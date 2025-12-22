SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta

Tammikuu raikastaa kotien ruokaostoksia - muutos näkyy heti vuoden vaihtuessa

29.12.2025 08:02:00 EET | SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | Tiedote

S-ryhmän datan valossa suomalaiset siirtyvät juhlasta arkeen heti vuoden vaihtuessa. Arjesta halutaan saada nopeasti kiinni ja jo vuoden ensimmäisinä päivinä suomalaisten ostoskoreissa korostuvat hyvinvointia tukevat tuotteet. Tammikuussa herkuttelu vähenee kasvisten kasvattaessa suosiotaan.

Ronnie Hole

”Uusivuosi toimii monille luontevana ajankohtana tarkastella omia ruokailutottumuksia ja tehdä pieniä, mutta merkityksellisiä muutoksia arkeen. Loppuvuoden juhlakauden jälkeen monien herkuttelukiintiö on hetkellisesti täyttynyt. Tämä näkyy selvästi tammikuussa, jolloin muun muassa makeisia, sipsejä, keksejä, sokeria ja voita ostetaan vähemmän suhteessa muihin kuukausiin”, kertoo S-ryhmän päivittäistavarakaupan myyntijohtaja Hans Backström.

Vuoden vaihtuessa lautaselle kaivataan entistä enemmän raikkautta, keveyttä ja värikkyyttä, minkä myötä tuoreiden kasvisten ja hedelmien sekä kasvispakasteiden osuus ostoskoreissa kasvaa tammikuussa. Myös esimerkiksi kasvipohjaisia juomia ja juustoja sekä hiutaleita ja suurimoita ostetaan tammikuussa enemmän suhteessa muihin kuukausiin. Perinteisen puuron lisäksi hiutaleita hyödynnetään tuomaan kylläisyyttä ja ravitsevuutta esimerkiksi smoothieihin ja proteiinipannukakkuihin.

 

Alkuvuoden aktiivinen arki - proteiinibuumi näkyy valikoimassa


Alkuvuosi on monelle tunnetusti hetki, jolloin ryhdistäydytään urheilun ja aktiivisemman arjen saralla. Urheiluravinteiden ja terveystuotteiden osuus ostoskoreissa kasvaa tammikuussa, mutta niiden suosio ei kuitenkaan näy vain alkuvuodessa vaan se lisääntyy myös lomakauden jälkeen loppukesällä.

Yksi alkuvuoden ja koko tulevan vuoden keskeisistä teemoista kauppojen hyllyillä ovat proteiinipitoiset tuotteet, joiden suosio on ollut kasvussa viime vuodet.

”Kuluttajat ovat yhä tietoisempia terveellisen ruokavalion merkityksestä ja haluavat huomioida sen kaikilla arjen osa-alueilla. Alkuvuoden mielenkiintoisia uutuuksia ovat esimerkiksi proteiinipitoiset nuudelit ja murot. Terveellisempien herkkujen ystäville on luvassa uusia proteiinijäätelöitä”, Backström kertoo.

