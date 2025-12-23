Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Fingrid Oyj:n Lieto-Raisio 400+110 kV voimajohtohankkeen YVA-ohjelmasta
Fingrid Oyj on toimittanut 30.10.2025 Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee voimajohtohanketta Liedon sähköaseman ja Raisioon rakennettavan uuden sähköaseman välille. ELY-keskus on 23.12.2025 antanut tästä arviointiohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon.
Fingrid Oyj suunnittelee 400+110 kilovoltin voimajohtoa Liedon sähköaseman ja Raisioon rakennettavan uuden sähköaseman välille. Lisäksi hankkeeseen kuuluvat 2x110 kilovoltin voimajohdot Raision ja Haanvuoren välillä ja 2x2x110 kilovoltin voimajohdot Raision ja Vatselan välillä. YVA-menettelyssä tarkastellaan yhtä toteuttamisvaihtoehtoa. Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei ole mahdollista. Voimajohto koostuu neljästä reittiosuudesta, jossa on Lieto-Kreivilä reittiosuudella kahdessa kohdassa kaksi teknistä vaihtoehtoa. Tarkasteltavista voimajohtoreiteistä 16 kilometriä sijoittuu uuteen maastokäytävään ja 12 kilometriä nykyisten voimajohtojen rinnalle.
Arviointiohjelmasta toimitettiin yhteysviranomaiselle 21 lausuntoa ja 21 yksityishenkilön mielipidettä, joissa oli yhteensä 25 allekirjoittajaa. ELY-eskuksen arviointiohjelmasta antaman yhteysviranomaisen lausunnon mukaan hankkeen arviointimenettelyssä ei ole tällä hetkellä kohtuullisia vaihtoehtoja, koska tekniset vaihtoehdot kattavat vain pienen osan kokonaisreitistä ja mukana ei ole myöskään hankkeen toteuttamatta jättämistä, jolloin YVA-menettelylle keskeinen vaihtoehtojen ympäristövaikutusten vertailu ei toteudu. Muuten arviointiohjelma on pääosin selkeä ja perusteellinen kokonaisuus. Arviointiselostuksessa on tarve kiinnittää huomiota erityisesti maankäyttöön, liito-oravaan, maisemaan ja kulttuuriympäristöihin sekä ihmisiin ja asutukseen kohdistuvien vaikutusten huolelliseen selvittämiseen. Arviointiohjelmaan saapuneissa lausunnoissa ja mielipiteissä korostui lisäksi, että paikallisten asukkaiden ja kiinteistönomistajien huomioon ottaminen ja tiedottaminen ovat hankkeen YVA-menettelyn aikana tärkeitä.
Seuraavaksi YVA-menettely etenee arviointiselostusvaiheeseen. Ympäristövaikutusten arvioinnissa ja arviointiselostusta laadittaessa tulee ottaa huomioon arviointiohjelma sekä yhteysviranomaisen lausunnossa ja muissa annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä esitetyt näkökohdat. Ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA-menettely ei ole lupamenettely vaan sen avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Se on hankkeen suunnittelun apuväline, jonka tulokset on otettava huomioon hankkeen suunnittelussa ja lupaharkinnassa. YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen arviointiselostuksesta antamaan perusteltuun päätelmään.
Yhteysviranomaisen lausunto sekä arviointiohjelma liitteineen ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/lieto-raisio-voimajohto-YVA
Lisätietoja:
ylitarkastaja Sanna Mäkeläinen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 0295 022 140
