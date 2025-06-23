Kysely: Joka neljäs suomalainen maksaisi pysäköinnistä mieluiten alle 50 senttiä tunnilta

Miltei joka neljäs (23 %) SPATY ry:n kyselyyn vastannut autoilija ajattelee, että sopiva maksu tunnin pysäköinnistä kaupungin keskustassa arkipäivänä on vain alle 50 senttiä tunnilta. Lähes kaikki vastanneet autoilijat pitävät kohtuullisena hintana selvästi alle kahta euroa tunnilta. Yli kahden euron tuntihintaa suvaitsee vain joka kymmenes vastaaja.

SPATY ry:n hallituksen puheenjohtaja Christian Metsärannan mielestä tulokset osoittavat, että moni suomalaisautoilija elää mielikuvitusmaailmassa.

”Vuonna 2026 pysäköintiä ei voi enää ajatella ilmaisena palveluna. Parkkipaikat ovat rajallinen resurssi, ja niistä – kuten mistä tahansa muustakin niukasta hyödykkeestä – pitää varautua maksamaan.”

Rikkaus ei lisää maksuhaluja

Vaikka autoilija tienaisi paremmin, ei se tarkoita, että hän olisi automaattisesti halukas maksamaan pysäköinnistä enemmän. Jopa korkeissa tuloluokissa vain selvä vähemmistö pitää yli kahden euron parkkimaksua tunnilta kohtuullisena.

Rikkaammat kuitenkin hyväksyvät hieman muita useammin ajatuksen korkeammasta parkkimaksusta. Yli 75 000 euroa tienaavien joukossa on muita enemmän niitä, jotka hyväksyvät tuntihinnaksi myös 1–2 euroa.

Muiden tapaan keskituloiset ja hieman varakkaammat (vuositulot 35 001–75 000 euroa) pitävät sopivana tuntihintana 50 sentin ja euron väliä. Vajaa viidesosa heistä (noin 16 %) ajattelee, että 1–1,50 euroa on sopiva tuntihinta.

Sen sijaan alle 20 000 euroa ja 20 001–35 000 euroa vuodessa tienaavista yli 1,50 euron tuntimaksun hyväksyy vain harva.

Metsärannan mukaan autoilijoiden olisi hyvä muistaa, että parkkipaikkojen ylläpito tuottaa aina kustannuksia pysäköintialueen omistajalle.

”Pysäköintialueen alla oleva maa ei ole ilmaista, ja parkkipaikkojen kunnossapito tuottaa omistajalle kustannuksia. Maksullisesta pysäköinnistä saaduilla tuloilla huolehditaan parkkialueiden kunnosta.”

Maalla autoilija laskee senttinsä tarkimmin

Asuinalue vaikuttaa autoilijoiden näkemyksiin hyväksyttävän pysäköintimaksun suuruudesta. Mitä pienempi ja maaseutumaisempi kunta, sitä useampi kannattaa hyvin pientä, alle 50 sentin tuntimaksua.

Pääkaupunkiseudulla 50 sentistä euroon on suosituin hintakategoria, jonka kannalla on joka neljäs (25 %) alueen autoilijoista. Joka viides alueen autoilijoista suostuisi pulittamaan parkkeerauksesta 1,50–2 euroa tunnilta.

Turussa, Tampereella ja Oulussa useimmat autoilijat pitävät sopivana tuntihintaa, joka on 50 sentin ja 1,50 euron välillä. Muissa yli 50 000 asukkaan kaupungeissa lähes puolet vastaajista (44 %) ajattelee, että hinta saisi olla 50 sentin ja euron välillä.

Sen sijaan alle 50 000 asukkaan kaupungeissa seitsemän kymmenestä autoilijasta ajattelee, että euron ylittävä tuntihinta on kohtuuton.

Metsäranta toteaa, että pysäköinnin maksullisuudella on tärkeä rooli kaupungeissa. Se lisää liikenteen sujuvuutta ja varmistaa, että pysäköintipaikkoja on saatavilla niitä tarvitseville.

“Olemme huomanneet, että maksullisilla alueilla pysäköintipaikat jakautuvat tehokkaammin. Maksullisuus myös vähentää pysäköintialueilla ruuhkia. Tämä on erityisen tärkeää kaupunkikeskustoissa, joissa tilaa on rajallisesti.”

SPATY ry kartoitti suomalaisten näkemyksiä pysäköintimaksun suuruudesta valtakunnallisella kyselytutkimuksella kesäkuussa. Tutkimusyhtiö Bilendin toteuttamaan sähköiseen kyselyyn vastasi 1 000 Suomessa asuvaa henkilöä, jotka ovat 18–75-vuotiaita. Vastaajista 14 prosenttia eli runsas kymmenesosa vastasi, ettei omista autoa tai asia ei koske heitä. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttia.