Nordea lahjoittaa 50 000 euroa lisää Jyväskylän yliopiston luonnon monimuotoisuustutkimukseen
Nordea ja Jyväskylän yliopisto jatkavat vuoden 2025 aikana aloitettua nelivuotista tutkimusohjelmaa, jossa kehitetään taloudellisesta toiminnasta aiheutuvan luontojalanjäljen arviointimenetelmiä. Vuoden alussa tutkimusohjelmaan lahjoitetun 200 000 euron lisäksi Nordea on nyt vuoden lopussa lisännyt rahoitustaan 50 000 eurolla. Tutkimusyhteistyön tavoitteena on syventää koko yhteiskunnan ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta ja edistää kestävää siirtymää Pohjoismaissa.
”Luonnon monimuotoisuus ja sen edistäminen ovat aikamme keskeisiä haasteita ilmastonmuutoksen rinnalla. Tuoreimman lahjoituksemme tavoitteena on edelleen tukea tätä tutkimustoimintaa, jolla pyritään ratkomaan luonnon monimuotoisuuteen liittyviä kysymyksiä”, tutkimusyhteistyön vastuuhenkilö Veronica Palmgren Nordeasta kertoo.
Yhteistyössä on vuoden 2025 aikana ollut keskeistä määritellä tutkimuksen painopistealueet ja muodostaa aiheen kannalta keskeiset tutkimuskysymykset. Tutkimuksen keskeiseksi painopistealueeksi on valikoitunut kiinteistösektori*.
”Kiinteistösektorin rooli luontokadon pysäyttämisessä on suuri sekä rakennusten maankäytön että materiaalivirtojen ja energiankulutuksen aiheuttamien luontohaittojen vuoksi. Samalla kuin yksittäisen kiinteistön rooli voi olla pieni, kokonaisuutena kiinteistösektori on painoarvoltaan merkittävä sekä yhteiskunnan kestävyyden että pankin rahoituksen kannalta”, Palmgren toteaa.
Tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä ovat kiinteistösektorin suurimmat vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja se, mistä nämä vaikutukset kumpuavat. Myös eri vaikutusten merkitsevyys vaihtelee, aina maankäytöstä energian ja materiaalien kulutukseen. Kiinteistön elinkaaressa on lisäksi monia vaiheita ja kiinteistön omistajuus ja rahoitus saattavat muuttua sen elinkaaren aikana.
”Tutkimuksessa pyritään luomaan selvyyttä esimerkiksi luontojalanjäljen vastuunjaosta sen elinkaaren aikana. Lisäksi hankkeessa selvitetään minkälaista tietoa ja dataa tarvitaan, jotta voidaan kehittää koko rahoitussektorille yleistettävä malli kiinteistöjen luontojalanjäljen arviointiin ja miten pankkien roolia elinkaaren aikana tulisi tarkastella”, Jyväskylän yliopiston professori ja Suomen luontopaneelin puheenjohtaja Janne Kotiaho kertoo.
Tutkimusyhteistyö jatkuu vuoden 2026 aikana paneutumalla nyt määriteltyihin kysymyksiin. Tavoitteena on luoda yleishyödyllinen malli pankkisektorin luontojalanjäljen arviointiin kiinteistösektorilla. Lisäksi tutkimushankkeessa jatketaan luontojalanjäljen roolin selvittämistä osana pankkien riskienhallinnan työkalupakkia.
”Tavoitteenamme on syventää yritysten ja rahoitusalan sekä koko yhteiskunnan ymmärrystä luontoliitännäisistä riskeistä tukemalla luonnon monimuotoisuuteen liittyvän jalanjäljen tutkimusta. Tutkimus ja sen tulokset, mukaan lukien data, ovat valmistuessaan avoimesti kaikkien sidosryhmien saatavilla ja edistävät siten yhteiskuntien kestävää siirtymää Pohjoismaissa”, Nordean Palmgren kertoo.
Jyväskylän yliopisto on yksi Euroopan johtavista yliopistoista luonnon monimuotoisuuden tutkimuksessa. Lue lisää lahjoituksesta täältä.
*Kiinteistösektori kattaa tutkimuksessa toimi-, tuotanto- ja varastotilat
Lisätietoa Jyväskylän yliopiston Luontojalanjälki-ryhmästä
- Maailmanluokan osaamista ja kokemusta yhteisöjen luontojalanjäljen arvioinnin ja raportoinnin kehittämisestä.
- Aiempaa ja nykyistä kokemusta yritysten ja muiden organisaatioiden luontojalanjäljen laskennasta, esimerkkeinä Nokia, rakennusyhtiö SRV, S-ryhmä, Suomen julkisen sektorin hankinnat sekä Tampereen ja Espoon kaupungit.
- Yhteistyötä muiden pohjoismaisten, eurooppalaisten ja muualla maailmassa toimivien yliopistojen kanssa.
Lisätietoja:
Professori Janne Kotiaho, puh. 050 594 6881, janne.kotiaho@jyu.fi
Yhteyshenkilöt
Liisa HarjulaviestintäpäällikköPuh:040 805 4403viestinta@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Suomen Akatemialta rahoitusta Jyväskylän yliopistoon kansainväliseen suurteholaskennan tutkimusyhteistyöhön19.12.2025 10:30:00 EET | Tiedote
Suomen Akatemia on myöntänyt tutkimusrahoitusta suurteholaskennan kansainväliseen yhteistyöhön. Rahoitusta osoitettiin 12 hankkeelle yhteensä 6,4 miljoona euroa kaudelle 2026–2028. Jyväskylän yliopistossa rahoitusta sai kaksi hanketta, yhteensä noin 960 000 euroa.
Anu Kankainen valittiin akatemiaprofessoriksi19.12.2025 08:01:48 EET | Tiedote
Fysiikan professori Anu Kankainen sai arvostetun akatemiaprofessorin rahoituksen kaudelle 1.1.2026-31.12.2031.
Jyväskylän yliopiston Puolestapuhuja-palkinto 2025 Joni Kettuselle18.12.2025 14:00:00 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopistosäätiö on päättänyt luovuttaa vuoden 2025 Jyväskylän yliopiston Puolestapuhuja-palkinnon toimitusjohtaja, psykologian tohtori Joni Kettuselle. Firstbeat Oy:n perustaja Joni Kettunen johtaa yhtiönsä kahta liiketoimintaa, huippu-urheilua ja hyvinvointia.
Väitös: Verkkokauppoihin uppoutuminen voi auttaa rentoutumaan – tutkijan vinkit auttavat välttämään epäterveet käytösmallit verkko-ostoksilla18.12.2025 08:55:00 EET | Tiedote
KTM Tiina Kaletonin väitöstutkimus tarkastelee immersiota verkkokaupassa kuluttajan näkökulmasta. Immersio eli uppoutuminen tai mukaan tempautuminen ostoksiin voi auttaa rentoutumaan ja tekemään harkittuja päätöksiä, mutta aiheuttaa myös esimerkiksi ahdistusta jatkuessaan liian pitkään. Verkkokauppojen elementit myös ruokkivat negatiivista käytöstä painostamalla nopeisiin ostopäätöksiin.
Väitös: Julkisen sektorin IT-hankkeet kaatuvat usein rakenteellisiin ongelmiin - ratkaisuna modulaariset järjestelmät ja läpinäkyvyyden lisääminen17.12.2025 12:00:00 EET | Tiedote
Reetta-Kaisa Kukkonen selvitti väitöstutkimuksessaan, etteivät julkisen sektorin IT-hankkeiden ongelmat johdu teknisen osaamisen puutteesta, vaan hallinnon rakenteellisista ongelmista. Siiloutuminen, tiedonkulun katkokset ja jäykät hankintakäytännöt johtavat hankintoihin, joissa järjestelmistä tulee helposti jäykkiä, vaikeasti muokattavia ja kalliita ylläpitää. Ratkaisuksi Kukkonen esittää modulaarisempiä järjestelmiä ja hankintatiedon suurempaa läpinäkyvyyttä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme