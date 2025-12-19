Logicor jatkaa pitkäaikaista yhteistyötä DSV Contract Logisticsin kanssa – 31 000 neliömetrin logistiikkatilan vuokrasopimus uudistettiin Kouvolassa

Logicor on johtava eurooppalainen logistiikkakiinteistöjen omistaja, hallinnoija ja kehittäjä. Kesäkuussa 2025 kiinteistöportfoliomme kattoi yli 18 miljoonaa neliömetriä varastotilaa keskeisissä liikenteen solmukohdissa ja lähellä suuria asutuskeskuksia. Pääkonttorimme sijaitsevat Lontoossa ja Luxemburgissa, ja meillä on tiimejä eri puolilla Eurooppaa. Palvelemme yli 2 000 asiakasta ja kiinteistömme sekä verkostomme vahvuus mahdollistavat sujuvan toimitusketjun asiakkaillemme, joka päivä.

