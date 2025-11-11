Grilli kuumana pian Ali-Keravalla - BURGER KING® Ali-Kerava avataan 7.1.2026

Vuonna 1954 perustettu BURGER KING® on maailman toiseksi suurin hampurilaisravintolaketju. Suomessa ravintoloita on jo yli 70.

”Olemme iloisia, kun pääsemme avaamaan jälleen uuden BURGER KING® ravintolan ja tuomaan liekillä grillatut, asiakkaidemme makuun valmistetut hampurilaiset yhä laajemmalle joukolle suomalaisia”, kertoo Burger Kingin Suomen liiketoimintajohtaja Siru Kalpio.

Uusi ravintola pyrkii vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin laajalla tuotevalikoimalla ja asiakaskapasiteetilla. Uuden konseptin mukaisessa Burger King -ravintolassa asiakkaat voivat nauttia ruoat paikan päällä viihtyisissä asiakastiloissa tai tilata tuotteet suoraan kotiovelle sovelluksella. Ali-Keravalla tuotteet voi napata mukaan myös kätevästi autokaistan kautta.