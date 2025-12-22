Telia Finland Oyj

Suomalaiset soittavat jouluna miljoonia puheluita

23.12.2025 08:10:00 EET | Telia Finland Oyj | Tiedote

Suomalaiset ovat aktiivisesti yhteydessä toisiinsa joulun aikaan. Jouluntoivotusten puhelupiikki nähdään vuosittain perinteisesti 23. joulukuuta. 

Suomalaiset soittavat puheluita jouluna paljon enemmän kuin muina juhlapyhinä. Yksistään jouluaatonaattona Telian liittymistä soitetaan miljoonia puheluita. 

”Suomalaiset haluavat selvästi toivotella hyvää joulua ajoissa ja rauhoittua sen jälkeen joulun viettoon sekä kunnioittaa muiden joulurauhaa”, Telian kuluttajatuotteista vastaava johtaja Jussi Vuorinen sanoo. 

Vuosi sitten jouluaattona soitettujen puheluiden määrä puolittui aatonaattoon verrattuna. Joulupäivä on puheluiden osalta loppuvuoden juhlapyhien hiljaisin.

”Tässä näkyy varmaankin se, että joulunvietosta on sovittu hyvissä ajoin etukäteen ja moni kohtaa läheisimmät ihmiset kasvotusten. Näitä kohtaamisia koskevat puhelut on käyty jo aiemmin”, Vuorinen pohtii.

Puheluiden määrät lähtevät kasvuun perinteiseen tapaan tapaninpäivänä.

”Moni näkee joulun jälkeen ystäviään, sopii välipäivien ohjelmasta tai rohkaistuu toivottelemaan myöhäiset joulut”, Vuorinen sanoo.

Vuorinen toivookin, että suomalaiset olisivat yhteydessä toisiinsa joulun aikaan.

”Toivon, että ihmiset toivottavat toisilleen hyvää joulua ja kysyvät kuulumisia. Kyse on pienistä, mutta merkityksellisistä eleistä, jotka kuuluvat joulun henkeen”, Vuorinen päättää.

Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3300 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,4 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.

Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2024 oli 8 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.

Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.

