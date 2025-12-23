Telia Finland Oyj

Nämä tietoturvailmiöt huolettivat suomalaisia eniten kuluneena vuonna

30.12.2025 08:15:10 EET | Telia Finland Oyj | Tiedote

Jaa

Telian kyselystä käy ilmi, että suomalaiset ovat huolissaan erityisesti tietoturvariskeistä, joihin liittyy taloudellisen vahingon mahdollisuus. 

Suomalaisten suurimmat tietoturvaan liittyvät huolet koskevat erityisesti arkaluonteisten tietojen joutumista vääriin käsiin ja tästä mahdollisesti seuraavaa taloudellista vahinkoa. Tieto käy ilmi Telian Kantarilla teettämästä kyselytutkimuksesta.

”Suurimmissa tietoturvahuolissa on kyse käytännössä tietomurroista ja tietojenkalastelusta sekä pelosta, että heikkona hetkenä tekee virhearvion, josta mahdollisena seurauksena on taloudellista vahinkoa”, Telian turvallisuusjohtaja Irina Kitinprami sanoo.

Telian kyselyssä 56 prosenttia suomalaisista nimeää tietomurrot suurimpien uhkien joukkoon. Toiseksi suurimmaksi huolenaiheeksi nousee kenties hieman yllättäen informaatiotulva ja lähdekritiikin puute, minkä nimeää 39 prosenttia vastaajista.

”Informaatiotulvan ja lähdekritiikin puutteen nousu näin korkealle huolenaiheissa kertoo siitä, että ihmiset kantavat huolta virheellisen tiedon leviämisestä. Väärä tieto voi levitä niin tarkoituksenmukaisesti kuin vahingossa. Moni hengästyy informaatiotulvassa ja kokee sen tietoturvariskiksi”, Kitinprami pohtii. 

Kolmanneksi useimmin mainittu tietoturvahuoli liittyy huijausviesteihin ja -puheluihin, minkä nimeää huolenaiheeksi 34 prosenttia suomalaisista.

”Erityisesti vanhemmat ikäpolvet kantavat huolta huijausviesteistä ja -puheluista. Sen sijaan 30–40-vuotiaiden keskuudessa huoli on vähäisempää. Kannattaa kuitenkin muistaa, että heikkona hetkenä kuka vain voi kompuroida huijaukseen, johon ei muuten lankeaisi”, Kitinprami muistuttaa.

Huolet pohjautuvat todellisiin ilmiöihin, joista on käyty viime aikoina runsaasti julkista keskustelua. Kolikon toisella puolen on Kitinpramin mukaan nähtävissä myönteinen kehityssuunta.

”Positiivisena ilmiönä voisi sanoa, että suomalaisista on tullut yhä valppaampia erilaisten tietoturvariskien ja huijausyritysten suhteen”, Kitinprami sanoo.

Suomalaisten tietoturvahuolet

Prosenttiluku kuvastaa, mikä osuus vastaajista nimesi kyseisen uhan kolmen suurimman tietoturvahuolen joukkoon.

  • Tietomurrot – 56 %
  • Informaatiotulva ja lähdekritiikin puute – 39 %
  • Huijausviestit ja -puhelut – 34 %
  • Henkilö- ja yritystietoihin kohdistuvat uhat – 25 %
  • Virukset ja haittaohjelmat sekä haavoittuvuudet – 25 %

Lisätietoa Telian kyselytutkimuksesta

Telian Kantarilla teetättämään kyselytutkimukseen vastasi 1095 manner-Suomessa asuvaa täysi-ikäistä suomalaista. Yrittäjiä vastaajista oli 311. Kysely toteutettiin internet-paneelissa ja aineisto kerättiin elokuussa 2025. Tulosten virhemarginaali on +- 3 prosenttiyksikköä kaikkien vastaajien osalta.

Avainsanat

tietoturvakyberturvallisuuskyselykyselytutkimus

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa
Lataa

Linkit

Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3300 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,4 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.

Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2024 oli 8 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.

Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Telia Finland Oyj

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye