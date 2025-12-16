Helsinki Research Forum: Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttö kasvussa
Pääkaupunkiseudun keskeisillä toimistoalueilla oli joulukuun 2025 lopussa tyhjää toimistotilaa 791 000 neliömetriä. Keskimääräinen vajaakäyttöaste oli 18,0 prosenttia. Vajaakäyttö väheni merkittävästi Otaniemessä ja nousi Ruoholahdessa. Grade A -toimistojen keskimääräinen vajaakäyttöaste on noin 9,9 prosenttia.
Helsinki Research Forum on julkaissut arvionsa pääkaupunkiseudun keskeisten toimistoalueiden vajaakäyttöasteista. Toimistoalueilla oli joulukuun 2025 lopussa noin 791 000 neliömetriä tyhjillään eli noin 17 600 neliötä enemmän kuin edellisen kvartaalin lopussa. Keskimääräinen vajaakäyttöaste oli 18,0 prosenttia, jossa kasvua 0,4 prosenttiyksikköä edellisen kvartaalin loppuun verrattuna. Grade A -tilan vajaakäyttöaste oli 9,9 prosenttia. Tilakanta kvartaalin lopussa oli noin 4,4 miljoonaa neliömetriä.
Vajaakäyttöaste väheni merkittävästi Otaniemessä (-3,85 prosenttiyksikköä), jossa nettokäyttöönotto oli 6600 neliömetriä positiivinen. Merkittävin negatiivinen muutos nähtiin Ruoholahdessa, jossa vajaakäyttö lisääntyi 2,49 prosenttiyksikköä. Tilakanta kasvoi noin 10800 neliömetriä, kun kahden kohteen peruskorjaus valmistui Ydinkeskustan lähialueella (SBD).
Grade A -toimistojen keskimääräinen vajaakäyttöaste on noin 9,9. Grade A -tilakanta käsittää noin 21 prosenttia kaikesta tarkastelun alla olevasta toimistokannasta. Määrä kuitenkin vaihtelee alueittain: ydinkeskustassa Grade A edustaa 44 prosenttia tilakannasta, kun taas valtaosassa alueita Grade A:n osuus on alle 20 prosenttia. Tämä on huomioitava tietoja tulkittaessa, sillä useimmilla osamarkkina-alueilla tieto perustuu vain muutamaan kohteeseen.
Helsinki Research Forumin tuottama tieto julkaistaan osamarkkinatasolla Raklin verkkosivuilla. Joulukuun päivityksen yhteydessä Helsinki Research Forumin aiempien tutkimusten tuloksia päivitettiin sekä vajaakäyttö- että tilakantatietojen osalta. Tiedot on päivitetty kohdekohtaiseen tietokantaan, joka toimitetaan pyydettäessä. Tiedustelut sähköpostilla osoitteeseen miika.kotaniemi(at)rakli.fi.
Helsinki Research Forum on kiinteistöalan asiantuntijayritysten tutkimusfoorumi, jonka tavoitteena on parantaa Helsingin toimistomarkkinoista julkaistavan tiedon laatua ja läpinäkyvyyttä. Yhteistyössä ovat mukana tällä hetkellä CBRE, JLL, Cushman & Wakefield, Colliers, KTI Kiinteistötieto ja Reagle. Rakli toimii Research Forumin kumppanina ja tarjoaa tekniset puitteet toiminnalle.
Miika KotaniemiJohtaja, kiinteistösijoittaminenPuh:0407020015miika.kotaniemi@rakli.fi
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry on maamme kattavin ja vaikuttavin ammattimaisten kiinteistönomistajien ja rakennuttajien järjestö.
