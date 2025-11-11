Grilli kuumana pian Ali-Keravalla - BURGER KING® Ali-Kerava avataan 7.1.2026

23.12.2025 12:50:42 EET | BURGER KING® Suomi | Tiedote

Pian liekillä grillatuista hampurilaisista päästään nauttimaan myös Ali-Keravalla, kun BURGER KING® avaa uuden ravintolan heti alkuvuodesta 2026.

Vuonna 1954 perustettu BURGER KING® on maailman toiseksi suurin hampurilaisravintolaketju. Suomessa ravintoloita on jo yli 70.

”Olemme iloisia, kun pääsemme avaamaan jälleen uuden BURGER KING® ravintolan ja tuomaan liekillä grillatut, asiakkaidemme makuun valmistetut hampurilaiset yhä laajemmalle joukolle suomalaisia”, kertoo Burger Kingin Suomen liiketoimintajohtaja Siru Kalpio.

Uusi ravintola pyrkii vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin laajalla tuotevalikoimalla ja asiakaskapasiteetilla. Uuden konseptin mukaisessa Burger King -ravintolassa asiakkaat voivat nauttia ruoat paikan päällä viihtyisissä asiakastiloissa tai tilata tuotteet suoraan kotiovelle sovelluksella. Ali-Keravalla tuotteet voi napata mukaan myös kätevästi autokaistan kautta.

Yhteyshenkilöt

Lisätiedot:
Siru Kalpio, ketjujohtaja,
Restel Fast Food Oy / BURGER KING®
Puh. +358 40 5190233
Email: siru.kalpio@restel.fi

BURGER KING® Vuonna 1954 perustettu BURGER KING® on maailman toiseksi suurin hampurilaisravintolaketju, jonka ravintoloissa syö maailmanlaajuisesti noin 12 miljoonaa herkuttelijaa päivittäin. Hampurilaisravintolat tunnetaan liekillä grillatuista hampurilaispihveistä ja herkuista, jotka valmistetaan aina tilauksesta. Klassikkotuote, WHOPPER®-hampurilainen, on valmistettu muuttumattomalla reseptillä jo vuodesta 1957. www.burgerking.fi - http://www.burgerking.fi/ RESTEL OY Restel Oy on suomalainen ravintola-alan konserni, johon kuuluu noin 200 ravintolaa työllistäen noin 2 200 ravintola-alan ammattilaista. Restelin ravintoloita ovat BURGER KING®-, Taco Bell-, Rax Pizzabuffet-, Ísey Skyr Bar-, HelmiSimpukka-, Wanha Mestari-, Hemingway's -ravintolat sekä Food&Events Tapahtuma- ja Ruokaravintolat, Classic pizza ja Makaronitehdas.

