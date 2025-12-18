Aluehallituksen päätöksiä: Keski-Uudenmaan hyvinvointialue liittyy julkisen alan energiatehokkuussopimukseen
Aluehallitus päätti kokouksessaan 16.12.25 hyväksyä liittymisen Julkisen alan energiatehokkuussopimukseen (JETS) kaudelle 2026–2030. Hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio allekirjoittaa sopimuksen Energiaviraston kanssa.
Julkisen alan energiatehokkuussopimus on vapaaehtoinen väline energiankäytön tehostamiseen julkisella sektorilla. Sen tavoitteena on vähentää energiankulutusta, parantaa energiatehokkuutta ja tukea kansallisia ja EU-tason energiatehokkuustavoitteita vuosina 2026–2035. Sopimuksilla vastataan osaltaan myös EU:n energiatehokkuusdirektiivin vaatimuksiin ja edistetään toimintojen energiatehokkuutta kaikkialla julkisessa toiminnassa.
Liittyminen sopimukseen edellyttää energiatehokkuussuunnitelman laatimista ja vuosittaista raportointia. Toimintasuunnitelma tuodaan aluehallitukselle päätettäväksi vuoden 2026 aikana.
– Energiatehokkuussopimukseen liittyminen mahdollistaa hyvinvointialueelle konkreettisia energiansäästötoimia, joiden avulla voidaan vähentää energiakustannuksia ja pienentää ympäristövaikutuksia pitkäjänteisesti, kiteyttää aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu.
Tila- ja tukipalvelujohtajan viran täyttöprosessi etenee
Kokouksessa käsiteltiin myös tila- ja tukipalvelujohtajan viran täyttöprosessin aikataulua ja valmistelun järjestämistä. Nykyinen tila- ja tukipalvelujohtaja on irtisanoutunut marraskuussa 2025, ja tehtävää hoidetaan toistaiseksi sijaisjärjestelyin siihen saakka, kunnes uusi viranhaltija aloittaa virassa.
Aluehallitus päätti hyväksyä rekrytointiryhmän hakuprosessin suunnitteluun ja aikataulun viran täyttöprosessin käynnistämiseksi, jonka valmistelu sisältää virkailmoituksen julkaisemisen ja hakuprosessin aloittamisen virallisesti. Normaalin julkisen hakumenettelyn rinnalla hyödynnetään myös suorahakua, jolla täydennetään hakijakirjoa tarpeen mukaan.
Tila- ja tukipalvelujohtajan virka vastaa muun muassa hyvinvointialueen toimitilojen ja niihin liittyvien tukipalveluiden strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta, tilaturvallisuuden varmistamisesta sekä logistiikka- ja kuljetuspalveluiden koordinoinnista.
