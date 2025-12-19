Kiinteistöalalle 211 uutta LKV- ja LVV-välittäjää - kokelaita vähemmän kuin viime vuonna
Vuonna 2025 Suomessa laillistettiin 175 uutta kiinteistövälittäjää (LKV) ja 36 vuokrahuoneistojen välittäjää (LVV). Sekä osallistujia että hyväksytysti kokeen läpäisseitä oli hieman vähemmän kuin edellisvuonna. Huono markkinatilanne näkyy myös kokelasmäärissä.
LKV-kokeeseen osallistui kuluvan vuoden aikana 517 ja LVV-kokeeseen 76 kokelasta. Hyväksytysti LKV-kokeen suoritti 34 prosenttia ja LVV-kokeen 47 prosenttia kokelaista.
Yritysten itsesääntelyn ja vastuullisuuden Legal Counsel Erika Leino Keskuskauppakamarista sanoo haastavan tilanteen asuntomarkkinoilla heijastuvan myös välittäjäkokelaiden määriin.
”Kokelaiden määrä on pysynyt todella matalana muutaman vuoden ajan, eikä asuntokauppojen pieni piristyminen ole vielä näkynyt kokelasmäärän kasvuna. Tilastollisesti katsottuna vuosi oli 2000-luvun matalin. Tämä toisaalta heijastelee yleistä talous- ja markkinatilannetta, ja osallistujamäärien ennustetaan lähtevän taas nousuun ensi vuonna”, sanoo Leino.
Kiinteistönvälitysliikkeen vastaavalla hoitajalla on oltava kiinteistönvälittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys (LKV). Vastaavan hoitajan on lisäksi huolehdittava siitä, että välitysliikkeen palveluksessa ja sen jokaisessa toimipaikassa välitystehtäviä suorittavista vähintään puolella on LKV-pätevyys ja että muillakin välitystehtäviä suorittavilla on tehtävän edellyttämä riittävä ammattitaito.
Vaikka asuntomarkkinatilanne on nyt tavanomaista heikompi, tarvitaan osaavia henkilöitä Leinon mukaan kiinteistöalalle aina ja varsinkin haastavissa tilanteissa.
”LKV-kokeen läpäiseminen osoittaa, että välittäjä tuntee oman toiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisen lainsäädännön ja hyvän välitystavan sekä hallitsee välitystoimeksiannon hoitamisen edellyttämät käytännöt. Tämä on alalla toimivalle rekrytointivaltti sekä samalla osoitus ammattipätevyydestä. Kiinteistömarkkinoiden piristyminen tulee lisäämään osaavien ihmisten kysyntä entisestään, mutta heitä tarvitaan aina”, sanoo Leino.
