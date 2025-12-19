Yrittäjägallup: Pk-yritysten tilanne heikentynyt – ”Huonoa uutista on tullut joka tuutista”

Yrityksistä 46 prosenttia arvioi taloudellisen tilanteensa erittäin tai melko hyväksi. Arvion ”ei hyvä eikä huono” antaa 34 prosenttia ja melko tai erittäin huonon 20 prosenttia. Tilanne on paras 10 henkeä tai enemmän työllistävissä yrityksissä ja heikoin yksinyrittäjillä.

”Hankalinta on pienimmillä yrityksillä, palvelualoilla ja pääkaupunkiseudun ulkopuolisella Uudellamaalla. Naisyrittäjien tilanne on selkeästi heikompi kuin miesyrittäjien. Naisyrittäjistä noin joka neljäs arvioi tilanteensa heikoksi”, Pentikäinen sanoo.

Synkät uutiset näkyvät mielialoissa

Synkät uutiset ovat viime kuukausina heijastuneet vahvasti yritysten mielialoihin ja odotuksiin. Näkymät seuraavaksi 12 kuukaudeksi ovat selvästi heikentyneet syksyn aikana.

Vain noin kolmannes yrityksistä uskoo taloudellisen tilanteensa paranevan, kun taas lähes viidennes (18 %) ennakoi sen heikkenevän. Teollisuudessa, suuremmissa yrityksissä ja nuorissa on valoisimmat mahdollisuudet.

“Huonoa uutista on tullut joka tuutista. Se heijastuu yrittäjien ja heidän asiakkaidensa mielialoihin ja näkymiin.”

Tarvitaan rohkeita päätöksiä, YEL on korjattava

Ratkaisuksi Pentikäinen peräänkuuluttaa rohkeita päätöksiä ja luottamusta vahvistavia toimia.

“Huonon kierteen katkaisuun tarvitaan hyviä uutisia ja päätöksiä, jotka kannustavat kuluttamaan, investoimaan ja rekrytoimaan. Iso merkitys olisi sillä, että Venäjän hyökkäyssota loppuisi ja Ukrainaan saataisiin säällinen ja reilu rauha. Se vähentäisi sodan laajentumisen pelkoja.”

Yrittäjien keskuudessa huolta aiheuttaa myös yrittäjien eläkelain YEL:in uudistus.

“Monia varsinkin pienempiä yrittäjiä kauhistuttaa yrittäjien eläkelain uudistus, jossa yrittäjille on tarjottu mittavia maksukorotuksia. Hallituksen pitää tehdä pikimmiten selväksi, että YEL-uudistus tehdään tavalla, joka kannustaa yrittäjyyteen eikä nosta maksuja.”

”On päivänselvää, että mielivaltaisia työtuloehdotuksia tekevä työtulolaskuri pitää haudata. Lisäksi on keskusteltava koko eläkejärjestelmän tehostamisesta ja sitä kautta haettava sivukuluihin helpotuksia.”

Lisäksi Pentikäinen painottaa rakentamisen merkitystä talouden piristämisessä.

“Yrittäjät on esittänyt rakentamiseen korjaussarjaa, joka vauhdittaisi alan käännettä. Rakentamisen vauhdittaminen on tärkeää, koska alan hyvä kehitys heijastuisi nopeasti muillekin aloille luottamuksen ja kysynnän kasvuna.”

Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 4.–11.12.2025. Kyselyyn vastasi 1 085 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistulosten osalta 3,0 prosenttiyksikköä suuntaansa.