Kyrönjoen ja Lapuanjoen tulvakartoituksia päivitetty (Etelä-Pohjanmaa)

Lapuan ja Kauhavan sekä Seinäjoen ja Ilmajoen tulvatilanteita on tarkasteltu uusilla virtausmallinnuksilla, jotka huomioivat tulvaveden varastoitumisen pengerrysalueille. Mallinnuksen avulla on päivitetty tulvavaarakarttoja, jotka kattavat alueen Lapuanjoella Lapuan keskustaajamasta Alahärmään sekä Kyrönjoella Kurikasta Ylistaroon. Kyrönjoella virtausmallinnus ja tulvavaarakartat on uusittu myös Seinäjoen ja Pajuluoman alaosille. Lisäksi kokonaan uusi tulvavaarakartta on laadittu Nurmonjoen keskiosalle. Laaditut kartat kertovat tulvan peittävyydestä ja vesisyvyydestä erilaisilla tulvan todennäköisyyksillä ja ovat nähtävissä ympäristöhallinnon tulvakarttapalvelussa (www.vesi.fi/tulvakarttapalvelu) ja Maanmittauslaitoksen paikkatietoikkunassa (kartta.paikkatietoikkuna.fi).

Lapuanjoen ja Kyrönjoen yläosan penkereet on suunniteltu suojaavan penkereiden takana olevia laajoja peltoalueita keskimäärin kerran 20 vuodessa toistuvalta tulvalta. Tätä suuremmilla tulvilla penkereissä olevat tulvaluukut aukaistaan ja vettä pääsee useimmille pengerrysalueille luukkujen ja tulvakynnysten kautta. Pernaan alueen penkereet Kauhavanjoen varrella suojaavat asutusta myös harvinaisemmalla tulvalla. Uusilla mallinnuksilla on haluttu selvittää pengerrysalueiden tilavuuksia sekä arvioida tulvaveden virtaamista ja varastoitumista alueiden eri osiin. Mallinnuksen avulla luodut tulvavaarakartat osoittavat, että pengerrysalueiden laitamilla tulvavesi ei harvinaisessakaan tulvatilanteessa ehdi levitä niin laajalle kuin mitä aikaisemmissa kartoituksissa on esitetty. Mallinnuksella ei kuitenkaan ole huomioitu tulvapenkereiden mahdollisia sortumia, pumppaamojen kapasiteettia tai jääpatojen aiheuttamia tulvia.

Tulvakartoilla voi tarkastella myös eri suuruisia tulvia vastaavia vedenkorkeuksia, jotka saa näkyviin joko joen yli kulkevia poikkiviivoja tai tulva-alueella sijaitsevia pisteitä klikkaamalla. Lapuanjoen tulvavaarakarttojen vedenkorkeudet ovat aiemmin olleet esitettynä N 60 -korkeusjärjestelmässä. Nyt kaikkien tulvavaarakarttojen vedenkorkeudet on päivitetty N 2000 -korkeusjärjestelmään, jonka korkeudet ovat noin 40 cm korkeampia.

Kyrönjoen, Laihianjoen ja Lapväärtin merkittävien tulvariskialueiden tulvariskikartoitukset ovat myös valmistumassa. Tulvariskien alustavassa arvioinnissa vuonna 2024 Lapuaa ei enää nimetty merkittäväksi tulvariskialueeksi, mutta alueen riskikohteet kuitenkin päivitetään uutta tulvavaarakarttaa ja tietopohjaa käyttäen. Päivitetyt tiedot tulevat valmistuessaan näkyviin tulvavaarakarttojen yhteyteen. Riskikohteiden lisätietoja ja osaa kohteista, kuten kriittinen infrastruktuuri, ei esitetä.