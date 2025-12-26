Veikkaus Oy

Loton potti jatkaa kasvuaan – Jokerista löytyi neljä 6 oikein -tulosta

27.12.2025 23:04:17 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Illan arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi lauantaina Loton potissa on 13 miljoonaa euroa.

Lottopalloja lottokoneessa.

Loton kierroksen 52/2025 oikea rivi on 5, 6, 7, 17, 20, 29, 33 sekä lisänumero 35. Plusnumeroksi arvottiin 19.

Illan arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, eikä 6+1-tulosta. Vuoden 2026 ensimmäisessä Lotto-arvonnassa on lauantaina 3.1. jaossa 13 miljoonan euron potti.

Tämän lauantain Jokerin voittorivi on 3 2 9 0 6 4 4. Arvonnassa löytyi kaksi 20 000 euron arvoista 6 oikein -tulosta ja kaksi tuplattua 6 oikein -tulosta. Voittoisat 6 oikein -pelit oli pelattu Lohjalla K-Market Landenissa, Oulun Yli-Iin Salessa, Klaukkalan R-Kioskilla ja Haminan Alakaupungin Salessa. 

Milli-pelin oikea rivi on 2, 13, 17, 26, 32, 34 ja lisänumero 28. Millistä ei tänä iltana löytynyt päävoittoa.

Lomatonnin voittorivi on Venetsia 80. Tuhannen euron päävoittoja lähti jakoon seitsemän kappaletta.

Voit katsoa kaikki tulokset täältä

Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää Loton lisäarvonnasta.

