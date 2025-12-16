Aamukorva kuuntelee läpi joulun – HelsinkiMission palveluiden vuoden vaihteen aukioloajat

Aamukorva

Aamukorva on puhelinpalvelu, joka tarjoaa kuuntelijan ja keskustelutukea yli 65-vuotiaille senioreille joka aamu klo 6–8 numerossa 09 2312 0210. Aamukorva kuuntelee läpi joulunajan.

HelsinkiMissio Sörnäinen

HelsinkiMission uudesta toimipisteestä saa maksutonta keskusteluapua sekä vapaaehtoisten kavereiden tukea – myös ilman ajanvarausta. Helsingin Sörnäisissä sijaitsevassa kohtaamispaikasta voi saada ohjausta, neuvontaa, apua tai hengähdystauon missä tahansa elämäntilanteessa.

Ajanvaraukseton aukioloaika myös joulunaikana arkisin tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 15–18 osoitteessa Kinaporinkatu 11.

Maksutonta keskusteluapua on tarjolla myös aukioloaikojen ulkopuolella. Ajan voi varata verkkosivujen kalenterista.

Keskusteluapu

HelsinkiMission keskusteluapu tarjoaa tukea yksinäisyyteen, vaikeisiin elämäntilanteisiin ja kriiseihin, ihmissuhdeongelmiin sekä mielen hyvinvoinnin haasteisiin. Apua voi saada yksin tai yhdessä läheisen kanssa sekä erilaisissa ryhmissä. Ammatillinen keskusteluapu palvelee nuoria, aikuisia, perheitä ja senioreja läpi vuodenvaihteen. Ajan aloituskeskusteluun voi varata verkkosivujemme ajanvarauskalenterista.

Vapaaehtois- ja yhteisötoiminta

HelsinkiMissio tarjoaa koulutettujen vapaaehtoisten kavereiden tukea ja lämminhenkisiä kohtaamispaikkoja. Keikka- ja kaveritoiminnat (nuoret, perheet, seniorit) jatkuvat vapaaehtoisten voimin sovitusti myös joulun aikana. Vapaaehtois- ja yhteisötoiminnan koordinointipuhelimet ovat suljettuna 22.12.2025-4.1.2026.

Perhekaveritoiminnassa Uudessa lastensairaalassa ja Jorvissa ei oteta vastaan soittopyyntöjä 22.12.2025–4.1.2026. Vapaaehtoiset tekevät vuoroja supistetusti joulun ajan.

Yhteislaulutilaisuudet ovat tauolla 22.12.2025 lähtien. Laula kanssamme -tilaisuudet jatkuvat Kinaporissa ja Ceciliassa maanantaina 12.1.2026 ja Albertinkadulla tiistaina 13.1.2026. Allsång på Albertsgatan jatkuu torstaina 15.1.2026.

Tuttutupa ja Seniorikahvila ovat kiinni 22.12.2025 alkaen ja aukeavat maanantaina 12.1.2026, Seniorikahvila klo 10 ja Tuttutupa klo 15.30.

Albertin olohuone on yhteisöllinen ja ylisukupolvinen kohtaamispaikka perheille. Se on joulutauolla ja avautuu tiistaina 20.1.2026.

Aggredi

Aggredi on suunnattu kodin ulkopuolisen väkivallan tekijöille, jotka haluavat irtautua väkivallasta. Palvelu on avoinna joulun ja uuden vuoden aikaan pyhäpäiviä lukuun ottamatta.

Gettogymi

Gettogymi ehkäisee ja vähentää 13–29-vuotiaiden nuorten väkivaltakäyttäytymistä, radikalisoitumista ja rikolliseen toimintaan pohjautuvaa jengiytymistä nuorisotyön keinoin. Yhteisöllinen lähiösali toimii Vantaan Myyrmäessä osoitteessa Liesitori 1.

Gettogymi on auki maanantaina 22.12. klo 9–15 ja suljettu 23.12. Välipäivinä 29.–30.12. se on avoinna klo 9–15. Uudenvuoden aattona 31.12. ja maanantaina 5.1. Gettogymi on suljettu. Toiminta ja ohjatut harjoitukset käynnistyvät keskiviikkona. 7.1.2026

Musiikkikeskus Resonaari

Resonaari on joululomalla 20.12.2025-6.1.2026. Musiikkiopiston kevätlukukauden opetus alkaa torstaina 8.1.2026.

HelsinkiMissio toivottaa rauhallista joulua ja onnea tulevaan vuoteen 2026. Yhdessä yksinäisyys voitetaan!