Huolehdi koirastasi uutenavuotena
Koiran turvallisuuden tunteen tarve korostuu uutenavuotena, sillä rakettien kovat äänet ja värikkäät valot voivat pelottaa monia koiria.
Kotioloissa on hyvä elää mahdollisimman normaalisti ja tarjota koiralle tuttu ja turvallinen tila oleskeluun. Tuttu kotoinen taustahäly, kuten televisio tai musiikki voi auttaa pelokasta koiraa. Illalla ikkunoiden eteen voi vetää verhot, jotta rakettien välkkyvät valot näkyvät sisälle mahdollisimman vähän. Huolehdi myös, että koira pääsee halutessaan piiloutumaan omaan turvalliseen tilaansa.
Ulkoillessa koiran kanssa on tärkeää, että keskittyy täysin koiraan. Jos koira pelästyy, se voi pahimmassa tapauksessa päästä karkaamaan. Lenkeillä voit käyttää mahdollisuuksien mukaan sekä kaulapantaa että valjaita mahdollisen karkaamisen estämiseksi. Koiran kaulapantaan tai valjaisiin voi myös kiinnittää laatan, josta löytyy omistajan yhteystiedot. Älä ota koiraa mukaan katsomaan ilotulitusta, vaikka se ei vaikuttaisi pelkäävän raketteja ja niiden pauketta.
Jos koirasi pääsee karkaamaan, apua ja neuvoja tarjoavat esimerkiksi Etsijäkoiraliitto, Vainu Eläinetsijäkoirat ja Suomen etsijäkoirat. Tutustu ohjeisiin karkaamistilanteissa ja tarkista omalla alueellasi toimivat järjestöt jo etukäteen.
Jos koiran pelko on voimakasta, kannattaa keskustella etukäteen eläinlääkärin kanssa, miten voit parhaiten auttaa koiraasi. Eläinlääkäri voi tarvittaessa määrätä koirallesi rauhoittavaa, ahdistuksen ja pelkoreaktion lieventämiseen tarkoitettua lääkettä.
Avainsanat
Suomen Kennelliito - Hyvää elämää koiran kanssa
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry on vuonna 1889 perustettu koira-alan asiantuntijajärjestö sekä koirien kasvattajien, omistajien ja harrastajien edunvalvoja. Meillä on noin 123 000 jäsentä. Edistämme rekisteröityjen rotukoirien kasvattamista ja käyttöä sekä koirien hyvinvointia ja koiranpidon edellytyksiä suomalaisessa yhteiskunnassa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Kennelliitto ry
Turvallinen joulu koiran kanssa näillä vinkeillä22.12.2025 12:39:11 EET | Tiedote
Ihmisten jouluun kuuluu monenlaisia herkkuja, kukkia ja koristeita, jotka voivat olla koiralle vaarallisia. Koirille kuitenkin yhdessäolo on joulunajan juhlapyhinä tärkeintä. Haluamme muistuttaa jokaista koiranomistajaa turvallisesta joulun vietosta koiran kanssa.
Katriina Tiira saa Kennelliiton Vuoden tassunjälki -tunnustuksen5.12.2025 09:37:15 EET | Tiedote
Kennelliitto palkitsee Koiramessuilla lauantaina 6.12. FT Katriina Tiiran koirien hyvinvointia vahvasti tukevan koiratietouden edistämisestä kaikille koiranomistajille.
Agria Eläinvakuutus ja Kennelliitto jakavat lähes 9 000 euroa koirien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen4.12.2025 13:41:13 EET | Tiedote
Väitöskirjatutkija Minna Simonsson, eläinpatologian apulaisprofessori Pernilla Syrjä ja Suomen Keskiaasiankoirat ry saavat tämänvuotiset Agria Eläinvakuutuksen ja Suomen Kennelliiton stipendit.
Vuoden virkakoirat 2025 ovat tässä – esittelyssä poliisikoira Hero, tullikoira Rico, vankilakoira Aava, sotakoira Ragnar ja rajakoira Peetu27.11.2025 10:03:37 EET | Tiedote
Kennelliitto palkitsee vuosittain Vuoden virkakoirat. Tänä vuonna palkinnon saavat poliisikoira Hero, tullikoira Rico, vankilakoira Aava, sotakoira Ragnar ja rajakoira Peetu. Palkittavat koirat ovat tahoillaan valinneet Poliisi, Tulli, Rikosseuraamuslaitos, Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos.
Koirankasvattajien verotus vaatii edelleen kiireellisiä muutoksia27.11.2025 09:24:22 EET | Tiedote
Suomen Kennelliitto olisi toivonut parempaa lopputulosta Verohallinnon kanssa käymänsä keskustelun osalta ja pyytää Verohallintoa tarkastelemaan koirankasvatuksen verotusohjetta uudelleen niin, että se vastaa sekä lainsäädäntöä että muun vastaavan elinkeino- ja tulonhankkimistoiminnan verotuskäytäntöjä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme