Väärin sidotun kuorman putoaminen aiheutti kuorma-auton kuljettajan kuoleman
Väärin lastattu ja puutteellisesti varmistettu kuorma kaatui hallitsemattomasti kuorman purussa kuorma-auton kuljettajan päälle helmikuussa 2025. Kuljettaja jäi kaatuneen lastin alle puristuksiin ja kuoli. Tapaus tutkittiin TVK:n johdolla, ja tutkinnasta on nyt julkaistu tutkintaseloste TOT 1/25.
Kuorma-auton kuljettaja oli ajanut satamasta puoliperävaunun kuljetusyrityksen jakeluterminaaliin. Kuormassa oli alimpana teräslevyjä sekä niiden päälle sijoitettuna muuta kuormaa, muun muassa kaksi 1650 kiloa painavaa lastulevyjä sisältänyttä kuormalavaa.
Kuorma oli tullut meriteitse Tanskasta Suomeen. Kuorman sijoittelu ja tuenta oli tehty puutteellisesti, minkä seurauksena toinen lastulevyjä sisältäneistä kuormalavoista oli osittain murtunut.
Poikkeuksellisesti kuorma-auton kuljettaja katkaisi puukolla kuormaliinan, joka tuki murtunutta kuormalavaa, kuorma kaatui ja putosi kuljettajan päälle. Kuljettaja puristui kuorman alle ja kuoli.
Työturvallisuuden puutteita koko logistiikkaketjussa
Tapahtuneesta suoritettiin työpaikkaonnettomuuksien tutkinta. Logistiikkaketjun toiminnassa tunnistettiin useita epäkohtia, joilla on kriittinen vaikutus erityisesti kuljettajien työturvallisuuteen.
Työpaikalla oli purettu saman toimittajan lastaamia putoamisvaarallisia kuormia myös aiemmin. Työnjohdolle oli ilmoitettu putoamisvaarallisista kuormista, mutta ilmoitusten perusteella kuormaustapaan ei tullut muutosta.
Rahtitiedoista kyseisen lastin osalta puuttuivat kuorman purkamisen kannalta olennaiset tiedot kuormalavojen painosta sekä ajoneuvon vastakkaiselle puolelle sijoitetun kuormaliinan räikän sijainnista
”Tutkinnassa havaittiin merkittäviä työturvallisuuden puutteita koko logistiikkaketjussa. Vaarallisesti kuormattuja lasteja joudutaan purkutilanteessa tukemaan ja purkamaan poikkeuksellisessa järjestyksessä, jolloin riskit jäävät purkupaikoilla ratkottaviksi”, summaa tutkintaryhmän johtaja Otto Veijola Tapaturmavakuutuskeskuksesta.
Tutkinnassa todettiin muun muassa, että työnantajayrityksessä ei ollut riittäviä ohjeita, koulutusta eikä systemaattisia käytäntöjä kuorman purkuun, vaaratilanteiden ilmoittamiseen ja riskien hallintaan. Riskien arvioinnissa ei ollut huomioitu kuormansidontavälineiden ja trukkien käyttöä purkutilanteessa, eikä poikkeuksellisten kuormien purkuun ollut laadittu selkeää ohjeistusta. Kuljettajien ammattipätevyyskoulutus ei sisällä pakollisia osuuksia kuorman sidontaan tai purkuun liittyen.
”Kuljettajan tieto lastista on usein vähäinen, tiedonkulku toimijoiden välillä on katkonaista ja vastuut epäselviä. Viranomaisilla on hyvin rajalliset resurssit vaarallisten kuormien tarkastamiseen matkan varrella”, Veijola jatkaa.
Kuinka välttää vastaavat onnettomuudet
Ensisijaisesti henkilö- ja tavaravahinkojen ehkäisemiseksi lasti tulee olla kunnollisesti kuormattu ja varmistettu. Kuorma on lastattava, purettava ja varmistettava kuljetusmuodon vaatimusten mukaisesti, huomioiden meri- ja maakuljetuksessa aiheutuvat voimat.
Lasti on sijoitettava tasaisesti siten, ettei painonjakauma aiheuta ajoneuvon hallinnan menettämistä tai kaatumisriskiä. Lasti on varmistettava niin, ettei se pääse liukumaan, kaatumaan, putoamaan tai muuten aiheuttamaan onnettomuutta.
Työturvallisuus kuorman purkutilanteissa paranee merkittävästi, jos lähettäjä toimittaa vastaanottajalle reaaliaikaisesti kuvat kuljetukseen lähtevästä kuormasta. Kuvista voidaan tunnistaa kaatumis- tai liikkumisriskit sekä vaurioituneet materiaalit ennen purkua. Kuljettajan ja trukinkuljettajan yhteistyö on keskeistä turvallisten työmenetelmien ja purkualueen järjestämisessä.
Sidontojen irrotus tulee tehdä vasta, kun kuorma on asianmukaisesti tuettu ja hallinnassa.
Ennen ovien ja liinojen avaamista ja kuorman purkamista purkuun osallistuvien työntekijöiden tulee soveltaa viime hetken riskien arviointi -käytäntöä ja pohtia työhön liittyviä vaaratekijöitä kuormakohtaisesti, esimerkiksi seuraavia tukikysymyksiä hyödyntäen:
- Mitä kuorma sisältää?
- Mistä kuorma on tullut ja miten se on kuljetettu?
- Voidaanko liinat aukaista ennen kuin trukin piikit on asetettu taakan alle?
- Onko käytössä tarvittavat nostoapuvälineet?
- Onko kuormapaikka/vaara-alue rajattu riittävästi?
Sanna SinkkiläViestintäpäällikköTapaturmavakuutuskeskus / ViestintäyksikköPuh:0404504261sanna.sinkkila@tvk.fi
Mitä Tapaturmavakuutuskeskus tekee?
Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) koordinoi ja kehittää työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanoa. TVK:n asemasta ja tehtävistä säädetään työtapaturma- ja ammattitautilaissa.
TVK käsittelee vakuuttamattomassa työssä sattuneiden vahinkotapahtumien korvausasiat. TVK:n ylläpitää ja julkaisee tilastoja työtapaturmista ja ammattitaudeista sekä valvoo työnantajien vakuuttamisvelvollisuuden toteutumista.
TVK huolehtii työpaikkaonnettomuuksien tutkinnan operatiivisen toiminnan järjestämisestä, tutkinnan kehittämisestä sekä tutkintaan liittyvästä viestinnästä ja koulutuksesta.
TVK huolehtii myös ammattiurheilijoiden vakuuttamisen seurannasta ja yleisestä valvonnasta sekä pitää rekisteriä urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukaan vakuutetuista urheilijoista ja vakuutuksenottajista.
