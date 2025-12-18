Vältä iso vahinko – Katso ohjeet kynttilöiden ja ulkotulien turvalliseen polttamiseen
Monet vannovat aitojen kynttilöiden tunnelman nimeen. Elävän tulen kanssa pitää kuitenkin olla tarkkana, huolimattomuus voi aiheuttaa ison vahingon. Pohjantähti koosti ohjeet kynttilöiden ja ulkotulien turvalliseen polttamiseen.
Joulunaikaan moni polttaa kynttilöitä ja ulkotulia. Pohjantähden korvausasiantuntijan mielestä perinteiset kynttilät joutaisivat menneisyyteen. "Elävä tuli on riski. Itse valitsisin paristokäyttöiset kynttilät, aina kun mahdollista. Ne vähentävät tulipalon riskiä merkittävästi", Suvi Santajärvi sanoo.
Osa kuitenkin vannoo aitojen kynttilöiden tunnelman nimeen. Elävän tulen kanssa pitää kuitenkin olla tarkkana, huolimattomuus voi aiheuttaa ison vahingon.
”Sytyttäjä on aina vastuussa tulesta. Välillä ihmisiltä unohtuu se, että kynttiläkin on avotuli eikä sitä saa jättää yksin palamaan. Jos poistut huoneesta, sammuta siis kynttilät”, Santajärvi alleviivaa.
Jos vahinko kuitenkin sattuu, sen korvattavuuteen sekä korvauksen määrään vaikuttavat oleellisesti vakuutusyhtiön suojeluohjeiden noudattaminen. ”Jos suojeluohjeita ei ole noudatettu ja laiminlyönti on aiheuttanut vahingon tai lisännyt sen laajuutta, vakuutusyhtiö voi alentaa maksettavaa korvausta. Vähennyksen määrä on tyypillisesti 20–25 prosenttia, mutta arviointi on aina tapauskohtaista. Kannattaa siis tutustua suojeluohjeisiin huolella, niitä noudattamalla vältät monta vahinkoa”, Santajärvi kertoo.
Ohjeet kynttilöiden turvalliseen polttamiseen
- Älä jätä kynttilöitä yksin palamaan. Sammuta kynttilät, jos poistut huoneesta.
- Huolehdi, että kaikki kynttilät, niin sisällä kuin ulkonakin, on sammutettu ennen nukkumaan menoa.
- Sijoita kynttilät turvallisesti. Älä polta kynttilöitä vetoisessa paikassa. Varmista, että lähellä ei ole verhoja tai muuta helposti syttyvää materiaalia.
- Huolehdi siitä, että lapset tai lemmikkieläimet eivät pääse kynttilöihin käsiksi. Älä jätä lapsia tai lemmikkieläimiä yksin kynttilöiden kanssa samaan tilaan. Pidä sytytysvälineet poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä kynttilöiden alla tarpeeksi suurta, palamatonta alustaa tai tukevaa kynttilänjalkaa.
- Asettele kynttilät väljästi. Erityisesti liian lähekkäin sijoitetut lämpökynttilät voivat roihahtaa yhdeksi isoksi liekiksi ja sytyttää tulipalon.
Näin poltat ulkotulia turvallisesti
- Älä polta ulkotulia sisätiloissa, parvekkeella tai terassilla.
- Huolehdi, että ulkotulet ovat riittävän kaukana rakennuksista. Ulkotulen koon mukaan suositusetäisyys on vähintään 3–10 metriä.
- Käytä palamatonta alustaa sekä tukevaa astiaa tai telinettä. Myös kynttilälyhtyjen alla tulee olla palamaton alusta.
- Älä polta ulkotulia sateessa tai kovassa tuulessa. Vesisade voi aiheuttaa roiskevaaran ja tuuli voi kaataa tulen.
- Älä aseta ulkotulia kulkureitille. Tuli voi tarttua vaatteisiin.
- Valvo ulkotulia jatkuvasti. Älä jätä lapsia tai lemmikkieläimiä yksin tulen kanssa.
”Alkusammutusvälineet on hyvä olla näkyvällä paikalla helposti saatavilla. Niiden käyttöä kannattaa myös harjoitella etukäteen. Jos vahinko sattuu, on elintärkeää osata toimia nopeasti. Jos ulkotuli sytyttää palon, se voi levitä rakennuksen julkisivuun tai katon alle ja muuttua hallitsemattomaksi. Alkusammutus ei välttämättä enää onnistu siinä vaiheessa, kun palo havaitaan sisällä tai palovaroitin reagoi”, Santajärvi muistuttaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Suvi SantajärviKorvausasiantuntijaPohjantähtiPuh:040 457 0705suvi.santajarvi@pohjantahti.fi
Kuvat
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Pohjantähti on ihmisen kokoinen vakuutusyhtiö, joka palvelee asiakkaitaan henkilökohtaisella otteella verkossa, puhelimessa sekä lähes 30 konttorilla Helsingistä Rovaniemelle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Näin vältät vahingot kausi- ja jouluvalojen kanssa – Nappaa vinkit talteen18.12.2025 08:30:45 EET | Tiedote
Kausi- ja jouluvalot tuovat piristystä pimeyden keskelle, mutta vääränlainen tai rikkinäinen valosarja voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Pohjantähti koosti vinkit vahinkojen välttämiseen.
Kenen vastuulla palovaroittimet ovat jatkossa? – Palovaroitinuudistuksen siirtymäaika päättyy 31.12.20252.12.2025 14:55:23 EET | Tiedote
Pelastuslain palovaroittimia koskeva uudistus astui voimaan vuoden 2024 alussa, ja siirtymäaika päättyy vuodenvaihteessa 2025. Mitä velvollisuuksia muutos tuo rakennuksen omistajalle ja asukkaalle? Pohjantähti kokosi tärkeimmät vastuut yhteen.
Vakuutusyhtiö Pohjantähti lahjoittaa 75 000 euroa perheiden taloudellista turvallisuutta tukeville yhdistyksille – haku käynnissä1.12.2025 06:00:00 EET | Tiedote
Pohjantähti valitsee tammikuun aikana lahjoituskohteiksi viisi yhdistystä tai yhteisöä, jotka tukevat perheiden taloudellisen turvallisuuden toteutumista. Jokaiselle valitulle yhdistykselle lahjoitetaan 15 000 euroa.
Kannattaako lemmikkiä vakuuttaa? – Vakuutusyhtiö vastaa13.10.2025 10:46:35 EEST | Tiedote
Lemmikkien hoitokustannukset ovat nousseet rajusti, ja samaan aikaan vakuutusten hinnat ja omavastuut kasvavat. Vakuutusyhtiö Pohjantähden mukaan kehitys haastaa koko lemmikkivakuuttamisen järkevyyden ja herättää eettisen kysymyksen siitä, missä vaiheessa vakuutus lakkaa olemasta todellinen turva.
Hirvet ovat nyt liikkeellä – näillä vinkeillä voit välttää vahingon3.10.2025 09:48:09 EEST | Tiedote
Hirvikolarien määrä lisääntyy syksyn pimentyneiden aamujen ja iltojen myötä. Pohjantähti koosti ohjeet hirvikolarien välttämiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme