Vältä iso vahinko – Katso ohjeet kynttilöiden ja ulkotulien turvalliseen polttamiseen

Joulunaikaan moni polttaa kynttilöitä ja ulkotulia. Pohjantähden korvausasiantuntijan mielestä perinteiset kynttilät joutaisivat menneisyyteen. "Elävä tuli on riski. Itse valitsisin paristokäyttöiset kynttilät, aina kun mahdollista. Ne vähentävät tulipalon riskiä merkittävästi", Suvi Santajärvi sanoo.

Osa kuitenkin vannoo aitojen kynttilöiden tunnelman nimeen. Elävän tulen kanssa pitää kuitenkin olla tarkkana, huolimattomuus voi aiheuttaa ison vahingon.

”Sytyttäjä on aina vastuussa tulesta. Välillä ihmisiltä unohtuu se, että kynttiläkin on avotuli eikä sitä saa jättää yksin palamaan. Jos poistut huoneesta, sammuta siis kynttilät”, Santajärvi alleviivaa.

Jos vahinko kuitenkin sattuu, sen korvattavuuteen sekä korvauksen määrään vaikuttavat oleellisesti vakuutusyhtiön suojeluohjeiden noudattaminen. ”Jos suojeluohjeita ei ole noudatettu ja laiminlyönti on aiheuttanut vahingon tai lisännyt sen laajuutta, vakuutusyhtiö voi alentaa maksettavaa korvausta. Vähennyksen määrä on tyypillisesti 20–25 prosenttia, mutta arviointi on aina tapauskohtaista. Kannattaa siis tutustua suojeluohjeisiin huolella, niitä noudattamalla vältät monta vahinkoa”, Santajärvi kertoo.

Ohjeet kynttilöiden turvalliseen polttamiseen

Älä jätä kynttilöitä yksin palamaan. Sammuta kynttilät, jos poistut huoneesta.

Huolehdi, että kaikki kynttilät, niin sisällä kuin ulkonakin, on sammutettu ennen nukkumaan menoa.

Sijoita kynttilät turvallisesti. Älä polta kynttilöitä vetoisessa paikassa. Varmista, että lähellä ei ole verhoja tai muuta helposti syttyvää materiaalia.

Huolehdi siitä, että lapset tai lemmikkieläimet eivät pääse kynttilöihin käsiksi. Älä jätä lapsia tai lemmikkieläimiä yksin kynttilöiden kanssa samaan tilaan. Pidä sytytysvälineet poissa lasten ulottuvilta.

Käytä kynttilöiden alla tarpeeksi suurta, palamatonta alustaa tai tukevaa kynttilänjalkaa.

Asettele kynttilät väljästi. Erityisesti liian lähekkäin sijoitetut lämpökynttilät voivat roihahtaa yhdeksi isoksi liekiksi ja sytyttää tulipalon.

Näin poltat ulkotulia turvallisesti

Älä polta ulkotulia sisätiloissa, parvekkeella tai terassilla.

Huolehdi, että ulkotulet ovat riittävän kaukana rakennuksista. Ulkotulen koon mukaan suositusetäisyys on vähintään 3–10 metriä.

Käytä palamatonta alustaa sekä tukevaa astiaa tai telinettä. Myös kynttilälyhtyjen alla tulee olla palamaton alusta.

Älä polta ulkotulia sateessa tai kovassa tuulessa. Vesisade voi aiheuttaa roiskevaaran ja tuuli voi kaataa tulen.

Älä aseta ulkotulia kulkureitille. Tuli voi tarttua vaatteisiin.

Valvo ulkotulia jatkuvasti. Älä jätä lapsia tai lemmikkieläimiä yksin tulen kanssa.

”Alkusammutusvälineet on hyvä olla näkyvällä paikalla helposti saatavilla. Niiden käyttöä kannattaa myös harjoitella etukäteen. Jos vahinko sattuu, on elintärkeää osata toimia nopeasti. Jos ulkotuli sytyttää palon, se voi levitä rakennuksen julkisivuun tai katon alle ja muuttua hallitsemattomaksi. Alkusammutus ei välttämättä enää onnistu siinä vaiheessa, kun palo havaitaan sisällä tai palovaroitin reagoi”, Santajärvi muistuttaa.