Yrittäjägallup: Auto hallitsee pk-yritysten työmatkoja
Joka neljännessä pk-yrityksessä (23 %) matkustetaan päivittäin, osoittaa tuore Yrittäjägallup. Päivittäinen työmatkailu on erittäin yleistä rakentamisen alalla, kun taas esimerkiksi palvelualoilla matkoja tehdään selvästi vähemmän. Maakunnissa työmatkoja kertyy enemmän kuin pääkaupunkiseudulla. ”Suomi on pitkien etäisyyksien maa, ja sujuva yritystoiminta edellyttää usein oman auton käyttöä ja hyvää tiestön kuntoa”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
Henkilöauto on ylivoimaisesti pk-yritysten käytetyin työmatkojen kulkuväline: sitä käyttää 82 prosenttia yrittäjistä. Juna on toiseksi yleisin 27 prosentilla ja lentokone kolmanneksi 16 prosentilla. Lentokone korostuu erityisesti suurissa yrityksissä ja teollisuudessa. Pääkaupunkiseudulla linja-auto nousee esiin toimivan joukkoliikenteen ansiosta.
Työmatkailu on monille pk-yrityksille välttämätön osa toimintaa.
Työmatkojen tiheys vaihtelee: lähes joka neljännessä yrityksessä matkustetaan päivittäin, noin joka viidennessä viikoittain ja vajaassa kolmannessa kuukausittain.
Auto välttämätön monille – juna silti vastuullisin vaihtoehto
Pk-yritysten edustajat pitävät junaa vastuullisimpana matkustusmuotona, henkilöautoa toiseksi vastuullisimpina ja linja-autoa kolmanneksi.
”Vastuullisuusajattelussa on suuria eroja eri yrittäjäryhmien välillä, mikä on ymmärrettävää. Rakentamisessa autoilu on välttämätöntä, sillä työmaille ei useinkaan ole raideyhteyksiä.”
Tieverkko on kriittinen yritysten kilpailukyvylle ja toimintamahdollisuuksille, erityisesti kun autoilua verotetaan raskaasti.
”Yritystoiminta edellyttää usein, että yrittäjä käyttää autoa sujuvien siirtymien varmistamiseksi sekä tarvikkeiden ja tuotteiden kuljettamiseksi”, Pentikäinen jatkaa.
Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.
Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 4.–11.12.2025. Kyselyyn vastasi 1 085 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistulosten osalta 3,0 prosenttiyksikköä suuntaansa.
