tiedustelut:
sähköposti: asiakasmaksut@omahame.fi
puhelin: 03 629 3179 (ma-pe 9-14)
Lisätietoja: Asiakasmaksut ja -laskutus - Oma Häme
Yhteyshenkilöt
Kati GustafssonasiakasmaksupäällikköPuh:040 353 1827kati.gustafsson@omahame.fi
