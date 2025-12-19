Ilotulitteiden käyttö vuodenvaihteessa Pirkanmaalla – Käyttökieltoalue laajenee

Yksityishenkilöt voivat Pirkanmaalla käyttää ilotulitteita ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta 31.12.2025 klo 18.00–1.1.2026 klo 02.00 välisenä aikana. Poikkeuksen tästä muodostavat ne alueet, joilla yksityishenkilöiden ilotulitteiden käyttöä on rajoitettu lain perusteella yleisen turvallisuuden takia.

Aiempien vuosien tapaan Tampereen ydinkeskustan alueella ilotulitteiden käyttö on kiellettyä, mutta alue laajenee kattamaan Naistenlahden voimalaitoksen polttoaineiden vastaanottoaseman alueen ja Naistenlahden eteläpuolisen rannan laitureineen.

Tämän lisäksi ilotulitteiden käyttö on kiellettyä Tampereella Haiharan kartanon alueella osoitteessa Haiharankatu 30 ja Messukylän vanhan kirkon alueella osoitteessa Kivikirkontie 2.

Liitteenä on kartta kieltoalueista.

Kiellossa huomioidaan riskikohteet

Pelastusjohtaja Teemu-Taavetti Toivonen Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastus- ja ensihoitopalveluista kertoo, että päätös laajentaa ilotulitteiden käyttökieltoaluetta perustuu kemikaaliturvallisuuslain erityisen vaaran torjumiseen.

Ilotulitteiden käyttökielto Haiharan kartanon ja Messukylän vanhan kirkon alueilla perustuu kulttuurihistoriallisesti korvaamattoman arvokkaan rakennuskannan suojeluun. Rakennuskanta on myös erittäin paloherkkää.

– Nämä ovat kohteita, joiden kulttuurihistoriallinen arvo on poikkeuksellisen suuri. Kyse on sekä yleisestä turvallisuudesta että arvokkaan kulttuuriperinnön kunnioittamisesta, Toivonen kuvaa.

Toiseksi suojataan Naistenlahden lämpövoimalan polttoaineiden vastaanottokenttä. Polttoaineiden vastaanotossa on työvaiheita, joissa ilotulittamisen riskinä on kriittistä infrastruktuuria edustavan laitoksen vaarallinen ja jopa lamauttava tulipalo.

Huomioi yleinen turvallisuus

Vuosittain ilotulitteista aiheutuu useita vaaratilanteita sekä myös vahinkoja ja vammoja. Pelastuslaitos ja ensihoitopalvelut muistuttavatkin ilotulitteiden turvallisesta käsittelystä, mihin kuuluvat muun muassa turvaetäisyys, ilotulitteiden käyttöohjeisiin tutustuminen sekä rakettien hyvä tuenta. Ilotulitteiden käyttö ei ole turvallista päihtyneenä.

– Ilotulitteet kuuluvat monen juhlintaan, mutta niiden käyttö vaatii harkintaa ja vastuullisuutta sekä muiden huomioimista ja kunnioittamista. Turvallinen toiminta ja ympäristön huomioiminen ovat avain siihen, että voimme kaikki nauttia vuodenvaihteesta ilman vaaratilanteita tai häiriöitä, Toivonen sanoo.

Vastuu mahdollisista vahingoista on aina ilotulitteen käyttäjällä. Ilotulitteiden virheellisestä käytöstä saattaa loukkaantumisten lisäksi olla seurauksena myös tulipalo. Ilotulitteiden pauke voi olla hyvin stressaavaa eläimille ja myös sen takia ilotulituksen aikarajoitusta on syytä noudattaa. Näin lemmikkien omistajat voivat suunnitella esimerkiksi ulkoilut turvalliseen aikaan.

Suojalaseilla suojaat näkösi

Suojalasien käyttö voi pelastaa silmäsi ja näkökyvyn. Vaikka raketteja käyttäisi huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti, voi raketti olla vioittunut ja räjähtää sitä sytytettäessä. Myös yleisölle suositellaan suojalasien käyttöä.

– Suojalasit eivät maksa paljoa, mutta voivat pelastaa isoilta kuluilta inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan, Toivonen sanoo.

Silmävammat ovat yleisimpiä ilotulitevahinkoja. Suojalasien tulee myös olla kunnolliset, ja niiden tulee olla sivusuojilla varustetut, jolloin ne suojaavat myös kipinöiltä ja roiskeilta sekä pienienergisiltä harhautuneilta tulitteilta.

Osta vain hyväksyttyjä tuotteita

Käytännössä kaikkien ilotulitteiden ikäraja on 18 vuotta. Huoltajien tulee huolehtia siitä, ettei ilotulitteita luovuteta alaikäisten käytettäväksi. Ilotulitteiden tulee olla CE-merkittyjä tuotteita. Lisäksi niissä pitää olla asianmukaiset ohjeet oikeasta käytöstä, säilytyksestä ja tuotetiedoista suomeksi ja ruotsiksi. Hätärakettien käyttö ilotulitusvälineinä on kielletty.

Lainsäädäntö asettaa vaatimuksia myös ilotulitteiden säilytykselle. Asuinhuoneistossa tai huonetiloissa, joissa oleskelee ihmisiä, saa säilyttää enintään viisi kilogrammaa ilotulitusvälineitä. Määrä tarkoittaa ilotulitusvälineissä olevan räjähtävän ja pyroteknisen aineen määrää, jota tulitteissa on käytännössä noin yksi neljäsosa. Sallittu säilytysmäärä on siten kokonaispainoksi muunnettuna noin 20 kilogrammaa.

Ilotulitusvälineet on säilytettävä lukitussa kaapissa siten, ettei niiden läheisyydessä ole sellaisia lämmönlähteitä tai tulenkäsittelyä, jotka voisivat aiheuttaa tulitteiden syttymisen. Ilotulitusvälineitä ei kuitenkaan saa säilyttää ullakkotiloissa, kellarin asuntokohtaisissa säilytystiloissa eikä yhteiskäytössä olevissa tiloissa.

Pirkanmaan pelastuslaitos ja ensihoitopalvelut toivottavat turvallista uudenvuoden viettoa. Jos vahinko sattuu, on parempi soittaa apua ennemmin kuin myöhemmin. Hätänumero 112 auttaa kaikissa onnettomuustilanteissa.