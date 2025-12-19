Vihreiden Hyrkkö reagoi VM:n uusiin talouslukuihin: “Vähintä mitä hallitus voi tehdä, on perua kallis ja tehoton yhteisöveroale”

Valtiovarainministeriön tänään perjantaina julkaisemissa talouden sopeuttamisen arvioissa moni asia on muuttunut huonompaan suuntaan. Hyrkkö kertaa nykyhallituksen talouspolitiikan heikkoa saldoa.

– Hallituksen talouspolitiikan mahalaskulle ei näy loppua. Edellisten arvioiden jälkeen Suomi on joutunut EU:n alijäämämenettelyyn eli niin kutsutulle tarkkailuluokalle, velkasuhde on pomppaamassa yli kriittisen 90 % rajan ja kasvuennusteet ovat jälleen heikentyneet. Tämä kaikki kasaa entistä suurempia haasteita tulevien hallitusten niskaan, Hyrkkö summaa.

Hyrkön mukaan hallitus on omilla päätöksillään heikentänyt kasvun edellytyksiä.

– Hallituksen lyhytnäköiset leikkaukset ovat lisänneet köyhyyttä ja murentaneet tulevaisuususkoa. Onko ihmekään, että talous junnaa paikallaan, kun hallitus istuu tattina talouden jarrupolkimella? Hyrkkö moittii.

Valtiovarainministeri Purran aiempien lausuntojen mukaan tilanne ei vaadi hallitukselta uusia toimia, vaan ne ajoittuisivat tulevalle hallituskaudelle. Hyrkkö pitää lausuntoa käsittämättömänä.

– Orpo ja Purra ovat virittäneet tulevalle hallitukselle miljardiluokan ansan. Lukuisat asiantuntijat ovat tyrmänneet yhteisöveroalennuksen tehottomana ja erittäin kalliina toimena, joka vaikeittaa talouden tasapainottamista. Vähintä, mitä hallitus voi tehdä, on perua tämä verotuloihin ammottavan aukon poraava päätös, vaatii Hyrkkö.

Hyrkkö kertoo olevansa huolissaan siitä, miten uudet ennusteet vaikuttavat suomalaisten mielialaan joulun alla.

– Moni suomalainen kamppailee jo nyt toimeentulon ja työllisyyden kanssa samalla, kun hallitus vaikuttaa lyövän hanskat tiskiin ja odottelevan vahdinvaihtoa. Tässä tilanteessa tarvitaan tulevaisuususkoa rakentavia tekoja. Suomalaisten on voitava luottaa siihen, että talouden tasapainotus ei johda hyvinvointivaltion valojen sammuttamiseen, Hyrkkö lopettaa.