Logicor jatkaa pitkäaikaista yhteistyötä DSV Contract Logisticsin kanssa – 31 000 neliömetrin logistiikkatilan vuokrasopimus uudistettiin Kouvolassa
Logicor on solminut merkittävän jatkovuokrasopimuksen pitkäaikaisen asiakkaansa DSV Contract Logisticsin kanssa. Sopimus kattaa noin 31 000 neliömetriä logistiikka- ja varastotilaa Kouvolassa, vahvistaen yritysten yli kymmenvuotista yhteistyötä.
Tehontie 10:ssä sijaitseva logistiikkakeskus tarjoaa hyvät yhteydet valtakunnallisille kuljetusreiteille ja palvelee tehokkaasti DSV Contract Logisticsin Suomen verkostoa. Sijainti vastaa erinomaisesti logistiikkayhtiön operatiivisiin tarpeisiin ja mahdollistaa sujuvat tavaravirrat koko maahan.
-Kouvola on paikkakuntana meille sopimuslogistiikassa tärkeä kohde, jossa meillä on laajamittainen osaaminen varastoinnista mm. teollisuuden tarpeisiin. Meille tärkeää Logicorin kanssa yhteistyössä on pitkäaikainen kumppanuus, räätälöitävyys ja monipuoliset tilat, joiden ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme lämpimän varaston lisäksi myös edullisempaa lämmittämätöntä tilaa, kuvailee Mikko Rehtilä, DSV Contract Logisticsin Operatiivinen johtaja West & East.
Osana jatkovuokrausta Logicor toteuttaa kiinteistöön teknisiä järjestelmäpäivityksiä energiatehokkuuden ja vastuullisuuden parantamiseksi.
-Kiitos DSV Contract Logisticsille pitkäaikaisesta sitoutumisesta kohteeseen ja hyvästä yhteistyöstä, joka mahdollisti jatkosopimuksen syntymisen. Sopimus on kokonaisuudessaan merkittävä ja palvelee molempia osapuolia tehtäviä investointeja myöten, kommentoi Timo Simolin, Head of Asset Management, Logicor.
Jatkosopimus tukee Logicorin strategiaa tarjota vastuullisia ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevia logistiikkakiinteistöjä hyvillä sijainneilla. Itä-Suomessa sijaitseva Kouvola on kulkuyhteyksiltään tärkeä solmukohta, ja Logicorilla on alueella myös vapaita toimitiloja.
Yhteyshenkilö: Kukka Eerola
Sähköposti: kukka.eerola@logicor.eu
Puhelinnumero: +358 40 5698 715
DSV Contract Logistics Oy
Yhteyshenkilö: Mikko Rehtilä, Operatiivinen johtaja West & East
Sähköposti: Mikko.rehtila@dsv.com
Puhelinnumero: +358 400 989 669
Logicor on johtava eurooppalainen logistiikkakiinteistöjen omistaja, hallinnoija ja kehittäjä. Kesäkuussa 2025 kiinteistöportfoliomme kattoi yli 18 miljoonaa neliömetriä varastotilaa keskeisissä liikenteen solmukohdissa ja lähellä suuria asutuskeskuksia. Pääkonttorimme sijaitsevat Lontoossa ja Luxemburgissa, ja meillä on tiimejä eri puolilla Eurooppaa. Palvelemme yli 2 000 asiakasta ja kiinteistömme sekä verkostomme vahvuus mahdollistavat sujuvan toimitusketjun asiakkaillemme, joka päivä.
