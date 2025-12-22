Vuoden vaihtumista juhlitaan jälleen 31.12. Kansalaistorilla
Ares, Erika Vikman ja KAJ tähdittävät Helsingin uudenvuoden juhlaa Kansalaistorilla, ja tapahtuma välitetään suorana Nelosella ja Ruudussa. Lasten uusivuosi ja Hevisauruksen keikka käynnistävät aattoillan. Tapahtuma-alueelle kannattaa saapua hyvissä ajoin poikkeukselliset liikennejärjestelyt huomioiden.
Helsinki kutsuu jälleen 31.12. kaikenikäiset kaupunkilaiset juhlistamaan yhdessä vuoden vaihtumista Kansalaistorille. Uudenvuoden juhlinnan käynnistää klo 17 perheen pienimpien suosikkiyhtye Hevisaurus, ja keikan kruunaa koko perheen pyronäytös klo 18.
Loppuillan konsertin pääesiintyjinä nähdään Ares, Erika Vikman ja KAJ, ja yleisön lämmittelee DJ Pahkala klo 22.15 alkaen. Illan show’n juontavat lukuisista suosikkiohjelmista tunnetut Jaana Pelkonen ja Christoffer Strandberg. Pormestari Daniel Sazonov pitää tapahtumassa uudenvuoden puheen. Konserttia voi seurata suorana myös Nelosen ja Ruudun välityksellä klo 22.30 alkaen.
IIta kulminoituu puolenyön pyronäytökseen, jota voi seurata Kansalaistorin lisäksi kauempaa Mannerheimintieltä tai Töölönlahden tapahtumapuistosta. Omien ilotulitteiden tuominen tapahtuma-alueelle on ehdottomasti kielletty.
Tapahtuma aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä liikenteeseen
Uudenvuoden tapahtuma aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä kevyeen ja ajoneuvoliikenteeseen Kansalaistorin läheisyydessä. Tapahtuma-alueelle kannattaa saapua Mannerheimintien kautta, ja metrolla saapuville kätevin poistumispysäkki Kamppi.
Sanomatalon läpikäynti suljetaan yleisöltä klo 17 ja Eero Erkon katu eli Sanomatalon ja Oodin välinen kevyen liikenteen kulkuväylä noin klo 19. Ajoneuvoliikenteessä Kansalaistorin lähiympäristössä on poikkeuksia noin klo 22–02. Tarkempi ohjeistus tapahtuma-alueelle saapumisesta ja liikennejärjestelyistä on luettavissa osoitteessa helsinginuusivuosi.fi.
Tapahtuma aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä myös julkiseen liikenteeseen klo 21.45–02. Bussiliikenne ajetaan Kamppiin, sillä Elielinaukion bussiterminaali ei ole käytössä. Raitiolinjat 4 ja 10 ajetaan poikkeusreittiä noin klo 21.45 jälkeen loppuillan ajan. Tarkemmat poikkeustiedot löytyvät linjoittain HSL:n reittioppaasta ja verkkosivuilta: www.hsl.fi.
Helsingin uudenvuoden juhlan järjestää Helsingin kaupunki. Perinteeksi muodostunutta juhlaa on järjestetty 1930-luvulta lähtien. Tapahtuman tuottaa Helsingin tapahtumasäätiö.
