Työttömyys marraskuussa 14 prosenttia

Nostoja marraskuun tilanteesta

Työttömiä työnhakijoita 2 001 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä 1 620 enemmän kuin vuosi sitten.

Palveluissa olevia 900 vähemmän kuin vuosi sitten.

Uusia avoimia työpaikkoja 316 vähemmän kuin vuosi sitten.

Koko Keski-Suomen alueella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,0 %. Se on koko maan toiseksi korkein luku. Työttömien työnhakijoiden määrä laski edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kolmessa keskisuomalaisessa kunnassa. Työttömyysaste laski eniten Luhangassa (-16,1 %). Korkein työttömyysaste marraskuun lopussa oli Jämsässä (15,8 %) ja matalin Toivakassa (8,8 %).

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömien määrä nousi edellisen vuoden marraskuuhun verrattuna käytännössä kahdeksassa ammattiryhmässä. Eniten työttömyys nousi johtajien keskuudessa (83,9 %). Työttömien määrä laski käytännössä kahdessa ammattiryhmässä, eniten ammatteihin luokittelemattomien ryhmässä (-12,6 %). Suhdanneindikaattorina pidetyssä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät -ammattiryhmässä työttömyys nousi 8,7 %.

Keski-Suomessa oli uusia avoimia työpaikkoja marraskuun aikana 493, joka on 316 vähemmän kuin vuosi sitten. Kaikkiaan marraskuussa oli avoinna 1 029 työpaikkaa, joka on 529 vähemmän kuin vuosi sitten.

Yrittäjyys ja starttiraha kiinnostavat työnhakijoita

Yritystoiminnan aloittaminen kiinnostaa työttömiä työnhakijoita sekä muita työnhakijoita. Kuluvana vuonna starttirahalla tai muutoin yrittäjänä aloittaneiden työnhakijoiden määrä oli Keski-Suomessa marraskuun loppuun mennessä 856. Heistä miehiä oli 445 ja naisia 411. Tänä samana ajanjaksona myönnettiin starttiraha yritystoiminnan aloittamiseen 150 työttömälle työnhakijalle.

Vuonna 2024 starttirahalla tai muutoin yrittäjänä aloittaneita työnhakijoita oli vastaavana ajankohtana 755, joista miehiä oli 371 ja naisia 384. Starttiraha myönnettiin tammi-marraskuun aikana 174 työttömälle työnhakijalle. Vuonna 2023 vastaavana ajankohtana starttirahalla tai muutoin yrittäjänä aloittaneiden työnhakijoiden määrä oli 466. Heistä miehiä oli 229 ja naisia oli 237. Starttiraha myönnettiin vastaavana ajankohtana 135 työttömälle työnhakijalle.

"Oman yritystoiminnan aloittaminen kiinnostaa työnhakijoita ja starttirahan kysyntä kasvaa yleensä aina silloin, kun työmarkkinatilanne on heikko. Vaikka uusien työllisyysalueiden määrärahatilanne on ollut haastava, myönnettyjen starttirahojen määrässä tämä ei juuri näy", yksikön päällikkö Marja Pudas Keski-Suomen ELY-keskuksesta kertoo.

Iso pudotus työmarkkinoille välitettyjen työnhakijoiden määrässä

Tammi-marraskuussa 2025 julkiset työvoimapalvelut välittivät Keski-Suomessa avoimille työmarkkinoille yhteensä 222 työnhakijaa. Vuoden 2025 vilkkain kuukausi oli elokuu. Vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 581, ja vuoden vilkkain kuukausi oli silloin heinäkuu. Vuonna 2023 avoimille työmarkkinoille tapahtuneiden työnvälitysten määrä oli tammi-marraskuun aikana 585. Eri kuukausien välillä ei silloin ollut niin paljon vaihtelua kuin vuosina 2025 ja 2024.

"Näin voimakas pudotus avoimille työmarkkinoille välitettyjen työnhakijoiden määrässä kertoo ainakin kahdesta asiasta. Työllisyysalueiden organisoituminen vei luonnollisesti oman aikansa, ja tämä vaikutti todennäköisesti jonkin verran työnvälitysten määrään. Suurempi syy oli se, että samaan aikaan työmarkkinatilanne vaikeutui Keski-Suomessa ja myös koko maassa kuukausi toisensa jälkeen", Pudas toteaa.

Kuukauden aikana avoinna olleiden uusien työpaikkojen määrä on ollut Keski-Suomessa vähenemässä oikeastaan jo kesästä 2024 lähtien, vaikkakin joitakin poikkeuskuukausia on ollut.

"Syksyn 2025 aikana uusien avoimien työpaikkojen määrä kuukaudessa on ollut historiallisen alhaisella tasolla. Näin alhaisia määriä ei ole ollut koko sen seurantajakson aikana, joka ulottuu vuoteen 2006 asti", Pudas sanoo.

Keski-Suomen työllisyyskatsaus, marraskuu 2025 (tyollisyyskatsaus.fi)