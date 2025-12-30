Suomen Yrittäjät

Yrittäjägallup: Auto hallitsee pk-yritysten työmatkoja

3.1.2026 06:45:00 EET | Suomen Yrittäjät | Tiedote

Jaa

Joka neljännessä pk-yrityksessä (23 %) matkustetaan päivittäin, osoittaa tuore Yrittäjägallup. Päivittäinen työmatkailu on erittäin yleistä rakentamisen alalla, kun taas esimerkiksi palvelualoilla matkoja tehdään selvästi vähemmän. Maakunnissa työmatkoja kertyy enemmän kuin pääkaupunkiseudulla. ”Suomi on pitkien etäisyyksien maa, ja sujuva yritystoiminta edellyttää usein oman auton käyttöä ja hyvää tiestön kuntoa”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Kuva: Johanna Erjonsalo
Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Kuva: Johanna Erjonsalo

Henkilöauto on ylivoimaisesti pk-yritysten käytetyin työmatkojen kulkuväline: sitä käyttää 82 prosenttia yrittäjistä. Juna on toiseksi yleisin 27 prosentilla ja lentokone kolmanneksi 16 prosentilla. Lentokone korostuu erityisesti suurissa yrityksissä ja teollisuudessa. Pääkaupunkiseudulla linja-auto nousee esiin toimivan joukkoliikenteen ansiosta. 

Työmatkailu on monille pk-yrityksille välttämätön osa toimintaa.  

Työmatkojen tiheys vaihtelee: lähes joka neljännessä yrityksessä matkustetaan päivittäin, noin joka viidennessä viikoittain ja vajaassa kolmannessa kuukausittain.  

Auto välttämätön monille – juna silti vastuullisin vaihtoehto 

Pk-yritysten edustajat pitävät junaa vastuullisimpana matkustusmuotona, henkilöautoa toiseksi vastuullisimpina ja linja-autoa kolmanneksi.  

”Vastuullisuusajattelussa on suuria eroja eri yrittäjäryhmien välillä, mikä on ymmärrettävää. Rakentamisessa autoilu on välttämätöntä, sillä työmaille ei useinkaan ole raideyhteyksiä.” 

Tieverkko on kriittinen yritysten kilpailukyvylle ja toimintamahdollisuuksille, erityisesti kun autoilua verotetaan raskaasti.  

”Yritystoiminta edellyttää usein, että yrittäjä käyttää autoa sujuvien siirtymien varmistamiseksi sekä tarvikkeiden ja tuotteiden kuljettamiseksi”, Pentikäinen jatkaa. 

Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.   

Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 4.–11.12.2025. Kyselyyn vastasi 1 085 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistulosten osalta 3,0 prosenttiyksikköä suuntaansa.   

Avainsanat

työmatkaetätyövastuullisuuspk-yrittäjät

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 36 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 60 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Yrittäjät

Yrittäjägallup: Maahanmuuttajien palkkaaminen yleistyy suuremmissa pk-yrityksissä30.12.2025 09:03:00 EET | Tiedote

Suomalaisista pk-yrityksistä 17 prosenttia on palkannut maahanmuuttajan, osoittaa Yrittäjägallup. Luku on sama kuin vuosi sitten marraskuussa. Rekrytointi painottuu selvästi suurempiin pk-yrityksiin. Yli kymmenen hengen yrityksistä jo 54 prosenttia on palkannut maahanmuuttajia, kun pienemmissä yrityksissä osuus jää alhaisemmaksi. Teollisuus on suurin työllistäjä, sillä alan yrityksistä 44 prosenttia raportoi palkanneen maahanmuuttajan.

Yrittäjägallup: Pk-yritysten tilanne heikentynyt – ”Huonoa uutista on tullut joka tuutista”20.12.2025 06:30:00 EET | Tiedote

Pk-yritysten taloudellinen tilanne on huonontunut lokakuusta, osoittaa tuore Yrittäjägallup. Tällä hetkellä yritysten taloustilanne on heikoin keskiarvoltaan Yrittäjägallupin mittaushistoriassa. Mittaaminen aloitettiin 2022. ”Käänne pk-yritysten tilanteessa on valitettava mutta ei yllättävä kaiken synkistelyn keskellä. Syksyllä orastanut optimismi on huuhtoutunut alkutalven sateisiin ja Suomen joutumiseen talouden tarkkailuluokalle”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Yrittäjät: YEL-uudistuksen pitää vahvistaa yrittäjyyttä – alarajaa ylös ja lisää vapautta5.12.2025 12:37:12 EET | Tiedote

Suomen Yrittäjät haluaa lisätä yrittäjien vapautta päättää eläke- ja sosiaaliturvastaan pakollisen YEL-vakuuttamisen alarajan yläpuolella. ”Pakollisen vakuuttamisen alarajaa on nostettava, jotta usein ahtaalla olevien, pientä yrittäjätyötä tekevien asema helpottuu. Nykyinen, usein mielivaltaisia ehdotuksia tarjoava työtulolaskuri pitää haudata. Osinkoja ei pidä sotkea YEL-maksuun ja yrittäjällä pitää olla vapaus valita, millä mallilla hän määrittää työpanoksensa arvoa”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye