Päivystyksessä joulu tarkoittaa valmiutta ja kiireellistä hoitoa
Päivystyksessä hoidetaan jouluna äkilliset ja välitöntä hoitoa vaativat tilanteet.
Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystys toimii ympäri vuorokauden myös joulun pyhinä. Jouluna päivystyksen rooli korostuu erityisesti, sillä kiireettömät palvelut eivät ole käytössä ja joulun aikaan edessä on usean päivän mittainen yhtäjaksoinen pyhäjakso.
Päivystyksessä hoidetaan äkilliset ja välitöntä hoitoa tai arviota vaativat tilanteet, jotka eivät voi odottaa seuraavaan arkipäivään. Joulun aikaan potilasmäärät ovat perinteisesti suuria, ja ruuhkaa on odotettavissa myös tänä vuonna.
Päivystys toimii jouluna kiireellisyyden periaatteella
Päivystyksessä potilaat hoidetaan aina lääketieteellisen kiireellisyyden perusteella. Vakavasti sairaat ja välitöntä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan ensin, ja lievemmistä oireista kärsivät saattavat joutua odottamaan pidempään.
– Jouluna päivystykseen hakeudutaan esimerkiksi vatsakipujen, rintakipujen, äkillisten sairastumisten, tapaturmien sekä yksinäisyyden ja huolen vuoksi. Kaikkia ei kuitenkaan voida hoitaa päivystyksessä, jos kyse ei ole kiireellisestä hoidontarpeesta, päivystyksestä kerrotaan.
Henkilökunta tekee parhaansa huolehtiakseen potilaista turvallisesti ja ammattitaitoisesti myös ruuhkatilanteissa.
Arviointi ennen hoitoon hakeutumista
Joulun aikaan korostuu kiireellisen hoidon tarpeen arviointi. Päivystyksen henkilökunta muistuttaa, että ennen hoitoon hakeutumista kannattaa ensisijaisesti soittaa numeroon 116117.
– Numerossa 116117 tehdään kiireellisen hoidon tarpeen arviointi ja ohjataan oikeaan hoitopaikkaan. Tämä auttaa varmistamaan, että päivystyksessä on mahdollisuus hoitaa ne potilaat, joiden tilanne vaatii välitöntä hoitoa.
Hätätilanteissa tulee aina soittaa 112.
Pienet perinteet keskellä vaativaa arkea
Vaikka joulun aikaan työ on usein kuormittavaa ja kiireistä, päivystyksessä pyritään ylläpitämään hyvää työilmapiiriä. Pienet joulukoristeet ja yhteiset hetket kahvihuoneessa tuovat vastapainoa vaativaan työhön, mutta työn fokus pysyy aina potilasturvallisuudessa ja hoidon laadussa.
Tänä jouluna päivystys toimii vielä tutussa ympäristössä, mutta katse on jo tulevassa. Ensi vuonna edessä oleva muutto uuteen Ahveniston sairaalaan tuo mukanaan muutoksia ja kehittämistä, joiden tavoitteena on entistä sujuvampi ja turvallisempi päivystystoiminta.
– Tilat ja toimintamallit kehittyvät, mutta päivystyksen perustehtävä säilyy: auttaa silloin, kun hoito ei voi odottaa.
Jouluna apu on saatavilla – oikeaan tarpeeseen
Päivystyksen henkilökunta muistuttaa, että joulun aikaan apua on saatavilla, mutta päivystys on tarkoitettu kiireellisiin tilanteisiin.
– Toivomme, että ihmiset hakeutuvat päivystykseen silloin, kun kyse on äkillisestä ja välitöntä arviota vaativasta tilanteesta. Näin voimme turvata hoidon niille, jotka sitä eniten tarvitsevat.
Oma Hämeen poikkeusaikaoloajat jouluna löytyy täältä.
