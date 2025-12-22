Pelastuslaitos on valmiudessa, kun muut juhlivat kotona

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella varaudutaan jouluun aivan kuten kaikkiin muihinkin päiviin. Jouluaatto on usein sekoitus juhlaa ja täysin tavallista työpäivää. Vaikka kalenterissa onkin pyhä, ei työ paloasemilla pysähdy.

Vaille joulutunnelmaa pelastuslaitos ei jää. Paloaseman taukotiloihin on ripusteltu joulukoristeita ja joulukuusikin löytyy ruokalasta. Aattona palomiehet ja ensihoitajat syövät yhteisen jouluaterian.

Jos hälytyksiä ei tule aattona paljon, otetaan paloasemilla vähän tavallista työpäivää kevyemmin. Henkilöstö hoitaa pakolliset asiat, mutta rankimmat harjoitukset saavat odottaa joulun yli.

Aattona hälytystehtävät painottuvat usein arjen onnettomuuksiin ja terveysongelmiin. Tyypillisiä keikkoja ovat esimerkiksi kaatumiset, rintakivut ja päihteisiin liittyvät tehtävät. Myös ruoanlaittoon ja kynttilöihin liittyvät palohälytykset lisääntyvät joulun aikaan.

Yhteisöllisyys korostuu pyhien työvuoroissa

Koska moni on poissa perheensä luota, työporukan merkitys kasvaa. Jouluaatto vietetään yhdessä, tukien ja huumorilla keventäen pitkää vuoroa.

Monelle paloasemalla työskentelevälle jouluaatto on muistutus työn merkityksestä: joku on aina valmiina auttamaan, myös silloin kun muut viettävät juhlaa kotona.

Vinkkejä turvalliseen jouluun

Älä jätä avotulta, kuten kynttilöitä, valvomatta.

Varmista, että kodin palovaroittimet toimivat ja että kotoa löytyy vähintään sammutuspeite.

Muista kohtuus alkoholin käytössä.

Varaa riittävästi aikaa ajomatkoille.

Varaa autoon mukaan lämpimiä vaatteita onnettomuuden varalta.

Lataa 112 Suomi -sovellus puhelimeen.

Muista terve maalaisjärki ja huolehdi ihmisistä ympärilläsi.

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen henkilökunta toivottaa kaikille rauhallista ja turvallista joulua!