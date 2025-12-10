Nuoret suunnittelijat haastavat vuokra-asumisen perinteet

Yhteistyötä arkkitehtikoulutuksen ja asuntokehittämisen välillä

Space in Practice on Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen kansainvälinen suunnittelukurssi, joka järjestettiin tänä syksynä 14. kerran. Espoon Asunnot oli mukana yhteistyökumppanina nyt ensimmäistä kertaa. Kurssin kohteena oli 1970-luvulla rakennettu kerrostalo Ukkohauentiellä Espoon Haukilahdessa.

Opiskelijat tutustuivat kurssin alussa kohteeseen paikan päällä ja perehtyivät alueen luonteeseen. Yhdessä kurssin työpajoista oli mukana myös Espoon Asuntojen asukkaita, ja näissä kohtaamisissa nousi esiin, kuinka tärkeänä yhteisöllisyys ja naapuruston vuorovaikutus koetaan. Havainto vaikutti monien ryhmien suunnitteluratkaisuihin.

– Opiskelijoiden näkemykset olivat raikkaita ja paikoin hyvin yllättäviä. Kurssi tarjosi meille mahdollisuuden tarkastella tuttua kohdetta uusin silmin ja haastoi myös omaa ajatteluamme, sanoo Espoon Asuntojen rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä.

Yhteisöllisyys ja tekninen realismi vakuuttivat raadin

Kurssin päätteeksi järjestetyssä esitystilaisuudessa nähtiin neljä erilaista, arkkitehtonisesti vahvaa ja tilallisesti kokeilevaa suunnitelmaa.

Voittajaksi valittiin Kin Studio, jonka ehdotus yhdisti toteutuskelpoisuuden ja yhteisöllisyyttä korostavan ajattelun. Kurssin voittajan valitsi Espoon Asuntojen edustajista koostuva raati. Arviointiin osallistui myös Aalto-yliopiston opettajia sekä ulkopuolinen asiantuntija.

Kin Studion suunnitelmassa asuntomäärä kasvoi 36:sta 61:een ilman rakennuksen laajentamista. Tilajärjestelyt suunniteltiin rakennuksen olemassa olevien märkätilojen ja tekniikkakuilujen mukaan, mikä teki ratkaisusta realistisen toteuttaa. Suunnitelman keskiössä oli kaksikerroksinen, rakennuksen keskelle sijoittuva yhteistila, johon on käynti useista suunnista ja molemmista kerroksista. Se tuo luonnonvaloa aiemmin hämärään pohjakerrokseen ja toimii koko talon olohuoneena.

Tiimi kiteytti konseptinsa ajatukseen “Koti alkaa jo kerrostalon ulko-ovelta.” Koti ei heidän suunnitelmassaan muodostu vain asunnosta, vaan myös siitä, millainen kokemus syntyy yhteisistä tiloista, kulkureiteistä ja naapureiden kohtaamisista.

– Koti on lopulta tunne, ei paikka, tiimin jäsen Ella Roinisto kiteyttää.

Voitto oli opiskelijoille tärkeä tunnustus ja osoitus siitä, että luova suunnittelu ja tilojen käyttäjälähtöinen ajattelu puhuttelevat myös alan ammattilaisia.

Nuoret suunnittelijat tuovat uusia kysymyksiä alalle

Kurssin jury nosti esiin opiskelijoiden roolin ajattelun uudistajina. Nuoret suunnittelijat toivat esiin kysymyksiä ja vaihtoehtoja, jotka haastavat vakiintuneita ratkaisuja ja avaavat uusia suuntia asumisen kehittämiselle.

Monissa ehdotuksissa tarkasteltiin esimerkiksi sitä, miten sisä- ja ulkotilojen suhde voisi olla nykyistä luontevampi, ja kuinka yhteiset tilat voisivat palvella asukkaiden arkea aidosti - ei vain arkkitehtonisina lisinä.

– On mielenkiintoista, miten nuori suunnittelijasukupolvi lähtee kehittämään asuntosuunnittelua. He näkevät asumisen osana laajempaa yhteiskunnallista muutosta, Espoon Asuntojen rakennuttaja-arkkitehti Jaana Hellinen sanoo.

Voittajatiimi Kin Studio:

Sanni Edelmann, Jack Kirk, Aura Lindén, Ella Roinisto ja Eedla Serkelä