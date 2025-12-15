Suomen kansallismuseon kävijämäärät edellisen vuoden tasolla
Suomen kansallismuseon museoissa ja linnoissa on kuluneen vuoden aikana vieraillut noin 531 220 museokävijää, kun viime vuonna kävijöitä oli 531 859. Kävijämäärät kasvoivat edellisvuodesta Louhisaaressa, Seurasaaressa ja Suomen merimuseossa.
Suomen kansallismuseon museoiden ja linnojen kävijämäärät pysyivät edellisen vuoden tasolla.
”Asiakkaat ja museoiden yhteistyökumppanit ottivat vuoden 2024 lopulla helpotuksella vastaan tiedon siitä, että Museoviraston yhteistoimintaneuvotteluihin liittynyt museokohteiden sulku-uhka poistui”, Suomen kansallismuseon museopalvelujohtaja Tiina Mertanen sanoo. Päätös olisi sulkenut Suomen kansallismuseon museokohteista neljä.
Mertanen kertoo, että eri puolilta Suomea saatu suora palaute osoitti, että museokohteilla, niiden toiminnalla ja kulttuurihistorialla on monelle henkilökohtaista merkitystä.
Suomen kansallismuseoon kuuluu kymmenen museokohdetta eri puolilla Suomea. Näistä Helsingissä sijaitseva Kansallismuseo on kiinni kevääseen 2027 asti peruskorjaus- ja laajennushankkeen vuoksi.
Louhisaaressa huippuvuosi – kaikkien aikojen toiseksi paras tulos
Askaisissa sijaitsevassa Louhisaaren kartanolinnassa tehtiin kävijäennätys 24 524 kävijällä. Edellisvuoteen verrattuna kävijöitä oli lähes 5 000 enemmän. Vuosi on paras sitten avausvuoden 1967, jolloin kävijöitä oli 31 000.
”Vuoden 2024 lopulla esillä ollut sulku-uhka herätti monet puolustamaan Louhisaarta. Kartanolinna sai vuoden aikana runsaasti positiivista huomiota, esimerkiksi Askaisten kulttuuriyhdistys Herman ry käynnisti joukkorahoituskampanjan Louhisaaren toiminnan tukemiseksi”, intendentti Jouni Marjamäki Suomen kansallismuseosta kertoo.
Louhisaaren kävijämäärien kasvu on seurausta pitkäjänteisestä kehitystyöstä. Kävijämäärät lähtivät nousuun jo vuonna 2016, kun kartanolinnaan perustettiin kalmilainen puutarha. Vuonna 2017 aloitetut kummituskierrokset ovat lisänneet kävijöitä edelleen.
Louhisaari on avoinna osan vuotta, toukokuun puolivälistä elokuun loppuun.
Suomen merimuseon kävijämäärät nousussa – Muumiseikkailu houkuttelee Kotkaan
Suomen merimuseossa on kuluneen vuoden aikana käynyt noin 137 000 kävijää. Edellisvuoteen verrattuna kävijämäärät ovat nousseet noin 17 000 kävijällä.
”Vuosi on ollut erittäin onnistunut, vaikka perusnäyttely suljettiin maaliskuussa näyttelyuudistuksen vuoksi. Kävijöille riittää silti jatkossakin paljon nähtävää: Rohkeus, rakkaus, vapaus! Muumiseikkailu ja Kohtalona Ruotsinsalmi -näyttelyiden lisäksi suuressa Venehallissa on näyttävä kokonaisuus muun muassa mahonkiveneitä”, kertoo lokakuussa Suomen merimuseon uutena intendenttinä aloittanut Anne Ala-Pöllänen.
Kävijöistä noin 80 000 vieraili näyttelyissä. Kävijämagneetiksi osoittautunut Rohkeus, rakkaus, vapaus! Muumiseikkailu houkutteli kävijöitä heti avautumisestaan lähtien.
Museolaivoilla, jäänmurtaja Tarmolla ja majakkalaiva Kemillä, vieraili 14 000 kävijää, noin 2 000 edellisvuotta vähemmän. ”Alkukesän koleuden lisäksi tähän vaikutti oletettavasti loppukesän helle. Se nosti vanhojen alusten lämpötilan niin korkeaksi, että osa kävijöistä jätti laivavierailun väliin”, Ala-Pöllänen kertoo.
Langinkosken keisarillisen kalastusmajan kesäkausi oli kolme viikkoa edellisvuotta lyhyempi. Kesä-heinäkuussa kävijöitä oli enemmän kuin vuotta aikaisemmin, elokuussa palattiin edellisvuoden tasolle. Koko kesäkauden kävijämäärä 10 667 on lähes sama kuin viime vuonna.
Seurasaaren ulkomuseon kävijämäärät kasvoivat
Seurasaaren ulkomuseon kävijämäärät kasvoivat vuoden 2025 aikana. Kokonaiskävijämäärä oli vuoden aikana 49 700, yli 6 000 kävijää enemmän kuin edellisvuonna.
Kävijämäärien kasvuun vaikutti erityisesti ilmaiskävijöiden määrän nousu. Esimerkiksi yhdessä Seurasaari-säätiön kanssa järjestetty juhannustapahtuma toi ulkomuseoon 6 700 ilmaiskävijää, myös alle 18-vuotiaat pääsevät ulkomuseoon maksutta.
”Ilmaistapahtumat ja maksuton sisäänpääsy lapsille ja nuorille madaltavat kynnystä tulla museoon. Esimerkiksi juhannus osoitti, että ulkomuseoon saavutaan usein jälkipolvien ja ulkomaisten vierailijoiden kanssa. Näitä kävijäryhmiä painotetaan myös ohjelmistossa ja palveluissa laajana kielivalikoimana”, intendentti Mikko Teräsvirta Suomen kansallismuseosta kertoo.
Ulkomaisten matkailijoiden määrä kasvoi Olavinlinnassa
Olavinlinnassa vieraili kuluneen vuoden aikana noin 134 000 museokävijää, kun edellisvuonna heitä oli 135 753. Kävijämäärä pysyi lähes ennallaan.
Vuosi 2025 oli Olavinlinnan 550-vuotisjuhlavuosi. Vuoden aikana linnassa järjestettiin 76 tapahtumaa, joista 31 liittyi juhlavuoden ohjelmistoon.
Juhlavuosi näkyi myös Olavinlinnaa juhlistavina tapahtumina eri puolilla kaupunkia. "Oli hienoa nähdä, miten savonlinnalaiset ideoivat juhlavuoteen osallistavaa ohjelmaa, kuten suuren suosion saaneen Olavinlinna 550 -näyttelyn Nälkälinnanmäellä", Suomen kansallismuseon intendentti Jouni Marjamäki sanoo.
Osa tapahtumista sijaitsi linnan läheisyydessä. Tuhansia kävijöitä keräsi esimerkiksi Syystulet-tapahtuman yhteydessä järjestetty Olavinlinnan piiritys 1788 -taistelunäytös.
Olavinlinna on avoinna joulun välipäivinä 27.–30.12.2025, jolloin Tuomaan markkinoilla suureen suosioon noussut Lohikäärme-valotaideteos on nähtävillä isolla linnanpihalla.
Hämeen linnassa noin 116 000 museokävijää
Hämeen linnan kävijämäärät ovat liki edellisvuoden tasolla. Joulukuun lopussa pidettävien Tuomaan markkinoiden jälkeen kävijöitä arvioidaan olevan noin 116 000. Vuonna 2024 kävijöitä oli noin 120 800.
Kesän vetonauloja olivat lapsille suunnattu Hovinarrin tupa 20 540 kävijällä ja Keskiaikafestivaali, joka rikkoi oman ennätyksensä 32 650 kävijällä. Taloudellisista syistä johtuen linnassa ei tänä vuonna nähty vaihtuvaa näyttelyä.
Hämeen linnan vieressä toimivan Vankilamuseon kävijämäärät seuraavat linnan kävijämääriä. Viime vuonna Vankila teki ennätyksen 40 000 kävijällä. Tänä vuonna määrän arvioidaan nousevan 20.12. pidettävien Tuomaan markkinoiden jälkeen 35 000 kävijään.
Hvitträskissä 17 800 kävijää – kävijämäärät lähes ennallaan
Hvitträskissä Kirkkonummella kävijämäärät pysyivät lähes viime vuoden tasolla. Viiden avoinnaolokuukauden aikana museokävijöitä oli noin 17 800, kun viime vuonna heitä oli noin 21 100. Noin viidennes museokävijöistä on ulkomailta.
Hvitträskin ohjelmistossa ei tänä vuonna ollut näyttelyä aiempien vuosien tapaan. Kävijöitä kiinnosti etenkin puutarha sekä ateljeekodin historiaan kytkeytyvät, kirjailija Milla Ollikaisen Mathilda-romaanin esitelmät.
Tamminiemen kävijämäärät lähes ennallaan
Presidentti Urho Kekkosen, Risto Rytin ja Carl Gustaf Emil Mannerheimin entisessä kotitalossa Tamminiemessä on tammi-marraskuun aikana käynyt noin 17 240 museovierasta. Viime vuonna Tamminiemessä oli 20 094 kävijää.
Tamminiemi on avoinna lauantaisin ja sunnuntaisin. Tammikuun 4. päivään asti Tamminiemessä voi tutustua presidentti Urho Kekkosen perhepiirin 1970-luvun jouluperinteisiin.
