Pelastuslaitos on valmiudessa, kun muut juhlivat kotona
Lue pelastuslaitoksen vinkit turvalliseen jouluun.
Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella varaudutaan jouluun aivan kuten kaikkiin muihinkin päiviin. Jouluaatto on usein sekoitus juhlaa ja täysin tavallista työpäivää. Vaikka kalenterissa onkin pyhä, ei työ paloasemilla pysähdy.
Vaille joulutunnelmaa pelastuslaitos ei jää. Paloaseman taukotiloihin on ripusteltu joulukoristeita ja joulukuusikin löytyy ruokalasta. Aattona palomiehet ja ensihoitajat syövät yhteisen jouluaterian.
Jos hälytyksiä ei tule aattona paljon, otetaan paloasemilla vähän tavallista työpäivää kevyemmin. Henkilöstö hoitaa pakolliset asiat, mutta rankimmat harjoitukset saavat odottaa joulun yli.
Aattona hälytystehtävät painottuvat usein arjen onnettomuuksiin ja terveysongelmiin. Tyypillisiä keikkoja ovat esimerkiksi kaatumiset, rintakivut ja päihteisiin liittyvät tehtävät. Myös ruoanlaittoon ja kynttilöihin liittyvät palohälytykset lisääntyvät joulun aikaan.
Yhteisöllisyys korostuu pyhien työvuoroissa
Koska moni on poissa perheensä luota, työporukan merkitys kasvaa. Jouluaatto vietetään yhdessä, tukien ja huumorilla keventäen pitkää vuoroa.
Monelle paloasemalla työskentelevälle jouluaatto on muistutus työn merkityksestä: joku on aina valmiina auttamaan, myös silloin kun muut viettävät juhlaa kotona.
Vinkkejä turvalliseen jouluun
-
Älä jätä avotulta, kuten kynttilöitä, valvomatta.
-
Varmista, että kodin palovaroittimet toimivat ja että kotoa löytyy vähintään sammutuspeite.
-
Muista kohtuus alkoholin käytössä.
-
Varaa riittävästi aikaa ajomatkoille.
-
Varaa autoon mukaan lämpimiä vaatteita onnettomuuden varalta.
-
Lataa 112 Suomi -sovellus puhelimeen.
-
Muista terve maalaisjärki ja huolehdi ihmisistä ympärilläsi.
Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen henkilökunta toivottaa kaikille rauhallista ja turvallista joulua!
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Päivystyksessä joulu tarkoittaa valmiutta ja kiireellistä hoitoa22.12.2025 14:15:54 EET | Tiedote
Päivystyksessä hoidetaan jouluna äkilliset ja välitöntä hoitoa vaativat tilanteet.
Ajantasainen lääkelista sujuvoittaa hoitoa ja parantaa potilasturvallisuutta19.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Ajantasainen lääkelista on tärkeä potilasturvallisuuden edistämiseksi, sillä se varmistaa hoidon sujuvuuden ja oikeiden päätösten tekemisen. Päivystyksen osastonylilääkäri Kirsi Kärkkäinen korostaa, että lista voi parhaimmillaan pelastaa hengen. Lääkitys kannattaa merkitä ylös ja päivittää säännöllisesti, esimerkiksi Oma Häme-sovelluksen avulla.
Oma Häme on lyhentänyt merkittävästi hoitojonoja erikoissairaanhoidossa18.12.2025 16:00:52 EET | Tiedote
Oma Häme jatkaa määrätietoista työtään hoitoon pääsyn parantamiseksi erikoissairaanhoidossa. Tuoreimmat tiedot osoittavat, että hoitojonot ovat lyhentyneet merkittävästi kuluvan vuoden aikana, ja kehitys näkyy konkreettisesti useilla erikoisaloilla. Tällä hetkellä yli hoitotakuuajan leikkaushoitoa odottavia potilaita on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastossa yhteensä 261, joista 87 potilasta on jo saanut vastaanottoajan. Elokuun lopussa yli 180 vuorokautta odottaneita oli THL:n tilastossa 1 055, joten vähennystä on lähes 700 potilasta. Oma Hämeen omissa järjestelmissä näkyy, että kuulolaitesovitusten suhteen ollaan päästy hoitotakuuseen jo 19. marraskuuta. Suun terveydenhuollossa erikoissairaanhoidon jonossa ei ole tällä hetkellä yhtään potilasta, joka olisi odottanut hoitoa yli kuusi kuukautta. Hyvinvointialueen järjestelmissä myös leikkausta odottavien potilaiden määrä on pienempi. Ensikäyntien osalta kehitys on ollut erityisen myönteistä: yli 90 vuorokautta odottaneide
Asiakasmaksut muuttuvat 1.1.2026 alkaen18.12.2025 15:01:24 EET | Uutinen
Maksujen korotukset perustuvat aluevaltuuston 16. joulukuuta tekemään päätökseen.
Aluevaltuusto päätti talousarviosta lukuisten äänestysten jälkeen16.12.2025 20:11:04 EET | Uutinen
Aluevaltuuston 16. joulukuuta pidetyn kokouksen laajimpana asiana oli vuoden 2026 talousarvioesitys. Budjettikeskustelu kesti yli 7 tuntia. Voit katsoa kokouksen tallenteen tästä. Oma Häme on laatinut vuoden 2026 talousarviotaan erittäin haastavassa taloustilanteessa. Vuosien 2023 ja 2024 yhteenlaskettu alijäämä on noin 109 miljoonaa euroa, ja lain mukaan alijäämä on katettava vuoden 2026 loppuun mennessä. Samanaikaisesti hyvinvointialueen menot kasvavat valtion rahoitusta nopeammin, ja ennakkolaskelmat osoittavat valtion rahoituksen heikentyvän edelleen vuosina 2026–2028. Talousarvio 2026: hyvinvointialueen alijäämän kattaminen aikataulussa jatkuu - Oma Häme Talousarviosta pidettiin valtuustossa pitkiä puheenvuoroja. Kokouksen muut päätökset on koottu tähän tiedotteeseen. Keskustelun avasi aluehallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola (sd.). Hän muistutti, että Oma Häme on onnistunut pitämään asiakkaiden palveluajat ja henkilömitoitukset kunnossa haastavasta taloustilanteesta huolimatta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme