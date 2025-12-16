Työttömyys marraskuussa 14 prosenttia
Keski-Suomessa oli marraskuun lopussa yhteensä 17 712 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 001 (12,7 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömistä työnhakijoista oli marraskuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja 1 225, joka on 71 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli 771, joka on 418 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Nostoja marraskuun tilanteesta
- Työttömiä työnhakijoita 2 001 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
- Pitkäaikaistyöttömiä 1 620 enemmän kuin vuosi sitten.
- Palveluissa olevia 900 vähemmän kuin vuosi sitten.
- Uusia avoimia työpaikkoja 316 vähemmän kuin vuosi sitten.
Koko Keski-Suomen alueella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,0 %. Se on koko maan toiseksi korkein luku. Työttömien työnhakijoiden määrä laski edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kolmessa keskisuomalaisessa kunnassa. Työttömyysaste laski eniten Luhangassa (-16,1 %). Korkein työttömyysaste marraskuun lopussa oli Jämsässä (15,8 %) ja matalin Toivakassa (8,8 %).
Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömien määrä nousi edellisen vuoden marraskuuhun verrattuna käytännössä kahdeksassa ammattiryhmässä. Eniten työttömyys nousi johtajien keskuudessa (83,9 %). Työttömien määrä laski käytännössä kahdessa ammattiryhmässä, eniten ammatteihin luokittelemattomien ryhmässä (-12,6 %). Suhdanneindikaattorina pidetyssä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät -ammattiryhmässä työttömyys nousi 8,7 %.
Keski-Suomessa oli uusia avoimia työpaikkoja marraskuun aikana 493, joka on 316 vähemmän kuin vuosi sitten. Kaikkiaan marraskuussa oli avoinna 1 029 työpaikkaa, joka on 529 vähemmän kuin vuosi sitten.
Yrittäjyys ja starttiraha kiinnostavat työnhakijoita
Yritystoiminnan aloittaminen kiinnostaa työttömiä työnhakijoita sekä muita työnhakijoita. Kuluvana vuonna starttirahalla tai muutoin yrittäjänä aloittaneiden työnhakijoiden määrä oli Keski-Suomessa marraskuun loppuun mennessä 856. Heistä miehiä oli 445 ja naisia 411. Tänä samana ajanjaksona myönnettiin starttiraha yritystoiminnan aloittamiseen 150 työttömälle työnhakijalle.
Vuonna 2024 starttirahalla tai muutoin yrittäjänä aloittaneita työnhakijoita oli vastaavana ajankohtana 755, joista miehiä oli 371 ja naisia 384. Starttiraha myönnettiin tammi-marraskuun aikana 174 työttömälle työnhakijalle. Vuonna 2023 vastaavana ajankohtana starttirahalla tai muutoin yrittäjänä aloittaneiden työnhakijoiden määrä oli 466. Heistä miehiä oli 229 ja naisia oli 237. Starttiraha myönnettiin vastaavana ajankohtana 135 työttömälle työnhakijalle.
"Oman yritystoiminnan aloittaminen kiinnostaa työnhakijoita ja starttirahan kysyntä kasvaa yleensä aina silloin, kun työmarkkinatilanne on heikko. Vaikka uusien työllisyysalueiden määrärahatilanne on ollut haastava, myönnettyjen starttirahojen määrässä tämä ei juuri näy", yksikön päällikkö Marja Pudas Keski-Suomen ELY-keskuksesta kertoo.
Iso pudotus työmarkkinoille välitettyjen työnhakijoiden määrässä
Tammi-marraskuussa 2025 julkiset työvoimapalvelut välittivät Keski-Suomessa avoimille työmarkkinoille yhteensä 222 työnhakijaa. Vuoden 2025 vilkkain kuukausi oli elokuu. Vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 581, ja vuoden vilkkain kuukausi oli silloin heinäkuu. Vuonna 2023 avoimille työmarkkinoille tapahtuneiden työnvälitysten määrä oli tammi-marraskuun aikana 585. Eri kuukausien välillä ei silloin ollut niin paljon vaihtelua kuin vuosina 2025 ja 2024.
"Näin voimakas pudotus avoimille työmarkkinoille välitettyjen työnhakijoiden määrässä kertoo ainakin kahdesta asiasta. Työllisyysalueiden organisoituminen vei luonnollisesti oman aikansa, ja tämä vaikutti todennäköisesti jonkin verran työnvälitysten määrään. Suurempi syy oli se, että samaan aikaan työmarkkinatilanne vaikeutui Keski-Suomessa ja myös koko maassa kuukausi toisensa jälkeen", Pudas toteaa.
Kuukauden aikana avoinna olleiden uusien työpaikkojen määrä on ollut Keski-Suomessa vähenemässä oikeastaan jo kesästä 2024 lähtien, vaikkakin joitakin poikkeuskuukausia on ollut.
"Syksyn 2025 aikana uusien avoimien työpaikkojen määrä kuukaudessa on ollut historiallisen alhaisella tasolla. Näin alhaisia määriä ei ole ollut koko sen seurantajakson aikana, joka ulottuu vuoteen 2006 asti", Pudas sanoo.
Keski-Suomen työllisyyskatsaus, marraskuu 2025 (tyollisyyskatsaus.fi)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marja PudasYksikön päällikköKeski-Suomen ELY-keskus
Työllisyys, osaaminen ja kulttuuri -yksikkö
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen ELY-keskus
ELY-keskuksen elinkeinokatsaus: Keski-Suomen yritystoimintaan ja maaseudun kehittämiseen yli 91 miljoonaa euroa tammi-marraskuussa 202516.12.2025 09:09:34 EET | Tiedote
Viimeisen toimintavuotensa aikana välillä 1.1.-30.11.2025 Keski-Suomen ELY-keskus myönsi yli 91 miljoonaa euroa rahoitusta, joka mahdollisti merkittäviä investointeja maaseudun kehittämiseen, yritystoiminnan kasvuun ja työllisyyden edistämiseen. Maakunnan kestävää kasvua ja kilpailukykyä vahvistaviin TKI-toimiin panostettiin tänäkin vuonna. Vuodenvaihteessa ELY-keskuksen työtä elinkeinojen saralla jatkaa 1.1.2026 toimintansa aloittava Keski-Suomen elinvoimakeskus.
Liimattalantien tienhoito selvitetään perusteellisesti3.12.2025 12:39:40 EET | Tiedote
Keski-Suomen ELY-keskus selvittää urakoitsijan kanssa perusteellisesti, ovatko liukkaudentorjunnan toimenpiteet olleet olosuhteisiin nähden riittäviä. Selvitys liittyy maanantaiseen linja-auton kaatumiseen kyseisellä tiellä. Mikäli puutteita ilmenee, niihin puututaan. Lisäksi ELY-keskus pyrkii korjaamaan Liimattalantien maanantaisen onnettomuuspaikan kallistuksia murskeella vielä ennen pakkasten tuloa.
Nelostie Äänekoskella neljäksi tunniksi kiertoreitille etelään päin kuljettaessa2.12.2025 09:36:56 EET | Tiedote
Betonimeluesteen korjaustöiden vuoksi valtatie 4 etelään päin suljetaan 4.–5.12.2025 klo 22.00–02.00 väliseksi ajaksi. Kiertoreitti alkaa pohjoisesta Kotakennääntien rampilta ja päättyy etelässä Vanhan Vaasantien liittymään. Pohjoisen suuntaan liikenne kulkee normaalisti.
Keski-Suomen alueellinen työlupalinjaus päivitetty – runsaasti ammattinimikkeitä karsittu pois28.11.2025 08:22:30 EET | Tiedote
Keski-Suomen linjaus ulkomaisen työvoiman käytöstä on päivitetty vastaamaan maakunnan työmarkkinatilannetta ja lähiajan näkymiä. Alueella on tarjolla runsaasti eri alojen osaajia.
Jukka Lehtinen Keski-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi27.11.2025 13:43:53 EET | Tiedote
Valtioneuvosto on nimittänyt ylijohtajat 1.1.2026 toimintansa aloittaville elinvoimakeskuksille. Keski-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi on nimitetty 1.1.2026–31.12.2030 Keski-Suomen ELY-keskuksen nykyinen ylijohtaja Jukka Lehtinen. Elinvoimakeskusten tulevat ylijohtajat aloittavat joulukuussa 2025 uusien virastojen valmistelutehtävissä työ- ja elinkeinoministeriössä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme