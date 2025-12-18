Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Pohjois-Karjalassa työttömänä 14,1 % työvoimasta

23.12.2025 08:01:00 EET | Pohjois-Karjalan ELY-keskus | Tiedote

Pohjois-­Karjalassa oli marraskuun lopussa 10 179 työtöntä työnhakijaa, joista 717 oli lomautettuna. Vuoden takaiseen verrattuna työttömiä oli 411 henkilöä enemmän (4 %) ja lomautukset kasvoivat 16 henkilöllä ( 2 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (71 972 henkilöä) oli 14,1 %. Vuosi sitten työttömien osuus työvoimasta (71 279 henkilöä) oli 13,7 %.

Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 11,8 %, vuotta aikaisemmin osuus oli 10,9 % .

Työllisyyskatsaus-sivusto

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus kokonaisuudessaan on KEHA Työllisyyskatsaus-sivustolla: www.tyollisyyskatsaus.fi -> Pohjois-Karjala

Sivustolla ovat koko maan sekä kaikkien ELY-keskusalueiden työllisyyskatsausaineistot.

 Työnvälitystilasto Tilastokeskuksen StatFin-palvelussa

TEMin Työnvälitystilaston keskeiset tiedot julkaistaan myös Tilastokeskuksen ilmaisessa StatFin-tilastotietokannassa: https://statfin.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tyonv/

Yhteyshenkilöt

Mari Suhonen
asiantuntija, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
p. 0295 026 106

Tietoja julkaisijasta

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Yhteystiedot

Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Kauppakatu 40 B, PL 69
80101 Joensuu

p. 0295 026 000
www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala

