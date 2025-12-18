S-Pankki Oyj

S-Pankin hallinnoima FIM Tonttirahasto I Ky vahvisti asemansa uudella rahoitussopimuksella

23.12.2025 09:00:00 EET | S-Pankki Oyj | Tiedote

Jaa

FIM Tonttirahasto I Ky on solminut merkittävän, noin 36 miljoonan euron uudelleenrahoituksen LähiTapiola Yritysrahoitus I Ky:n ja LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön kanssa.

Sopimus allekirjoitettiin joulukuun lopussa ja sen myötä rahaston rahoitus on järjestelty entistä joustavammaksi ja rahaston tarpeisiin sopivammaksi.

Uudelleenrahoitus pidentää lainojen maturiteettia ja varmistaa rakenteen, joka tukee rahaston toimintaa lisätoimikausien yli. Tämä luo vahvan pohjan rahaston strategisille toimenpiteille ja varmistaa sujuvan siirtymän kohti toimikauden päättymistä.

"Uusi rahoitussopimus antaa meille erinomaiset edellytykset toteuttaa rahaston tavoitteet ja palvella sijoittajia parhaalla mahdollisella tavalla. Sopimus huomioi lisätoimikausien tarpeet aiempaa paremmin ja vahvistaa rahaston asemaa markkinoilla," kertoo rahastonhoitaja Ville Vääränen.

FIM Tonttirahasto I Ky on S-Pankin hallinnoima suljettu rahasto, joka sijoittaa kaavoitettuihin kasvukeskusten asuntotontteihin. Rahasto aloitti toimintansa vuonna 2015 ja sen toimikautta on jatkettu vuoden 2028 loppuun saakka – tarjoten sijoittajille pitkäjänteistä ja vakaata kasvua.

S-Pankin viestintä

010 767 9300
viestinta@s-pankki.fi

Tietoja julkaisijasta

S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta S-Pankki Oyj

S-Pankin tietoturvajohtaja listaa pankkiturvallisuuden viisi keskeistä trendiä vuodelle 202617.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote

Vuonna 2026 suomalaisten pankkiturvallisuuteen vaikuttavat geopoliittiset jännitteet, jatkuvasti muotoaan muuttava verkkorikollisuus, tekoälyn kaksijakoinen rooli, aktiivisen puolustuksen merkitys ja tarve eri toimijoiden tiiviimmälle yhteistyölle. Pankkiturvallisuuden kehittäminen on kuitenkin Suomessa korkealla tasolla. Asiakkaiden oma harkinta sekä valppaus ovat jatkossakin tärkeitä suojakeinoja.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye