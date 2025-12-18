STTK ry.

STTK:n hallitus järjestäytyi ja päätti puheenjohtajan työsuhteen ehdot

18.12.2025

Ryhmä ihmisiä seisoo lavalla, useimmat pitävät kukkia kädessään. Keskellä on henkilö ison kukkakimpun kanssa. Taustalla on näyttö, jossa on tekstiä.
Kuva: Heikki Saukkomaa

STTK:n edustajisto on valinnut järjestön hallituksen vuosille 2025–2029 ja uusi hallitus on järjestäytynyt.  

Puheenjohtajana toimii STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi. Ensimmäinen varapuheenjohtaja on Millariikka Rytkönen (Tehy), toinen varapuheenjohtaja Niko Simola (Ammattiliitto Pro), kolmas varapuheenjohtaja Päivi Inberg (SuPer) ja neljäs varapuheenjohtaja Jonna Voima (Jyty).  

Koko hallituksen kokoonpano löytyy STTK:n verkkosivuilta

Hallitus hyväksyi puheenjohtajan työsuhteen ehdot 

Hallitus hyväksyi STTK:n puheenjohtajan työsuhteen ehdot. Else-Mai Kirvesniemen palkka on 17 490 euroa kuukaudessa ja sen lisäksi hänellä on puhelin- ja autoetu.

Tietoja julkaisijasta

STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 12 jäsenliittoa ja noin 400 000 jäsentä.

Olemme työssämme vastuullisia, oikeudenmukaisia ja rohkeita. Visiomme on hyvinvoiva ja menestyvä työntekijä.

