Liftin matkoja voi nyt maksaa Epassilla

Bussilippujen maksaminen Epassilla edellyttää, että asiakkaalla on käytettävissään Epassin työmatkaetu. Työmatkaetu on henkilökohtainen, ja sillä voi maksaa matkoja vain omalle henkilökohtaiselle matkakortilleen.

Epassilla maksamista varten asiakkaan tulee kirjautua tai luoda Waltti-asiakastili osoitteessa waltti.fi. Tämän jälkeen valitaan, ostetaanko matkakortille arvoa vai kausilippu. Kun tuote on ostoskorissa, siirrytään maksamaan ja valitaan maksutavaksi Epassi. Ensimmäisellä käyttökerralla Epassiin kirjaudutaan sähköpostilla tai puhelinnumerolla, minkä jälkeen Epassi linkittyy Waltti-tiliin ja on jatkossa valittavissa maksutavaksi automaattisesti.

Kansalaisinfossa ja Vähänkyrön asiakaspalvelupisteessä Liftin matkoja on voinut maksaa työsuhde-eduilla (Epassi ja Edenred) jo vuoden ajan.

Epassi-maksuvaihtoehdon lisäksi Waltti-asiakastileihin on tulossa päivitys, jonka myötä asiakkaat pystyvät esimerkiksi sulkeman kadonneen matkakorttinsa itse.