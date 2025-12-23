Liftin matkoja voi nyt maksaa Epassilla
Liftin kausikortteja ja arvoa matkakortille voi nyt ostaa Epassin työmatkaedulla Waltti-verkkokaupassa. Vuoden 2026 alussa Epassi tulee maksuvaihtoehdoksi myös Waltti Mobiili -sovellukseen, jonka voi ladata älypuhelimeen sovelluskaupasta.
Bussilippujen maksaminen Epassilla edellyttää, että asiakkaalla on käytettävissään Epassin työmatkaetu. Työmatkaetu on henkilökohtainen, ja sillä voi maksaa matkoja vain omalle henkilökohtaiselle matkakortilleen.
Epassilla maksamista varten asiakkaan tulee kirjautua tai luoda Waltti-asiakastili osoitteessa waltti.fi. Tämän jälkeen valitaan, ostetaanko matkakortille arvoa vai kausilippu. Kun tuote on ostoskorissa, siirrytään maksamaan ja valitaan maksutavaksi Epassi. Ensimmäisellä käyttökerralla Epassiin kirjaudutaan sähköpostilla tai puhelinnumerolla, minkä jälkeen Epassi linkittyy Waltti-tiliin ja on jatkossa valittavissa maksutavaksi automaattisesti.
Kansalaisinfossa ja Vähänkyrön asiakaspalvelupisteessä Liftin matkoja on voinut maksaa työsuhde-eduilla (Epassi ja Edenred) jo vuoden ajan.
Epassi-maksuvaihtoehdon lisäksi Waltti-asiakastileihin on tulossa päivitys, jonka myötä asiakkaat pystyvät esimerkiksi sulkeman kadonneen matkakorttinsa itse.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anastassia BacklundJoukkoliikenneasiantuntijaPuh:0405788499anastassia.backlund@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Arbetslösheten ökade i Österbottens sysselsättningsområde, antalet lediga jobb minskade23.12.2025 12:21:38 EET | Pressmeddelande
Arbetslöshetsgraden inom Österbottens sysselsättningsområde (Kaskö, Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Närpes, Nykarleby, Vasa och Vörå) var i november fortfarande en av de lägsta i landet (7,4 %). Arbetslöshetsgraden var 0,8 procentenheter högre än för ett år sedan. Jämfört med oktober steg arbetslöshetsgraden med 0,1 procentenheter. I hela landet var arbetslöshetsgraden i november 11,8 %, och i NTM-centralens område i Österbotten 7,5 %. Jämfört med oktober månad ökade arbetslöshetsgraden inom Österbottens NTM-centrals område med 0,1 procentenheter och i hela landet med 0,2 procentenheter. Uppgifterna baserar sig på arbetsförmedlingsstatistiken som publiceras av UF-centret samt sysselsättningsöversikten från NTM-centralen i Österbotten.
Työttömyys kasvoi Pohjanmaan työllisyysalueella, avoimia työpaikkoja aiempaa vähemmän23.12.2025 12:21:29 EET | Tiedote
Pohjanmaan työllisyysalueella (Kaskinen, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri) oli marraskuussa edelleen yksi maan alhaisimmista työttömyysasteista (7,4 %). Työttömyysaste oli 0,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Lokakuuhun verrattuna työttömyysaste kasvoi 0,1 prosenttiyksikköä. Koko maan työttömyysaste oli marraskuussa 11,8 %, ja Pohjanmaan ELY-keskusalueella 7,5 %. Lokakuuhun verrattuna työttömyysaste nousi Pohjanmaan ELY-keskusalueella 0,1 prosenttiyksikköä ja koko maassa 0,2 prosenttiyksikköä. Tiedot perustuvat KEHA-keskuksen Työnvälitystilastoon ja Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaukseen.
Resor med Lifti kan nu betalas med Epassi23.12.2025 10:23:11 EET | Pressmeddelande
Liftis säsongsbiljetter och värde på resekortet kan nu köpas med Epassis arbetsreseförmån i Waltti-nätbutiken. I början av år 2026 blir Epassi ett betalningsalternativ också i applikationen Waltti Mobiili som kan laddas ner till smarttelefoner i appbutiken.
Stadsmiljösektorn belönades som en cykelvänlig arbetsplats22.12.2025 15:49:15 EET | Pressmeddelande
Vasa stads stadsmiljösektor har fått erkännandet cykelvänlig arbetsplats på högsta möjliga nivå. Prestationen är unik för Finland, eftersom ingen annan arbetsplats tidigare har kommit upp till den högsta nivån. Det nationella erkännandet beviljades av Pyöräilykuntien verkosto ry.
Kaupunkiympäristön toimiala palkittiin pyöräily-ystävällisenä työpaikkana22.12.2025 15:48:18 EET | Tiedote
Vaasan kaupungin kaupunkiympäristön toimiala on saanut pyöräily-ystävällisen työpaikan tunnustuksen korkeimmalla mahdollisella tasolla. Saavutus on ainutlaatuinen koko Suomessa, sillä mikään muu työpaikka ei ole aiemmin yltänyt korkeimmalle tasolle. Valtakunnallisen tunnustuksen myönsi Pyöräilykuntien verkosto ry.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme