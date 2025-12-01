Digitaalinen asuntokauppa nousi valtavirraksi: suomalaiset tekivät vuonna 2025 jo lähes 30 000 sähköistä asuntokauppaa

Yhä useampi suomalainen solmii asuntokaupat pankkikonttorin sijaan puhelimella tai muulla digilaitteella. Erityisen selkeästi muutos on nähtävissä asunto-osakekaupoissa, joissa digitaalisuus on ollut suosituin kauppamuoto keväästä 2025 asti. Monelle ostajalle ja myyjälle sähköinen kaupanteko onkin jo ensisijainen tai ainoa kokemus asuntokaupasta.

Sähköisyyden kasvu näkyi kuitenkin koko asuntomarkkinassa. Digitaaliset kiinteistökaupat, kuten talojen, tonttien ja mökkien kaupat, lisääntyivät edellisvuodesta 112 prosenttia. Vilkkainta aikaa digitaalisessa asuntokaupassa olivat kesä ja syksy, ja eniten kauppoja – 2 945 kappaletta – tehtiin lokakuussa. Samassa kuussa solmittiin myös Suomen kaikkien aikojen sadastuhannes digitaalinen asuntokauppa.

Myös vuoden viimeisenä kuukautena digitaalisia asuntokauppoja tehtiin selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin, 2381 kappaletta, ja joulukuuhun 2024 verrattuna kasvua kertyi 52 prosenttia.

Digitaalinen asuntokauppa paitsi kasvoi myös kehittyi vuonna 2025

Digitaalisen asuntokaupan merkitys ei rajoitu pelkästään kasvuun, vaan sen myötä koko kaupantekoprosessi on muuttunut sujuvammaksi ja nopeammaksi. Kauppakirjojen allekirjoitus, maksut ja viranomaisasiat hoituvat yhdessä sähköisessä prosessissa ajasta ja paikasta riippumatta.

“Digitaalinen asuntokauppa poistaa yhden asuntokaupan suurimmista kitkakohdista: aikataulujen ja fyysisen läsnäolon yhteensovittamisen. Kuluttajalle se tarkoittaa helppoutta ja joustavuutta, pankeille, viranomaisille ja välittäjille taas tehokkaampaa ja automatisoidummin etenevää kaupantekoa”, sanoo Digitaalinen asuntokauppa DIASin liiketoimintajohtaja Niilo Ursin.

Vuonna 2025 digitaalinen asuntokauppa kehittyi myös sisällöllisesti. Sähköinen kaupanteko laajeni kattamaan lähes kaikki asuntokaupat, ja asunnon uuden omistajan omistajamerkintä voi digitaalisissa kaupoissa päästä Maanmittauslaitoksen rekisteriin nyt jopa kahdessa vuorokaudessa. Vuosi osoitti, että digitaalisuus on merkittävä osa suomalaista asuntomarkkinaa.