Nordea lahjoittaa 50 000 euroa lisää Jyväskylän yliopiston luonnon monimuotoisuustutkimukseen

”Luonnon monimuotoisuus ja sen edistäminen ovat aikamme keskeisiä haasteita ilmastonmuutoksen rinnalla. Tuoreimman lahjoituksemme tavoitteena on edelleen tukea tätä tutkimustoimintaa, jolla pyritään ratkomaan luonnon monimuotoisuuteen liittyviä kysymyksiä”, tutkimusyhteistyön vastuuhenkilö Veronica Palmgren Nordeasta kertoo.

Yhteistyössä on vuoden 2025 aikana ollut keskeistä määritellä tutkimuksen painopistealueet ja muodostaa aiheen kannalta keskeiset tutkimuskysymykset. Tutkimuksen keskeiseksi painopistealueeksi on valikoitunut kiinteistösektori*.

”Kiinteistösektorin rooli luontokadon pysäyttämisessä on suuri sekä rakennusten maankäytön että materiaalivirtojen ja energiankulutuksen aiheuttamien luontohaittojen vuoksi. Samalla kuin yksittäisen kiinteistön rooli voi olla pieni, kokonaisuutena kiinteistösektori on painoarvoltaan merkittävä sekä yhteiskunnan kestävyyden että pankin rahoituksen kannalta”, Palmgren toteaa.

Tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä ovat kiinteistösektorin suurimmat vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja se, mistä nämä vaikutukset kumpuavat. Myös eri vaikutusten merkitsevyys vaihtelee, aina maankäytöstä energian ja materiaalien kulutukseen. Kiinteistön elinkaaressa on lisäksi monia vaiheita ja kiinteistön omistajuus ja rahoitus saattavat muuttua sen elinkaaren aikana.

”Tutkimuksessa pyritään luomaan selvyyttä esimerkiksi luontojalanjäljen vastuunjaosta sen elinkaaren aikana. Lisäksi hankkeessa selvitetään minkälaista tietoa ja dataa tarvitaan, jotta voidaan kehittää koko rahoitussektorille yleistettävä malli kiinteistöjen luontojalanjäljen arviointiin ja miten pankkien roolia elinkaaren aikana tulisi tarkastella”, Jyväskylän yliopiston professori ja Suomen luontopaneelin puheenjohtaja Janne Kotiaho kertoo.

Tutkimusyhteistyö jatkuu vuoden 2026 aikana paneutumalla nyt määriteltyihin kysymyksiin. Tavoitteena on luoda yleishyödyllinen malli pankkisektorin luontojalanjäljen arviointiin kiinteistösektorilla. Lisäksi tutkimushankkeessa jatketaan luontojalanjäljen roolin selvittämistä osana pankkien riskienhallinnan työkalupakkia.

”Tavoitteenamme on syventää yritysten ja rahoitusalan sekä koko yhteiskunnan ymmärrystä luontoliitännäisistä riskeistä tukemalla luonnon monimuotoisuuteen liittyvän jalanjäljen tutkimusta. Tutkimus ja sen tulokset, mukaan lukien data, ovat valmistuessaan avoimesti kaikkien sidosryhmien saatavilla ja edistävät siten yhteiskuntien kestävää siirtymää Pohjoismaissa”, Nordean Palmgren kertoo.

Jyväskylän yliopisto on yksi Euroopan johtavista yliopistoista luonnon monimuotoisuuden tutkimuksessa.

*Kiinteistösektori kattaa tutkimuksessa toimi-, tuotanto- ja varastotilat

Lisätietoa Jyväskylän yliopiston Luontojalanjälki-ryhmästä

Maailmanluokan osaamista ja kokemusta yhteisöjen luontojalanjäljen arvioinnin ja raportoinnin kehittämisestä.

Aiempaa ja nykyistä kokemusta yritysten ja muiden organisaatioiden luontojalanjäljen laskennasta, esimerkkeinä Nokia, rakennusyhtiö SRV, S-ryhmä, Suomen julkisen sektorin hankinnat sekä Tampereen ja Espoon kaupungit.

Yhteistyötä muiden pohjoismaisten, eurooppalaisten ja muualla maailmassa toimivien yliopistojen kanssa.

Lisätietoja:

Professori Janne Kotiaho, puh. 050 594 6881, janne.kotiaho@jyu.fi