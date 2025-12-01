Digitaalinen asuntokauppa nousi valtavirraksi: suomalaiset tekivät vuonna 2025 jo lähes 30 000 sähköistä asuntokauppaa
Digitaalisesta asuntokaupasta tuli vuonna 2025 uusi normaali. Suomessa tehtiin vuoden aikana lähes 30 000 sähköistä asuntokauppaa, ja digitaalinen kaupanteko kohosi suosituimmaksi tavaksi asunto-osakekauppojen toteuttamiseen. Sähköisten asuntokauppojen määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna miltei 50 prosenttia.
Yhä useampi suomalainen solmii asuntokaupat pankkikonttorin sijaan puhelimella tai muulla digilaitteella. Erityisen selkeästi muutos on nähtävissä asunto-osakekaupoissa, joissa digitaalisuus on ollut suosituin kauppamuoto keväästä 2025 asti. Monelle ostajalle ja myyjälle sähköinen kaupanteko onkin jo ensisijainen tai ainoa kokemus asuntokaupasta.
Sähköisyyden kasvu näkyi kuitenkin koko asuntomarkkinassa. Digitaaliset kiinteistökaupat, kuten talojen, tonttien ja mökkien kaupat, lisääntyivät edellisvuodesta 112 prosenttia. Vilkkainta aikaa digitaalisessa asuntokaupassa olivat kesä ja syksy, ja eniten kauppoja – 2 945 kappaletta – tehtiin lokakuussa. Samassa kuussa solmittiin myös Suomen kaikkien aikojen sadastuhannes digitaalinen asuntokauppa.
Myös vuoden viimeisenä kuukautena digitaalisia asuntokauppoja tehtiin selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin, 2381 kappaletta, ja joulukuuhun 2024 verrattuna kasvua kertyi 52 prosenttia.
Digitaalinen asuntokauppa paitsi kasvoi myös kehittyi vuonna 2025
Digitaalisen asuntokaupan merkitys ei rajoitu pelkästään kasvuun, vaan sen myötä koko kaupantekoprosessi on muuttunut sujuvammaksi ja nopeammaksi. Kauppakirjojen allekirjoitus, maksut ja viranomaisasiat hoituvat yhdessä sähköisessä prosessissa ajasta ja paikasta riippumatta.
“Digitaalinen asuntokauppa poistaa yhden asuntokaupan suurimmista kitkakohdista: aikataulujen ja fyysisen läsnäolon yhteensovittamisen. Kuluttajalle se tarkoittaa helppoutta ja joustavuutta, pankeille, viranomaisille ja välittäjille taas tehokkaampaa ja automatisoidummin etenevää kaupantekoa”, sanoo Digitaalinen asuntokauppa DIASin liiketoimintajohtaja Niilo Ursin.
Vuonna 2025 digitaalinen asuntokauppa kehittyi myös sisällöllisesti. Sähköinen kaupanteko laajeni kattamaan lähes kaikki asuntokaupat, ja asunnon uuden omistajan omistajamerkintä voi digitaalisissa kaupoissa päästä Maanmittauslaitoksen rekisteriin nyt jopa kahdessa vuorokaudessa. Vuosi osoitti, että digitaalisuus on merkittävä osa suomalaista asuntomarkkinaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Niilo UrsinLiiketoimintajohtajaDigitaalinen asuntokauppa DIAS OyPuh:+358405398902niilo.ursin@dias.fi
Kuvat
Linkit
DIAS on turvallinen tapa solmia asuntokaupat missä ja milloin vain
Digitaalinen asuntokauppa DIAS on Suomessa kehitetty asuntokaupan alusta, joka mahdollistaa asuntokauppojen solmimisen joustavasti ja turvallisesti ajasta ja paikasta riippumatta. DIASia käyttävät ja kehittävät Suomessa lähes kaikki asuntokaupan toimijat kiinteistönvälittäjistä pankkeihin. Ensimmäinen DIAS-kauppa solmittiin kesäkuussa 2019. Joulukuussa 2025 DIAS-kauppoja on tehty jo yli satatuhatta kappaletta, ja reilu neljäsosa niistä on syntynyt vuoden 2025 aikana.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy
Digitaalinen kiinteistökauppa kaksinkertaistunut viime vuodesta1.12.2025 14:00:02 EET | Tiedote
Digitaalisten kiinteistökauppojen kasvu on ollut tänä vuonna poikkeuksellisen nopeaa. Tammi–marraskuussa suomalaiset solmivat kiinteistökauppoja sähköisesti 113 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Kaiken kaikkiaan digitaalisia kiinteistökauppoja on tehty tänä vuonna jo enemmän kuin aiempina vuosina yhteensä.
Lokakuussa syntyi lähes 3 000 digitaalista asuntokauppaa4.11.2025 10:34:07 EET | Tiedote
Sähköinen asuntokauppa kävi syksyn lopulla jälleen ennätysvauhtia. Suomalaiset solmivat lokakuussa lähes kolmetuhatta digitaalista asunto- ja kiinteistökauppaa.
Suomessa on tehty jo 100 000 digitaalista asuntokauppaa22.10.2025 09:34:14 EEST | Tiedote
Digitaalinen asuntokauppa DIASin kautta syntyi lokakuussa Suomen sadastuhannes digitaalinen asuntokauppa. Merkkipaalu kuvastaa asuntokaupan suurta murrosta: fyysisen konttorin ja yhteisen allekirjoitusajan sijaan yhä useampi koti, tontti ja mökki vaihtaa omistajaa sujuvasti verkossa.
Digitaalinen asuntokauppa laajenee kolmikieliseksi15.10.2025 09:27:55 EEST | Tiedote
Digitaalisia asuntokauppoja voi tehdä tulevaisuudessa suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi. Vaiheittain tapahtuvassa uudistuksessa ensimmäisenä kääntyvät sähköpostiviestit: DIAS lähettää jatkossa kauppaan liittyvät viestit kolmella kielellä.
Syyskuussa tehtiin ennätysmäärä digitaalisia asuntokauppoja2.10.2025 08:16:00 EEST | Tiedote
Digitaalinen asuntokauppa kävi ennätysvilkkaana syyskuussa. Kiinteistönvälittäjät solmivat digitaalisia DIAS-kauppoja enemmän kuin milloinkaan aiemmin yhden kuukauden aikana. Viime vuoden syyskuuhun verrattuna sähköisten kauppojen määrä kasvoi lähes 50 prosenttia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme