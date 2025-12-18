S-Pankin hallinnoima FIM Tonttirahasto I Ky vahvisti asemansa uudella rahoitussopimuksella
FIM Tonttirahasto I Ky on solminut merkittävän, noin 36 miljoonan euron uudelleenrahoituksen LähiTapiola Yritysrahoitus I Ky:n ja LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön kanssa.
Sopimus allekirjoitettiin joulukuun lopussa ja sen myötä rahaston rahoitus on järjestelty entistä joustavammaksi ja rahaston tarpeisiin sopivammaksi.
Uudelleenrahoitus pidentää lainojen maturiteettia ja varmistaa rakenteen, joka tukee rahaston toimintaa lisätoimikausien yli. Tämä luo vahvan pohjan rahaston strategisille toimenpiteille ja varmistaa sujuvan siirtymän kohti toimikauden päättymistä.
"Uusi rahoitussopimus antaa meille erinomaiset edellytykset toteuttaa rahaston tavoitteet ja palvella sijoittajia parhaalla mahdollisella tavalla. Sopimus huomioi lisätoimikausien tarpeet aiempaa paremmin ja vahvistaa rahaston asemaa markkinoilla," kertoo rahastonhoitaja Ville Vääränen.
FIM Tonttirahasto I Ky on S-Pankin hallinnoima suljettu rahasto, joka sijoittaa kaavoitettuihin kasvukeskusten asuntotontteihin. Rahasto aloitti toimintansa vuonna 2015 ja sen toimikautta on jatkettu vuoden 2028 loppuun saakka – tarjoten sijoittajille pitkäjänteistä ja vakaata kasvua.
S-Pankin viestintä
010 767 9300
viestinta@s-pankki.fi
Tietoja julkaisijasta
S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta S-Pankki Oyj
KUTSU MEDIATILAISUUTEEN: Onko vuosi 2026 Helsingin pörssissä tuloskasvun vuosi?18.12.2025 14:57:57 EET | Kutsu
Suomen osakemarkkinat ovat nousseet yli 30 % vuoden 2025 aikana vaikka talous sakkaa. Samaan aikaan Helsingin pörssin osinkosumma on polkenut paikoillaan kohta 10 vuotta. Onko nousu kestävällä pohjalla? Tuoko 2026 osinkoihin muutosta? Entä mitä valopilkkuja S-Pankki näkee suomalaissijoittajalle?
S-Pankin tietoturvajohtaja listaa pankkiturvallisuuden viisi keskeistä trendiä vuodelle 202617.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Vuonna 2026 suomalaisten pankkiturvallisuuteen vaikuttavat geopoliittiset jännitteet, jatkuvasti muotoaan muuttava verkkorikollisuus, tekoälyn kaksijakoinen rooli, aktiivisen puolustuksen merkitys ja tarve eri toimijoiden tiiviimmälle yhteistyölle. Pankkiturvallisuuden kehittäminen on kuitenkin Suomessa korkealla tasolla. Asiakkaiden oma harkinta sekä valppaus ovat jatkossakin tärkeitä suojakeinoja.
S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahasto sopi liki 40 miljoonan euron uudelleenrahoituksesta16.12.2025 10:00:00 EET | Tiedote
S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahasto on onnistuneesti toteuttanut lähes 40 miljoonan euron uudelleenrahoituksen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n kanssa.
S-Pankki Toimitila myy Järvenpään Yrittäjänkadun kohteen Stendörrenille15.12.2025 10:14:59 EET | Tiedote
S-Pankki Toimitila Erikoissijoitusrahasto on sopinut Järvenpään Yrittäjänkadulla sijaitsevan tuotanto- ja varastokiinteistön myynnistä Stendörren Fastigheter AB:lle (publ). Kauppa toteutetaan 18. joulukuuta 2025.
S-Pankin hallinnoima Kiinteistö Oy Helsingin Gigahertsi solmi rahoitussopimuksen OP Yrityspankin kanssa12.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
S-Pankin hallinnoima Kiinteistö Oy Helsingin Gigahertsi on joulukuun alussa solminut rahoitussopimuksen OP Yrityspankki Oyj:n kanssa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme