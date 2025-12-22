Haku JYU:n englanninkielisiin ohjelmiin alkaa – uutuutena kansainvälinen it-alan kandiohjelma
Kevään 1. yhteishaussa on haettavana 20 kansainvälistä maisteriohjelmaa sekä kaksi kandidaattiohjelmaa Jyväskylän yliopiston kuudesta tiedekunnasta. Haku alkaa 7.1.2026 klo 8.00 ja päättyy 21.1.2026 klo 15.00.
Kuudessa tiedekunnassamme on tarjolla yhteensä 22 maisteriohjelmaa ja kaksi kandidaattiohjelmaa, jotka opetetaan kokonaan englanniksi. Voit syventää tietämystäsi kasvatustieteissä, liikunta- ja terveystieteissä, matemaattis-luonnontieteellisillä aloilla, tietotekniikassa, kauppatieteissä sekä humanistis-yhteiskuntatieteellisillä aloilla.
Lähiopetuksena toteutettavat kansainväliset perustutkinto-ohjelmamme alkavat elokuussa 2026. Kaikkiaan englanninkielisissä ohjelmissa on haettavissa noin 530 aloituspaikkaa.
JYU:n uusi kansainvälinen kandidaattiohjelma, Immersive Software Engineering and AI (180 op), on avoinna hakemuksille ensimmäistä kertaa tammikuussa 2026. Ohjelman opetussuunnitelmaan kuuluu ohjelmistotekniikan, tekoälyn, matematiikan, yrittäjyyden ja kauppatieteiden opintoja sekä suomen kielen, yhteiskunnan ja kulttuurin opintoja. Lisäksi ohjelmassa on myös kaksi neljän kuukauden mittaista työharjoittelua moderneja IT-järjestelmiä kehittävissä yrityksissä.
Kandidaattiohjelman suorittamisen jälkeen voit jatkaa opintojasi informaatioteknologian tiedekunnan englanninkielisissä maisteriohjelmissa ilman, että sinun tarvitsee hakea uutta opiskeluoikeutta.
Haku Jyväskylän yliopiston englanninkielisiin perustutkinto-ohjelmiin alkaa keskiviikkona 7.1.2026 klo 8.00 Suomen aikaa. Voit jättää sähköisen hakemuksen Opintopolussa (Studyinfo.fi) keskiviikkoon 21.1.2026 klo 15.00 mennessä.
Jos olet kiinnostunut hakemaan englanninkielisiin ohjelmiimme, katso hakusi tueksi joulukuussa pidettyjen How to apply -webinaariemme tallenteet. Näissä webinaareissa käymme läpi haun perusasiat ja hakuaikataulun, vastaamme usein kysyttyihin kysymyksiin sekä webinaarin osallistujien kysymyksiin.
Jyväskylän yliopistossa opiskelee vuosittain yli 1000 ulkomaalaista opiskelijaa, joista noin puolet opiskelee englanninkielisissä perustutkinto-ohjelmissa ja loput tohtoriohjelmissa tai vaihto-opiskelijoina. Tutkinto-opiskelijoiden, jotka eivät ole EU- tai ETA-maiden tai Sveitsin kansalaisia, täytyy suorittaa opinnoistaan lukuvuosimaksu.
Vuoden 2026 yhteishaussa ei ole tarjolla yliopistotason apurahoja ensimmäiselle opiskeluvuodelle. Lukuvuosimaksuvelvolliset opiskelijat voivat hakea toiselle vuodelle (ja kolmannelle vuodelle, jos kyseessä on kandidaattiohjelma) apurahaa, joka kattaa osan maksuista.
JYU tarjoaa kuitenkin 1500 euron alennuksen niille lukuvuosimaksuvelvollisille uusille opiskelijoille, jotka hyväksyvät opiskelupaikkansa tietyn ajan kuluessa. Opiskelijaksi valitut saavat alennuksen, jos he hyväksyvät opiskelupaikkansa 14 päivän kuluessa valintakirjeen vastaanottamisesta JYU:n antamien ohjeiden mukaisesti.
Jotta voit hakea kansainvälisiin tutkinto-ohjelmiimme, sinulla on oltava soveltuva koulutustausta riippuen siitä, haetko kandidaatti- vai maisteriohjelmiin, sekä riittävä englannin kielen taito. Muut mahdolliset hakukriteerit on eritelty kunkin ohjelman valintaperusteissa.
Yhteishaussa mukana olevien ohjelmien lisäksi Jyväskylän yliopistossa on tarjolla kaksi englanninkielistä Erasmus Mundus -yhteistutkinto-ohjelmaa, jotka järjestetään yhteistyössä ulkomaalaisten partneriyliopistojen kanssa. Nämä ohjelmat ovat Radiation and its Effects on MicroElectronics and Photonics Technologies (RADMEP) ja Brain and Data Science (NeuroData).
Hakuaika RADMEP-ohjelmaan päättyy 9.2.2026 ja NeuroData-ohjelmaan 5.2.2026. Ohjelmiin haetaan erillisen hakujärjestelmän kautta.
Liisa HarjulaviestintäpäällikköPuh:040 805 4403viestinta@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
