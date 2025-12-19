Pelson entinen vankila-alue on myyty

Pelson entinen vankila-alue on saamassa uuden elämän kiertotalouteen ja huoltovarmuuteen nojaavana monialaisena kehityshankkeena. Pelson Kartano Oy on sopinut yhteistyöstä Conifer Consulting Oy:n ja uusiutuvan energian hankekehitykseen erikoistuneen Greensky Energy Oy:n kanssa. Yhteishankkeen tavoitteena on palauttaa alue aktiiviseen hyötykäyttöön. Hanke toteutetaan Conifer Consultingin hallinnoiman Kestävä Metsä KER II ky:n ja Pelson Kartano Oy:n omistamilla maa-alueilla.

”Kohteen myynti herätti paljon kiinnostusta ja tarjouksia tuli useita. Tavoitteenamme koko myyntiprosessissa oli, että kohteelle löydetään uusi omistaja mahdollisimman pian valtion toiminnan päätyttyä. On hienoa, että aluetta kehitetään aktiivisesti ja metsä- ja maatalouskäyttö jatkuu myös tulevaisuudessa”, sanoo Senaatin myyntipäällikkö Asko Taskila.

Maatilatuotanto käynnistyy ensin – ruokaa tuhansille

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa keskitytään alueen perinteiden kunnioittamiseen ja alkutuotannon elvyttämiseen. Pelson laajat peltoalueet otetaan tehokkaaseen hyötykäyttöön. Tavoitteena on käynnistää laajamittainen maa- ja karjataloustoiminta, joka tuottaa lähiruokaa ja luo pohjan alueen omavaraisuudelle.

"Maailman epävarmassa tilanteessa omavarainen ruoantuotanto on parasta huoltovarmuutta. Pelson kapasiteetti riittää tuottamaan ruokaa tuhansille ihmisille, ja aloitamme työn laittamalla perusasiat kuntoon: pellot viljelyyn ja alkuperäiskarja laitumille", kertoo Pelson Kartano Oy:n edustaja Kimmo Piippo.

Alueesta vihreän energian solmukohta

Hankkeen myötä Pelson alueesta kehittyy merkittävä uusiutuvan energian hybridikeskus. Alueen vahva olemassa oleva sähköverkko tarjoaa erinomaisen perustan laajamittaiselle energiantuotannolle. Keskiössä ovat hankkeeseen suunnitellut omat tuuli- ja aurinkovoimalat, lähialueen muu tuulivoimatuotanto sekä teollisen mittakaavan sähkön varastointiratkaisut. Kumppaneina hankkeessa toimivat Conifer Consulting Oy ja Greensky Energy Oy näkevät alueen potentiaalin ainutlaatuisena.

”Nyt asiakkaallemme Kestävä Metsä KER II:lle hankkimamme Pelson vankila-alueen laajat ja lähes yhtenäiset 2500 hehtaarin metsä- ja peltoalueet mahdollistavat merkittävän uusiutuvan energiaratkaisun tekemisen alueelle. Haluamme luoda lisäarvoa asiakkaillemme kehittämällä metsätalouden ohella vaihtoehtoisia maankäyttömuotoja, ja uusiutuvan energian hankkeet ovat yksi osa tätä palvelua”, kertoo Mikael Beck metsävarainhoitoon erikoistuneesta Conifer Consulting Oy:stä.

”Nämä hankkeet tarjoavat merkittävää lisäarvoa maanomistajalle. Pelson alueella voimme toteuttaa monipuolista toimintaa, jossa eri osat tukevat toinen toisiaan ja mahdollistavat koko alueen monipuolisen kehityksen. Tulevaisuudenvisiossamme Pelsolla toimii energiaomavarainen datakeskus, jonka hukkalämpö hyödynnetään tehokkaasti ruoantuotannossa. Se on parasta mahdollista kiertotaloutta”, Beck jatkaa.

Tämä energiaratkaisu turvaa Pelson omaa tuotantoa sekä tukee koko alueellista ja valtakunnallista sähköjärjestelmää tarjoamalla säätövoimaa ja vakautta uusiutuvan energian muodossa.

Datakeskuksen hukkalämpö kasvihuoneille ja kiinteistöille

Pelson visio rakentuu suljettuun kiertoon, jossa mikään ei mene hukkaan. Maatilan tuottama biomassa hyödynnetään biokaasulaitoksessa, joka tuottaa energiaa, lannoitteita pelloille sekä hiilidioksidia kasvihuoneiden kasvuun.

Kun alueelle suunniteltu datakeskus valmistuu myöhemmässä vaiheessa, sen tuottama hukkalämpö otetaan talteen ja ohjataan kasvihuoneiden ja kiinteistöjen lämmitykseen. Tämä mahdollistaa ympärivuotisen viljelyn pohjoisissa oloissa energiatehokkaasti.

”Luomme ekosysteemiä, jossa teknologia ja luonto toimivat tasapainossa. Uusiutuvan energian, datateollisuuden ja pohjoisen ruoantuotannon yhdistäminen osoittaa, miten ekologiset arvot muuntuvat kestäväksi kilpailueduksi ja vahvaksi yhteiskunnalliseksi huoltovarmuudeksi”, Piippo summaa.