Sofia Virta pääministerille: Johtajuus ei ole maton alle lakaisua joululomien alla

19.12.2025 11:08:25 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta arvostelee pääministeri Petteri Orpon päätöstä sivuuttaa opposition vaatimus tiedonannosta rasismin ympärille nousseesta kohusta.

– Pelkkä ilmoitus siitä, ettei tiedonantoa tarvita, ei poista sitä, että hallitus on antanut rasismin vakavuudesta sekavan ja riittämättömän kuvan. Johtajuutta ei ole se, että asia yritetään painaa villasella joululomien tullen. Jos asia on hallituspuolueissa muka käsitelty, sen avaaminen eduskunnalle ei pitäisi pelottaa, Virta sanoo.

Virran mukaan Orpo väistelee vastuuta tilanteessa, jossa tarvittaisiin selkeyttä ja avoimuutta.

– Kun hallituksen rasisminvastaiset puheet ja teot eivät kohtaa, uskottavuus murenee. Pääministerin haluttomuus hoitaa tämä kunnialla loppuun eduskunnassa kertoo johtajuusongelmasta, ja se syö luottamusta sekä Suomessa että kansainvälisesti siihen, että Suomi ottaa rasismin torjumisen vakavasti. Todellinen johtaja ei väistele eduskunnan keskustelua, vaan uskaltaa kohdata sen avoimesti, Virta toteaa.   

