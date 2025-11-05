Pelastuslaitoksen jouluvinkit turvalliseen ruoanlaittoon
Keittiöissä käy pian kova kuhina, kun jouluherkut on saatava aatoksi valmiiksi. Kiireessäkin tulee kuitenkin pitää huoli turvallisuudesta, etteivät kokkailut vaihdu savupilveen ja pelastuslaitoksen vierailuun.
Älä jätä uunia tai hellaa valvomatta
Monessa kodissa on edelleen tapana laittaa kinkku yöksi paistumaan. Uunia tai keittolevyjä ei kuitenkaan saisi jättää päälle valvomatta. Jos esimerkiksi rasva syttyy palamaan tai uunissa tapahtuu muuta odottamatonta, nopea reagointi on kriittisen tärkeää isompien vahinkojen välttämiseksi.
Keittiön pöydät ja tasot saattavat joulunaikaan olla täynnä ruokaa ja muuta tavaraa. Lieden päällä tai sen ympärillä ei kuitenkaan saa säilyttää mitään tavaroita. Erityisesti talouspaperit ja muut herkästi syttyvät tavarat on siirrettävä kauas liedestä.
Tutustu alkusammutusvälineisiin
Sammutuspeite sopii hyvin keittiön pienten palojen ja muiden alkavien palojen sammuttamiseen. Kotoa on hyvä löytyä myös käsisammutin. Käsisammuttimien käyttöohjeisiin on syytä tutustua etukäteen, jotta käyttö onnistuu mahdollisimman sujuvasti myös tositilanteessa.
Rasvapalon tukahduttamiseen paras keino on kattilankansi tai uunipelti. Kun palo ei saa happea, se sammuu. Älä koskaan yritä sammuttaa rasvapaloa vedellä.
Tarkista palovaroittimien kunto
Testaa palovaroittimien toiminta kerran kuukaudessa. Palovaroittimen toiminta testataan varoittimen testinapin avulla. Palovaroittimien paristot on vaihdettava vähintään kerran vuodessa. Jos et muista milloin paristot on vaihdettu, on varmasti jo hyvä aika vaihtaa ne. Palovaroittimet tulisi uusia kokonaan 5–10 vuoden välein. Useimmat valmistajat merkitsevät varoittimen käyttöiän laitteen pohjaan.
Palovaroittimia on suositeltavaa asentaa ainakin kaikkiin nukkumistiloihin, mutta myös esimerkiksi portaikkoihin ja poistumisreiteille. Palovaroittimia on oltava vähintään yksi jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohti jokaisessa asuinkerroksessa. Palovaroitin tulee asentaa valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Lakimuutoksen vuoksi 1.1.2026 alkaen palovaroitinten asentamisesta ja kunnossapidosta vastaa rakennuksen omistaja. Nyt onkin korkea aika tarkistaa, että palovaroitinasiat ovat kunnossa.
Muista seuraavat asiat, mikäli alkusammutus ei onnistu tai sen yrittäminen ei ole turvallista:
- Pelasta vaarassa olevat ja varoita muita.
- Sulje ovet poistuessasi palavasta tilasta. Suljettu ovi voi ratkaisevasti rajoittaa palon leviämistä tai jopa tukahduttaa sen.
- Soita hätänumeroon 112, kun olet turvassa ja noudata hätäkeskuspäivystäjän antamia ohjeita.
- Opasta pelastuslaitos paikalle.
Turvallista ja hyvää joulua kaikille!
