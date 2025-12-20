Veikkaus Oy

Loton potti nousee 11,5 miljoonaan euroon

20.12.2025 22:40:57 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Lotossa ei lauantaina löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi viikolla tarjolla on jo 11,5 miljoonaa euroa. Illan suurimmat voitot matkasivat Varsinais-Suomeen ja Pohjois-Pohjanmaalle.

Kuva esittää Loton uutta studiota ja lottokonetta tammikuussa 2023.
Kuvassa Loton tammikuussa 2023 käyttöön otettu studio ja lottokone.

Loton kierroksen 51/2025 oikea rivi on 2, 13, 17, 19, 20, 28, 29 sekä lisänumero 25. Plusnumeroksi arvottiin 8.

Tämän illan Loton suurin voitto tuli 6+1-tuloksella, jolla lähti matkaan 156 541 euroa. Voitto osui liminkalaiselle nettipelaajalle.

Lauantai-Jokerin voittorivi on 4 5 8 7 4 2 3. Arvonnassa löytyi yksi 6 oikein -tulos, joka oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. 40 000 euron voitto matkasi neljäntoista osuuden porukkapelille, joka oli laadittu veikkaus.fi:ssä. Maskulaisen pelaajan laatiman rivin muut jäsenet ovat Maskusta, Mynämäestä ja Laitilasta. Jokaiselle osuudelle tulee 2 587 euron voitto.

Lauantaina Milli-pelin oikea rivi on 6, 11, 18, 32, 34, 37 ja lisänumero 22. Millissä ei tänä iltana löytynyt päävoittoa, mutta pienempiä voittoja löytyi 19 198 kappaletta.

Lauantain Lomatonnin voittorivi on Vilna 35. Tonnin voittoja lähti jakoon kuusi kappaletta.

Katso kaikki tulokset ja voitonjako

Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää Loton lisäarvonnasta.

Avainsanat

Veikkauslottojokerilomatonnimilli

Yhteyshenkilöt

