Ikäihmisten asiakaslaskutus liittyy Oma Hämeen asiakaslaskutuksen neuvontanumeroon

Ikäihmisten palveluiden asiakaslaskutuksen puhelinasiointi yhdistetään 12.1.2026 alkaen Oma Hämeen asiakaslaskutuksen neuvontanumeroon 03 629 3179. Yhdistymisen myötä vanha numero 03 629 6540 poistuu käytöstä.

Asiakaslaskutuksen neuvontanumero palvelee ma–pe klo 9.00–14.00. Soittaessasi valitse valikosta joko:

Terveydenhuollon, hammashoidon ja osastohoidon asiakasmaksut ja laskut Ikäihmisten palveluiden, lapsiperheiden kotipalvelun, mielenterveys- ja päihdeasumispalvelun tai vammaispalvelun asiakasmaksut ja laskut

Puheluihin pyritään vastaamaan suoraan, mutta voit tarvittaessa valita takaisinsoiton. Numero on tarkoitettu ohjaukseen ja neuvontaan laskuihin tai asiakasmaksuihin liittyvissä asioissa.

Mikäli haluat laskullesi maksuaikaa tai tiedustella laskujesi tilaa, ole yhteydessä Provincian asiakaspalveluun. Yhteystiedot löydät laskusta.

Jos olet saanut muistutus- tai perintälaskun Revireltä, ole yhteydessä Reviren asiakaspalveluun. Reviren yhteystiedot löydät maksumuistutuksesta. Perintään liittyvät asiat voit sopia suoraan perintätoimiston kanssa.

Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen asiakasmaksut(at)omahame.fi mihin vuorokauden aikaan tahansa. Sähköposteihin vastataan seuraavien arkipäivien aikana. Ethän lähetä sähköpostissa henkilötietojasi.

Tulemme tiedustelemaan keväällä 2026 asiakaslaskutuksen puhelinasiointien jälkeen tekstiviestillä palautetta asiakkailta asiointiin liittyen. Palautekyselyihin vastaaminen on vapaaehtoista ja maksutonta. Asiakaspalautteesta ei tunnisteta asiakasta.

Lisätietoja ja ohjeita: Asiakasmaksut ja -laskutus - Oma Häme