Joulutoreilla on riittänyt vilinää. Mantalla ja Kauppatorilla jouluttaminen jatkuu loppiaiseen asti
Vaikka Tuomaan Markkinat ovatkin tältä vuodelta pian ohi, joulutunnelmointi jatkuu vielä Helsingin merellisessä ydinkeskustassa. Mantan joulutori ja Kauppatorin joulukojut ilahduttavat kaupunkilaisia ja matkailijoita aina loppiaiseen asti.
Joulutoreilla käynnistä on muodostunut monille jokavuotinen perinne. Erityisesti viikonloppuisin toreilla on riittänyt vilinää - sateistakin huolimatta. Toreilla tehdään tietysti lahjahankintoja, mutta tavataan myös ystäviä, maistellaan sesongin herkkuja ja nautitaan joulumusiikista, valoista ja tunnelmasta. Myös matkailijoille joulutorit ovat tärkeä vetonaula.
- Monesti on toivottu, että voi kunpa tätä joulutunnelmointia voisi jatkaa vielä välipäivinäkin, sitten kun kaikki kiire ja hössötys on ohi ja on oikeasti aikaa nauttia yhdessäolosta ja ulkoilusta. Tämä on nyt mahdollista Mantan joulutorilla ja Kauppatorilla, iloitsee Helsingin Kaupunkitilat Oy:n toimitusjohtaja Peggy Bauer.
Kauppatorin puolella on 15 myyntimökkiä, sekä telttoja, joissa tutut torikauppiaat myyvät tuotteitaan. Mantan joulutorilla Havis Amandan aukiolla on 12 mökkiä, joissa tarjolla on kuratoitu valikoima mm. sesongin herkkuja.
Glögien ja puurojen lisäksi Mantan joulutorilta löytyy vaihtoehtoja myös heille, joita joulumaut käyvät jo välipäivinä kyllästyttämään. Esimerkiksi RikiYakin japanilaiset takoyaki-pallerot, joiden päälle tulee leijailevia mustekalahiutaleita, ovat ehdottomasti kokeilemisen arvoisia. Muita hittejä ovat olleet esimerkiksi Poika ja Pizzan napolilainen pizza, sekä Soupiksen leipäkuoressa tarjoiltavat keitot, jotka lämmittävät ihanasti raikkaassa ulkoilmassa. Alkuviinin grilli puolestaan lumoaa elävällä tulella ja suolaisilla ja makeilla herkuillaan.
Luvassa on myös monenlaista ohjelmaa Tapsan tansseista DJ-keikkoihin ja uudenvuoden bileisiin.
Hyväntekeväisyys puhuttelee jouluhulinassakin. Mantan kiska, jossa erilaiset järjestöt, koululuokat ja urheiluseurat esittäytyvät ja hankkivat varoja toimintaansa, on saanut erityisen sydämellistä palautetta.
*Lisävinkki taiteen ystäville
Välipäivien happihypelyllä kannattaa poiketa myös Torikortteleihin, jonka näyteikkunoissa, parvekkeilla ja sisäpihoilla on esillä nuorten taiteilijoiden nykytaidetta. Miro-Benjamin Lindströmin kuratoima Korttelit-näyttely muodostaa 24/7 avoinna olevan maksuttoman ulkoilmagallerian Kauppatorin ja Senaatintorin väliin.
Mantan joulutori Havis Amandan aukiolla 5.12.2025-6.1.2026 avoinna joka päivä kello 11-19. (huom. 24.-25.12. vain osa mökeistä auki).
Tutustu tarjontaan ja ohjelmaan: www.mantanjoulutori.fi
Kauppatorin joulu 5.12.2025-7.1.2026
Korttelit-nykytaidenäyttely Torikortteleissa 28.11.2025-7.1.2026, avoinna 24/7.
Teoskartta ja lisätiedot: www.torikorttelit.fi/korttelit-nayttely
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Kaupunkitilat Oy vuokraa ja kehittää kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tiloja, alueita ja kauppapaikkoja. Yhtiön omistaa Helsingin kaupunki. Kohteitamme ovat Torikorttelit, Teurastamo, Tukkutorin alue, Hakaniemen kauppahalli, Vanha kauppahalli, Hietalahden kauppahalli sekä torit. Tehtävänämme on kasvattaa Helsinkiä vetovoimaisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi kehittämällä kaupunki- ja ruokakulttuuria, sekä tori- ja kauppahallitoimintaa.
