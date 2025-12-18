Pohjois-Karjalassa työttömänä 14,1 % työvoimasta
Pohjois-Karjalassa oli marraskuun lopussa 10 179 työtöntä työnhakijaa, joista 717 oli lomautettuna. Vuoden takaiseen verrattuna työttömiä oli 411 henkilöä enemmän (4 %) ja lomautukset kasvoivat 16 henkilöllä ( 2 %).
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (71 972 henkilöä) oli 14,1 %. Vuosi sitten työttömien osuus työvoimasta (71 279 henkilöä) oli 13,7 %.
Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 11,8 %, vuotta aikaisemmin osuus oli 10,9 % .
