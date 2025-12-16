Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa Kaakkois-Suomessa

Kaakkois-Suomessa oli marraskuun lopussa 16845 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä on 665 henkilöä (+4 %) suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Koko maassa työttömiä oli yhdeksän prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) alueella oli 13,4 prosenttia. Kymenlaaksossa osuus oli 13,6 ja Etelä-Karjalassa 13,1 prosenttia. Kunnittain tarkasteltuna korkein työttömyysaste oli Imatralla (16,4 %) ja matalin Pyhtäällä (10,2 %). Työttömyysaste Kaakkois-Suomessa on koko maata 1,6 prosenttiyksikköä suurempi.

Työttömistä työnhakijoista Kaakkois-Suomessa oli kokoaikaisesti lomautettuja 1481 eli yhdeksän prosenttia kaikista työttömistä. Lomautettujen määrä laski vuodentakaisesta yhdeksän prosentin verran, mutta lokakuuhun verrattuna lomautettuja oli kymmenen prosenttia enemmän.

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi Lappia ja Etelä-Savoa lukuun ottamatta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Seutukunnissa Imatraa lukuun ottamatta työttömien määrä nousi edellisvuoden marraskuuhun verrattuna − eniten Kotka-Haminan seutukunnassa.

Työttömien määrä kasvoi valtaosassa Kaakkois-Suomen kuntia − eniten Kotkassa (+274 henkilöä). Suhteellisesti kasvu oli suurinta Lemillä (+19 %). Imatralla työttömien määrä väheni kolmen prosentin verran. Suhteellisesti eniten työttömien määrä väheni Virolahdella (-6 %). Myös Pyhtäällä ja Ruokolahdella työttömien määrä laski.

Kaakkois-Suomen työttömistä työnhakijoista oli marraskuun lopussa ulkomaiden kansalaisia 1905 henkilöä, joista EU-maiden kansalaisia oli 298. Ulkomaalaisten osuus kaikista työttömistä oli Kaakkois-Suomessa 11 prosenttia. Ulkomaan kansalaisten työttömyysaste alueella oli 30,7 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömyys yhä reilussa kasvussa

Marraskuun lopussa Kaakkois­-Suomessa oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä 6183. Määrä kasvoi vuodentakaisesta 32 prosenttia. Kaikista alueen työttömistä pitkäaikaistyöttömiä oli 37 prosenttia. Osuus on viisi prosenttiyksikköä pienempi kuin valtakunnallisesti. Pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi kaikissa kaakon seutukunnissa – eniten Kouvolan seudulla. Pitkäaikaistyöttömiä on edelleen eniten Kotka-Haminan seutukunnassa − Kouvolassa pitkäaikaistyöttömiä on lähes yhtä paljon.

Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömyys kasvoi marraskuussa kaikissa alueen seutukunnissa. Työttömiä nuoria oli Kaakkois-Suomessa vuodentakaista yhdeksän prosenttia enemmän. Nuorten työttömien määrä kasvoi Kymenlaaksossa enemmän kuin Etelä-Karjalassa. Alle 20-vuotiaiden työttömyys laski vuodentakaisesta.

Yli 50-vuotiaita oli alueella työttömänä marraskuussa kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Johtajien työttömyys kasvanut pitkään suhteellisen paljon

Työttömien määrä kasvoi Kaakkois-Suomessa viime vuoden marraskuuhun verrattuna monessa ammattiryhmässä. Määrällisesti eniten lisääntyi palvelu- ja myyntityöntekijöiden sekä erityisasiantuntijoiden työttömyys. Suhteellisesti eniten työttömyyden kasvua oli johtajien ammattiryhmässä. Eniten väheni ammatteihin luokittelemattomien ryhmien työttömyys. Myös maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden sekä sotilaiden työttömyys oli laskussa.

Työttömien työnhakijoiden määrä väheni Kaakkois-Suomessa edellisvuoteen verrattuna alemman perusasteen tutkinnon suorittaneilla, alimman korkea-asteen suorittaneilla, tutkijakoulutetuilla sekä koulutusaste tuntematon -ryhmässä. Muilla koulutusasteilla työttömien määrä kasvoi. Työttömyys lisääntyi määrällisesti eniten toisen asteen tutkinnon suorittaneilla ja suhteellisesti eniten alemman korkeakoulututkinnon suorittaneilla.

Uusien työpaikkojen määrä lähes sama kuin vuosi sitten

Kuntien työllisyyspalveluissa oli marraskuun aikana avoinna 678 uutta työpaikkaa. Paikkoja oli prosentin (-5 kpl) vähemmän kuin vuosi sitten. Myös valtakunnallisesti uusia avoimia työpaikkoja oli vuodentakaista prosentin verran vähemmän. Työpaikkailmoitusten määrä kasvoi Kouvolan ja Lappeenrannan seutukunnissa, mutta väheni Kotka-Haminan ja Imatran seuduilla.

Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi eniten rakennus- ja korjaustyöntekijöiden ja toiseksi eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä. Ilmoitukset avoimista työpaikoista vähenivät eniten asiantuntijoiden ammattiryhmässä. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin kiinteistöhuollon työntekijöille, rakennussähköasentajille, lähihoitajille, myyjille ja ravintola- ja suurtaloustyöntekijöille.

Erot tilastoinnissa vaikeuttavat avointen työpaikkojen vertailua vuodentakaiseen. Kaikki työmarkkinatorille ilmoitetut työpaikat eivät tilastoituneet työnvälitystilastoon loppuvuoden 2024 aikana. Toisaalta tänäkään vuonna ilmoitetuista työpaikoista kaikki eivät ole tilastoituneet millekään alueelle eli ovat mukana vain koko maan työpaikkamäärissä.

Palkkatukityöllistettyjen määrä selvässä laskussa

Marraskuun lopussa Kaakkois­-Suomessa oli aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä 4589 henkilöä (-10 %). Aktivointiaste oli 21 prosenttia. Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli marraskuussa reilut 21400. Määrä on noin 150 henkilöä suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Palkkatuella työllistettyjen määrä väheni vuodentakaiseen verrattuna 29 prosenttia. Enemmistö työllistetyistä (84 %) oli yksityisellä sektorilla. Valtiolla ei ollut lainkaan työllistettyjä.

Työvoimakoulutuksessa tai omaehtoisessa koulutuksessa oli yhteensä 2228 henkilöä. Kuntouttavan työtoiminnan ja omaehtoisen opiskelun osallistujamäärät nousivat, muissa palveluissa osallistujia oli edellisvuotta vähemmän.

Laajan työttömyyden ja palveluissa olevien määrässä on huomioitava, että uuden asiakasrekisterin käyttöönoton jälkeen tiettyjä palveluita koskevien tietojen siirtymisessä on ollut ongelmia. Ongelmat koskevat erityisesti työvoimakoulutusta, valmennuksia ja mahdollisesti myös työkokeiluja, joiden lukumäärät voivat olla liian pieniä.

Tiedot ilmenevät KEHA-keskuksen työnvälitystilastosta.