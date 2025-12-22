Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-yhteysviranomaisen lausunnon Fortum Power and Heat Oy:n Jepuan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta (Uusikaarlepyy, Pohjanmaa)

Hankealue on kooltaan noin 6 140 hehtaaria ja sinne suunnitellaan enintään 42 uuden tuulivoimalan rakentamista. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho maksimissaan 10 MW. Sähkön siirtämiseksi tarkastellaan kolmea vaihtoehtoa, joiden enimmäispituus on 13,2 km.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta toimitettiin ELY-keskukselle kuulemisen yhteydessä yhteensä 17 lausuntoa ja 6 mielipidettä. Lausunnoissa ja mielipiteissä otettiin kantaa mm. hankkeen vaikutuksista linnustoon ja muuhun eläimistöön, pohjavesialueisiin, ihmisten elinolosuhteisiin sekä yhteisvaikutuksista muiden hankkeiden kanssa. ELY-keskuksen mukaan arviointi tulee kohdentaa todennäköisesti merkittävien ympäristövaikutusten arviointiin, joita ovat mm. maisemaan, maankäyttöön, ihmisiin, linnustoon, metsäpeuraan sekä pinta- ja pohjavesiin kohdistuvat vaikutukset sekä yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa.

Arviointiohjelma ja ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/jepua-tuulivoima-YVA





Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin.