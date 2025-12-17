Duunitori Oy

Miten jouluapulaisille riitti töitä? Vielä löytyy viime hetken paikkoja

23.12.2025 12:09:14 EET | Duunitori Oy | Tiedote

Heikko taloustilanne vähensi myös jouluapulaisten työmahdollisuuksia. Lue, millä aloilla rekrytoidaan eniten joulun ajan kausityöntekijöitä ja mitkä työpaikat kiinnostivat eniten.

Jouluapulaisille on tarjolla monipuolisesti erilaisia tehtäviä esimerkiksi kaupoissa, ravintoloissa, hoitoalalla, matkailualalla ja logistiikassa.
Moni työpaikka kaipaa joulun aikaan lisäkäsiä. Jouluapulaisten rekrytoinnit alkavat vuosittain vilkastua syyskuussa ja jatkuvat aina joulukuulle asti.

Vielä näin aatonaattona on tarjolla viime hetken työpaikkoja joulusesonkiin. Katso tämän hetken avoimet jouluapulaisten paikat. Myös joulupukkeja haettiin viime tipassa: viimeinen joulupukkeja etsivä ilmoitus sulkeutui 22. joulukuuta.

Suomen suurimmalla työnhakupalvelulla Duunitorilla julkaistiin syys–joulukuussa (1.9.–22.12.) yli 700 jouluapulaisten työpaikkailmoitusta, mikä oli noin 25 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.

Yllättäen jouluapulaisten työpaikkojen määrä on laskenut enemmän kuin työpaikkojen määrä yleisesti. Kaikkien Duunitorilla julkaistujen työpaikkailmoitusten määrä laski samalla jaksolla noin 18 prosenttia viime vuodesta.

”Epävarma taloustilanne vähentää myös kausityöntekijöiden rekrytointia. Se on sääli, sillä kesätyöpaikat ja jouluapulaisten työt ovat monelle nuorelle matalan kynnyksen väylä työelämään. Onneksi näitä paikkoja löytyy kuitenkin tällaisessakin työllisyystilanteessa, sillä aina on tarvetta loma-aikojen sijaisille ja joulusesonki on tärkeä monella alalla”, kommentoi Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen.

Näillä aloilla rekrytoidaan eniten jouluapulaisia

Jouluapulaisen tehtävä voi olla keikkatyötä tai osa-aikainen tai kokopäiväinen määräaikainen työsuhde. Tyypillisiä tehtäviä ovat asiakaspalvelutyöt esimerkiksi tavarataloissa ja myymälöissä. Ravintoloissa pikkujoulukausi työllistää monenlaisia ammattilaisia.

Näillä toimialoilla julkaistiin tänä syksynä Duunitorilla eniten jouluapulaisten työpaikkailmoituksia:

  1. Myynti- ja kaupan ala

  2. Ravintola- ja matkailuala

  3. Sosiaali- ja hoiva-ala

Myynnin ja kaupan alalla julkaistiin noin 200 työpaikkailmoitusta jouluapulaisille, mikä oli lähes kolmannes kaikista ilmoituksista. Toiseksi nousi ravintola- ja matkailuala lähes 150  ilmoituksella.

”Näillä aloilla on joulun aikaan monenlaista työtä, kun ihmiset tekevät jouluostoksia ja -valmisteluja, juhlivat pikkujouluja ja lomailevat. Yllättävää on sosiaali- ja hoiva-alan nouseminen näin merkittäväksi jouluapulaisten työllistäjäksi”, Salonen kertoo.

Sosiaali- ja hoiva-ala tarjoaa joulun aikaan tehtäviä esimerkiksi lähihoitajille ja ohjaajille. Yleisesti alan avoimien työpaikkojen määrä on romahtanut yksityisen ja julkisen sektorin säästöjen vuoksi.

Suosituimmat jouluapulaisten ilmoitukset

Eniten lukukertoja jouluapulaisten työpaikkailmoituksista keräsivät:

  1. Joulukuusenmyyjien haku eri puolille Suomea

  2. Postin joulusesongin työntekijöiden rekrytoinnit usean eri henkilöstöpalvelun kautta

  3. Pakohuoneen assistenttien haku pikkujoulusesonkiin

Joulukuusien myyjiä hakeva ilmoitus keräsi peräti yli 15 000 lukukertaa.

”Tyypillisesti ilmoitukset, joissa tarjotaan suuri määrä työpaikkoja eri puolilla maata, kiinnostavat suurta yleisöä. Tällaiset tehtävät ovat myös matalan kynnyksen työpaikkoja, jotka eivät edellytä koulutusta tai pitkää työkokemusta. Lisäksi pakohuonetehtävä on varsin epätyypillinen ja kerännyt varmasti siksi huomiota”, Salonen sanoo.

Pohjoisessa oli tarjolla eksoottisia tehtäviä

”Joulun ajalle ja talven lomasesonkiin on tarjolla monia epätavallisia tehtäviä, joita on etenkin Pohjois-Suomessa. Matkailu vetää lomailijoita pohjoiseen, ja Lapin eksotiikka houkuttelee hakemaan tekijöitä erottuvilla ammattinimikkeillä, kuten Sauna Host tai revontuliopas. Tietysti myös joulupukkien ja tonttujen kysyntä kasvaa joulun lähestyessä.”

Tässä poimintoja erikoisista jouluapulaisten ilmoituksista, joita on julkaistu tänä syksynä Duunitorilla:

  1. Ranskankielinen tonttu joulusesonkiin

  2. Lumiukko

  3. Eräopas

  4. Yksityiskokki

  5. Safariopas

  6. Safaritonttu

  7. Salitonttu

  8. Kokkitonttu

  9. Joulupukki

  10. Asiakaspalvelutonttu Joulupukin kammariin

  11. Lumihuvipuistotyöntekijä

työmarkkinat työnhaku Duunitori työpaikat työrekrytointi työelämä talous työllisyys jouluapulaiset ravintola-ala sosiaali- ja terveysala joulu kaupan ala

