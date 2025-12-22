Adven ja Kuusamon EVO osallistuvat yhdessä sähkön reservimarkkinoille
Adven ja Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta (EVO) laajentavat pitkäaikaista energiayhteistyötään siirtymällä yhteistyössä sähkön reservimarkkinoille vuoden 2026 aikana. Samalla Adven investoi Kuusamoon kaksi uutta erillistä sähkövarastoa, joita hyödynnetään sekä kaukolämmön tuotannossa että Suomen sähköverkon tasapainottamisessa ja huoltovarmuuden turvaamisessa.
Reservimarkkinoille siirtyminen on luonteva seuraava askel Kuusamon energiantuotannon sähköistymisessä, jota yhtiöt ovat määrätietoisesti edistäneet viime vuosien aikana. Vuosi sitten Adven ja Kuusamon EVO sopivat kaukolämmön tuotannon uudistamisesta osittain sähköön perustuvaksi. Adven rakentaa parhaillaan Mäntyselän teollisuusalueelle uutta energiakeskusta, joka koostuu 110 kilovoltin sähköliittymästä, sähkökattilasta ja energiavarastosta. Nyt tehtävät lisäinvestoinnit täydentävät kokonaisuutta ja mahdollistavat osallistumisen kaikentyyppisille reservimarkkinoille.
"EVOn tavoitteena on tuottaa kaukolämpöä mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tällä ratkaisulla monipuolistamme kaukolämmön tuotantoa ja reservimarkkinoilta saadut tulot vaikuttavat kaukolämmön hintaan positiivisesti. Tämän päivän sähköntuotanto edellyttää toimivia sähkömarkkinoita, jotka tukevat sähköverkon tasapainoa. Mahdollisimman vakaa sähköverkko on myös EVOn toiminnan kannalta keskeinen. Adven on EVOn pitkäaikainen, luotettava ja osaava kumppani. Nyt tehdyllä sopimuksella vahvistamme kumppanuuttamme aina 2030-luvulle", Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan toimitusjohtaja Mika Mankinen kertoo.
"Kuusamon EVO on edelläkävijä kaukolämmön sähköistymisessä sekä poikkeuksellisen monipuolinen kohde reservimarkkinoille. Erilaisten tuotantoteknologioiden, tuotantolaitosten ja energiavarastojen yhdistelmä sekä laitteiston huippuluokan ohjattavuus tuovat laajat optimointimahdollisuudet. Tämä tekee kokonaisuudesta erittäin kiinnostavan ja mahdollistaa asiakkaalle merkittävät kustannushyödyt", Advenin asiakkuuspäällikkö Arto Liikanen kertoo.
Sääriippuvainen sähkön tuotanto edellyttää verkon joustoa
Sähköä on tuotettava verkkoon joka hetki täsmälleen saman verran kuin sitä kulutetaan. Reservimarkkinat varmistavat, että sähkön tuotanto ja kulutus pysyvät jatkuvassa tasapainossa. Tarve sähköverkon joustolle on kasvanut merkittävästi sääriippuvaisen tuuli- ja aurinkovoimatuotannon lisääntyessä ja Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid ennustaa kasvun jatkuvan. Kun sään mukaan vaihteleva sähkön tuotanto lisääntyy, verkossa tapahtuu enemmän heilahtelua, jota on tasapainotettava aktiivisesti.
Fingrid hankkii reservimarkkinoilta säätövoimaa tilanteisiin, joissa sähköverkon taajuus muuttuu äkillisesti. Sähköjärjestelmän reservinä ja tasapainottajana voi toimia mikä tahansa tekniset vaatimukset täyttävä sähkön tuotanto-, kulutus- tai varastointikohde, joka pystyy reagoimaan muutoksiin sekunneissa tai minuuteissa lisäämällä tai vähentämällä tehoa. Fingrid maksaa reservimarkkinoille osallistuville toimijoille korvauksen siitä, että nämä ylläpitävät reservejä sekä säätävät tarvittaessa sähkön kulutustaan tai tuotantoaan Suomen kantaverkon tasapainottamiseksi.
Reservimarkkinat avaavat uusia mahdollisuuksia energiakustannusten optimointiin
Osallistumalla sähkön reservimarkkinoille Adven tuo uusia mahdollisuuksia asiakkaidensa energiakustannusten hallintaan ja optimointiin. Optimoinnin tavoitteena on varmistaa, että energia tuotetaan asiakkaalle aina kulloiseenkin markkinatilanteeseen nähden kilpailukykyisimpään hintaan.
"Perinteinen energiakustannusten optimointi perustuu polttoaine- ja sähköhintojen vertailuun spottimarkkinoilla. Reservimarkkinat tuo tähän rinnalle uuden tason, jolla maksimoimme asiakkaidemme laitosten tuottopotentiaalin. Asiakkaat, joilla on säätökykyä ja energiavarastoja kuten lämpö- tai sähköakkuja, voivat saada markkinoilta huomattavaa arvoa ja kustannushyötyä. Reservimarkkinoille osallistumisesta saatavat tulot ja kustannussäästöt pienentävät suoraan asiakkaan kokonaisenergiakustannusta", Liikanen kertoo.
Reservejä tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän vakauttamaan sähköverkkoa
Energiamurroksen seurauksena ja yhteiskunnan sähköistymisen myötä sähkön tuotannon ja kulutuksen säätömahdollisuuksia tarvitaan entistä enemmän sähköverkon tasapainottamiseen. Reservimarkkinat ovat myös keskeinen osa Suomen huoltovarmuutta ja kriittisen infran turvaamista. Reservimarkkinoille osallistumisen myötä myös muille Advenin asiakkaille avautuu mahdollisuus liittyä reservimarkkinoille, mikäli kohteessa on riittävästi ohjattavaa kapasiteettia ja varastointia energiantuotannon rinnalla.
"Tämä on hieno päänavaus Advenille Suomessa ja osoittaa suunnan, johon teollinen energiakumppanuus on kehittymässä. Käytössämme on markkinoiden parhaat keinot ja työkalut, joilla minimoimme asiakkaidemme energiakustannuksia ja vahvistamme toimitusvarmuutta entisestään. Samalla laajennamme asiakkaidemme mahdollisuuksia osallistua Suomen sähköjärjestelmän tasapainotukseen ja häiriöttömän toiminnan turvaamiseen kaikissa olosuhteissa", Advenin Suomen toimitusjohtaja Ville Heikkinen toteaa.
Lisätietoja:
Arto Liikanen, asiakkuuspäällikkö, Adven, puh. 050 455 7439
Mika Mankinen, toimitusjohtaja, Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta, puh. 020 741 4904
Yhteyshenkilöt
Mia Sipilä-HeikuraSVP, Sustainability, Marketing and CommunicationsAdven GroupPuh:+358 40 868 1515mia.sipila-heikura@adven.com
Kuvat
