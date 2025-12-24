Keski-Suomen hyvinvointialue

Tieliikenneonnettomuus keskisuuri, Ouluntie, äänekoski

Pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta tieliikenneonnettomuudesta klo: 03:49. Kyseessä yhden henkilöauton ulosajo. Ajoneuvossa onnettomuushetkellä 2 osallista, jotka kuljetetaan jatkohoitoon sairaalaan.

Kohteessa tilapäinen liikenne-este.

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote23.12.2025 20:58:16 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 23.12.2025 Rakennuspalo keskisuuri, Cygnaeuksenkatu, Jyväskylä Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin rakennuspaloon Jyväskylän keskustaan. Ilmoittajan mukaan porrashuoneessa ja 6-kerroksisen talon ullakolla haisi savu, mutta muita palon merkkejä ei ollut näkyvissä. Pelastuslaitos tiedustelee ja selvittää edelleen savun hajun lähdettä. Mitään paloon viittaavaa ei toistaiseksi ole löytynyt. Lisätietoja: klo 21.30 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote23.12.2025 20:15:45 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 23.12.2025 Liikennevälinepalo: keskisuuri, Rantatie, Viitasaari Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin Viitasaarelle Matkahuollon pihaan, jossa linja-auton jarru oli syttynyt palamaan. Kuljettaja oli saanut palon sammumaan alkusammutuksella ja pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi palon sammumisen varmistaminen. Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja eikä liikennehaittaa. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

