Työttömyys kasvoi marraskuussa, lomautukset vähenivät

Työttömiä työnhakijoita oli marraskuun lopussa yhteensä 318 700, mikä on 26 300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyysjaksoja alkoi kuitenkin 2 200 vähemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) Työllisyyskatsauksesta.

Työttömien työnhakijoiden lukumäärä sisältää kuntien työllisyyspalveluiden asiakkaat sekä kokoaikaisesti lomautetut. Kokoaikaisesti lomautettuja oli marraskuussa yhteensä 19 800 henkilöä, mikä on 4 800 vähemmän kuin vuosi sitten, mutta 2 800 enemmän kuin lokakuussa. Kaikkiaan lomautettuja (lyhennettyä työviikkoa tekevät mukaanluettuna) oli marraskuun lopussa koko maassa 31 100, mikä on 6 200 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkui, työttömyys lisääntyi kaikissa ikäryhmissä



Pitkäaikaistyöttömiä, eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli marraskuussa 133 400. Määrä on 30 800 suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 66 400, mikä on 13 500 enemmän kuin viime vuoden marraskuussa.

Työttömyys kasvoi vuoden takaiseen verrattuna kaikissa ikäryhmissä. Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 36 300, eli 4 300 enemmän kuin vuosi sitten marraskuussa. Nuorten työttömyyksistä 48,5 prosenttia päättyi tammi-marraskuussa ennen kolmen kuukauden työttömyyttä. Osuus laski 7,9 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta. Työttömistä työnhakijoista 83 100 oli yli 55-vuotiaita, mikä on 6 200 enemmän kuin vuosi sitten. Yli 55-vuotiaiden työttömyyksistä ennen kolmen kuukauden työttömyyttä päättyi tammi-marraskuussa 43,7 prosenttia. Osuus on 5,0 prosenttiyksikköä matalampi kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä kasvoi hieman*

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin marraskuun aikana 26 400, mikä on 3 600 enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Lukumäärällisesti kasvu oli suurinta rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä, jossa uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 6 000, eli 2 700 (80 prosenttia) enemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Eniten laskua oli puolestaan asiantuntijoiden ammattiryhmässä, jossa uusia työpaikkoja ilmoitettiin marraskuussa 1 900, mikä on 1 200 (39 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan marraskuussa oli avoinna 48 800 työpaikkaa, mikä on 4 400 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli marraskuun lopussa 91 100 henkilöä, mikä on 14 100 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Aktivointiasteeseen laskettavia palveluita ovat muun muassa palkkatuki, työvoimakoulutus, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella.

*Avoimien työpaikkojen vuoden 2024 kesä-joulukuun luvuista puuttuvat ne työpaikat, joiden siirtämisen työvoimaviranomaisille työnantajat olivat kieltäneet. Vuoden 2025 luvuissa tällaiset työpaikat ovat mukana. Tämä korostaa avoimien työpaikkojen määrän muutosta edellisestä vuodesta ja todennäköisesti selittää uusien avoimien työpaikkojen lisääntymisen kokonaisuudessaan.

Tilastokeskus: Työttömyysasteen trendi 10,6 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli marraskuussa 4 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen trendi oli 71,6 prosenttia, eli saman verran kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 276 000, mikä oli 50 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi oli 10,6 prosenttia, eli 1,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot

Tiedot perustuvat KEHA-keskuksen Työnvälitystilastoon sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. KEHA-keskuksen Työnvälitystilaston lähteenä on kuntien työllisyyspalveluiden asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

KEHA-keskuksen Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.