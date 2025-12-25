Turvallinen vuodenvaihde syntyy yhteisestä vastuusta

Uudenvuoden juhlintaan liittyy perinteisesti iloinen yhdessäolo, mutta myös runsas alkoholin käyttö. Tutkimusten mukaan vuodenvaihde on yksi vilkkaimmista päivistä alkoholin kulutuksessa, mikä voi johtaa moniin riskeihin aikuisväestössä. Liiallinen päihtymys lisää riskiä tapaturmiin, onnettomuuksiin ja ajattelemattomaan käyttäytymiseen. Kohtuullinen alkoholinkäyttö vähentää huomattavasti riskejä uudenvuoden juhlinnassa.

Ilotulitteiden turvallinen käyttö ehkäisee tapaturmia ja tulipaloja

Vastuu ilotulitteiden turvallisesta käytöstä on aina sen käyttäjällä, ja ilotulitteita saa käyttää vain 31.12 klo. 18–1.1. klo. 02 välisenä aikana. Ilotulitteet aiheuttavat vuosittain useita vaaratilanteita, tulipaloja ja hoitoa vaativia vammoja. Ilotulitteista aiheutuu tyypillisesti erilaisia silmä-, kasvo- ja käsivammoja. Joskus vammat ovat vakavia ja elinikäisiä.

Vammojen ennaltaehkäisyssä on tärkeää muistaa riittävä turvaetäisyys ihmisiin, rakennuksiin ja ajoneuvoihin. Suojalasit ovat tärkeät myös katsojilla. Ilotulitteita ei tule käsitellä päihtyneenä eikä niitä saa koskaan suunnata kohti ihmisiä. Sopiva paikka ilotulitteiden käyttämiseen on aukea, joka on riittävän etäisyyden päässä rakennuksista ja ihmisistä. Vallitsevat sääolot on syytä ottaa huomioon, koska esimerkiksi kova tuuli tekee ilotulitteiden käyttämisestä vaarallista.

Toisinaan käy niin, että ilotulite ei toimikaan odotetusti, vaan räjähtää jo maassa tai yhdellä kertaa. Toimimatonta ilotulitetta ei tule lähestyä ennen kuin savuamisen loppumisesta on kulunut 15 minuuttia. Myös roskien keräämisessä on ennen ilotulitteeseen koskemista syytä varmistua, että se on varmuudella sammunut.

Ilotulitteiden aiheuttamien riskien pienentämiseksi pelastuslaitos on asettanut ilotulitteiden käyttökieltoalueen Hämeenlinnan keskustaan ja Hämeen historiallisen linnan alueelle. Päätös on tullut voimaan kuluneena syksynä ja on voimassa toistaiseksi, myös tulevina vuoden vaihteina.

Kohtuullinen juhliminen tukee turvallista vuodenvaihdetta

Vuoden viimeisenä päivänä usea nuori pyytää vanhempiaan hankkimaan ilotulitteita ja päihteitä. Yhtälö on vaarallinen. Joillekin nuorille vanhemmat ovat hankkineet ilotulitteita, joiden käyttäminen näyttäytyy holtittomana rakettien ja erilaisten räjähteiden ampumisena ihmisjoukoissa. Ilotulitteiden ostaminen ja luovuttaminen alaikäiselle on lain mukaan kiellettyä. Samat rajoitukset koskevat myös alkoholituotteita. Ilotulitteiden väärinkäyttö voi aiheuttaa mittavia omaisuusvahinkoja mahdollisten henkilövahinkojen lisäksi. Ilotulitteiden säilyttäminen uudenvuoden ulkopuoliselle ajalle näkyy poliisissa ympäri vuoden eriasteisina häiriö- sekä vahingontekoilmoituksina.

Pidäthän huolen, että aikuisena valvot nuorten ilotulitteiden käyttöä sekä huolehdit, etteivät ne päädy luvattomasti nuorten haltuun. Ilotulitteiden ampuminen on pääasiassa sallittua uudenvuodenyönä klo 18–02 välisenä aikana, joten noudathan tätä sekä mahdollisesti muita alueellesi asetettuja rajoituksia.

Alkoholi ei kuulu alle 18-vuotiaan nuoren elämään, ei vanhempien ostamana eikä keneltäkään muulta ostettuna. Alkoholin välittäminen on rikos, kuten myös alkoholin hallussapito alle 18-vuotiaana. Päihtyneet nuoret altistavat itsensä päihtymystilan lisäksi muille oheisrikoksille, kuten väkivaltarikoksille. Ei kannata luottaa siihen, että kaverit pitävät huolta, sillä päihtymystila sekä kiinnijäämisen pelko voivat vaikuttaa paikalla olevien toimintatapoihin.

Toivomme kaikille turvallista uudenvuoden juhlintaa. Nuoret – huolehtikaa toisistanne ja muistakaa, että kaveria ei jätetä. Aikuiset, muistakaa pitää yhteyttä uuttavuotta juhlistaviin nuoriinne ja olkaa kiinnostuneita missä ja kenen seurassa he liikkuvat. Muistakaa myös alkoholin kohtuullinen käyttö.

Viranomaiset peräänkuuluttavat aikuisten vastuuta omista nuoristaan. Vastaathan tuntemattomaan tai 0295 alkuiseen numeroon, sillä me viranomaiset voimme tavoitella teitä mm. lapseenne liittyvässä asiassa.

Hyvää uutta vuotta kaikille!

Terveisin,

Anna Kenni, Ehkäisevä päihdetyö

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Antti Rinta-Valkama, ensihoitopäällikkö, Ensihoitopalvelut

Kanta-Hämeen pelastuslaitos

Tero Haapala, pelastuspäällikkö, Onnettomuuksien ehkäisy ja varautuminen

Kanta-Hämeen pelastuslaitos

Senni Kokko, vanhempi konstaapeli, Somepoliisi

Ennalta Estävä toiminto, Hämeen poliisi